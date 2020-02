Une ancienne galaxie est devenue massive – puis a étrangement cessé de faire des étoiles

Même les galaxies s’épuisent si elles travaillent trop dur.

Un monstre galactique dans le premier univers a cessé de former des étoiles

après les avoir férocement barattés pendant des centaines de millions d’années,

rapport des chercheurs. Pourquoi il s’est relâché n’est pas clair, mais la réponse pourrait enseigner

astronomes une chose ou deux sur la façon dont les premières galaxies se sont développées et ont évolué

dans les métropoles stellaires qui nous entourent aujourd’hui.

La lumière de cette galaxie, appelée XMM-2599, a pris presque

12 milliards d’années pour atteindre la Terre. Les astronomes voient donc la galaxie telle qu’elle était

1,8 milliard d’années après le Big Bang. À ce moment-là, la galaxie avait grossi jusqu’à

une masse d’environ 300 milliards de soleils, de nouvelles observations montrent, ce qui en fait trois fois

aussi massives que des galaxies connues similaires de cette époque.

La galaxie semble être devenue si lourde en démarrant

étoiles à un

taux de plus de 1 000 masses solaires par an pendant plusieurs centaines de millions d’années.

Mais ensuite, la fabrication d’étoiles s’est soudainement arrêtée, l’astronome Benjamin Forrest au

Université de Californie, Riverside et ses collègues rapportent dans le 10 février Astrophysical

Lettres de journal. En comparaison, la Voie lactée produit deux dérisoires

à trois étoiles par an.

“Ce document nous dit que la formation d’étoiles peut être très,

très efficace dans l’univers primitif et être également éteint efficacement », dit

Mauro Giavalisco, astronome de l’Université du Massachusetts à Amherst qui

n’a pas participé à cette étude.

Les galaxies font des étoiles aussi longtemps qu’elles ont une réserve de

gaz froid – la Voie lactée est là depuis près de 13,8 milliards d’années

histoire de l’univers. Les seuls moyens de fermer les usines de formation d’étoiles

sont pour empêcher le gaz froid de pleuvoir sur la galaxie ou pour éliminer physiquement

le gaz qui est déjà là, dit Giavalisco. “La théorie n’est pas tout à fait

expliquer comment arrêter si rapidement et efficacement la formation d’étoiles dans une galaxie qui,

un peu plus tôt, formait des étoiles avec une efficacité prodigieuse. »

D’autres galaxies prolifiques formant des étoiles étaient connues

d’exister dans le premier univers (SN: 8/7/19), y compris quelques-uns qui ont également

avait pris sa retraite. Mais aucun n’est aussi massif que le XMM-2599, dit Forrest. Ordinateur

les simulations de cette première époque ne produisent pas de battements morts aussi gargantuesques,

XMM-2599 est donc une énigme.

Un trou noir supermassif au centre de la galaxie peut être

reprocher. Un tel trou noir aurait probablement attiré un bain à remous surchauffé

de détritus cosmiques, qui flamboyaient de lumière qui dynamisait

gaz autour de la galaxie (SN: 12/5/18), l’empêchant de se fondre en

touffes nécessaires pour faire naître de nouvelles étoiles.

Alternativement, les étoiles elles-mêmes peuvent avoir été les leurs

perte. Beaucoup de formation d’étoiles mène finalement à beaucoup de supernovas, Giavalisco

dit, qui aurait pu éjecter du gaz à l’échelle galactique.

“Nous n’avons aucune confirmation pour une raison, principalement parce que

c’est arrivé dans le passé, et il n’y a que peu d’indices que nous pouvons ramasser »

Dit Forrest. En balayant le ciel pour trouver des monstres tout aussi silencieux, les chercheurs

pourrait “confirmer si cette chose est juste une galaxie étrange unique … ou si c’est

fait partie d’une population plus importante », dit-il.

Quant à ce que devient une telle galaxie, c’est difficile à dire. Mais Forrest et Giavalisco pensent que, au fil du temps, sa gravité peut attirer d’autres galaxies, faisant peut-être du XMM-2599 et de ses semblables les graines autour desquelles les amas galactiques se développent.