Une alerte pour de fortes tempêtes et une possible chute de grêle dans la ville de Buenos Aires

Le Service météorologique national a émis une alerte en cas de fortes tempêtes et de chutes de grêle occasionnelles pour la capitale fédérale, le Río de La Plata et le nord, le centre et le sud-est de la province de Buenos Aires.

Aujourd'hui, la chaleur accablante a été ressentie tôt depuis à 6 heures du matin la température atteint 28 ° avec un thermique de 30,3 °, lorsque le maximum estimé a été fixé à 30 °.

"Il est prévu qu'au moins jusqu'à l'après-midi de ce samedi, la zone de couverture sera affectée par la pluie et les tempêtes isolées", a prévenu l'agence, qui prévoit de fortes pluies le matin et isolée l'après-midi.

Ils peuvent avoir une forte intensité, principalement accompagnée de chutes d'eau abondantes en courtes périodes et plus occasionnellement éclate.

Des précipitations cumulées entre 30 et 60 mm sont attendues et peuvent être dépassées en temps opportun.

L'avertissement s'étend également au sud de Cordoue, San Luis et au sud de Santa Fe.

Le mauvais temps se répétera dimanche, tandis que lundi il y aura une légère amélioration. Le jour sera nuageux, sans pluie et avec un maximum de 30 °. Les tempêtes ne commenceront que la nuit et se prolongeront tout le mardi, donc la nouvelle année commencerait la chaleur et les précipitations.