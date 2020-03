Une astuce des cellules cancéreuses aide les rats à accepter les membres transplantés

Pour aider les rats à adopter

membres transplantés comme les leurs, les chercheurs ont exploité une ruse que le cancer

les cellules utilisent pour se cacher du système immunitaire –

reprogrammer efficacement le

les défenses des animaux pour ignorer les tissus étrangers.

Rats injectés d’ingénierie

les microparticules ont toléré une greffe de membre postérieur d’une autre

rat pendant plus de 200 jours, même

en l’absence de médicaments qui suppriment les réponses immunitaires, les chercheurs rapportent

13 mars dans Science Advances.

Une fois injecté dans le transplanté

le tissu, les microparticules libèrent une protéine de signalisation connue sous le nom de CCL22 qui est sécrétée

des cellules cancéreuses et attire des cellules immunitaires spécialisées. Ces cellules immunitaires,

appelés lymphocytes T régulateurs, peuvent marquer les nouveaux tissus du rat comme «auto» et protéger

d’un assaut de défenses immunitaires qui attaqueraient normalement les étrangers

Matériel.

Le traitement des microparticules

est «fondamentalement différent de tout ce qui est utilisé actuellement en clinique

médicament simplement parce qu’il ne supprime pas le système immunitaire de l’animal »,

James Fisher, bio-ingénieur à l’Université de Pittsburgh.

Patients recevant un donneur

les organes ou les tissus passent généralement le reste de leur vie à prendre des médicaments

qui amortit leurs réponses immunitaires. Sans médicaments, le système immunitaire

attaquer et rejeter le tissu du donneur, sauf s’il s’agit d’une correspondance génétique parfaite,

l’échec de la greffe.

Mais les régimes à long terme de médicaments immunosuppresseurs peuvent mettre les patients à risque de choses comme infectieuses

maladie ou cancer (SN: 21/10/18).

Une autre approche pourrait consister à garder intactes les réponses immunitaires tout en protégeant

de nouveaux tissus – tels que

techniques de vol que les cellules cancéreuses utilisent pour échapper à la détection.

Inspiré par les thérapies

conçu pour bloquer les stratégies de dissimulation du cancer »,

ma tête: je me demande si nous avons pu imiter synthétiquement [what cancer cells do],

pourrions-nous inciter le corps à accepter une greffe? » dit Steven Little, un

ingénieur chimiste à l’Université de Pittsburgh.

Little, Fisher et ses collègues

transplanté des membres postérieurs de rats bruns de Norvège sur des rats Lewis blancs et

injecté des microparticules libérant du CCL22 dans les jambes remises en place. L’équipe a ensuite

surveillé combien de temps les rats ont toléré le nouvel appendice sans

médicaments immunosuppresseurs.

La plupart des rats traités avec

les microparticules ont maintenu des membres sains, tandis que celles qui n’ont pas

le traitement a rejeté la greffe. Les lymphocytes T régulateurs, qui agissent pour supprimer

réponses immunitaires et les empêcher d’attaquer le problème d’un hôte, a migré

au site de la greffe et semble diminuer l’inflammation.

La tolérance d’un rat pour

de nouveaux tissus supplémentaires étaient également spécifiques au donneur d’origine. Quand le

les chercheurs ont greffé la peau d’un troisième type de rat, appelé Wistar Furth, sur

animaux qui avaient reçu un nouveau membre – mais qui n’ont pas injecté aux animaux

microparticules pour former le système immunitaire à accepter le nouveau donneur – la peau a été rejetée et décollée. Greffes de peau d’un autre

Cependant, le rat Lewis ou un rat brun norvégien donneur a guéri et a finalement grandi

cheveux.

La peau, la protection d’un animal

contre le monde extérieur, héberge une abondance de cellules immunitaires prêtes à attaquer

envahisseurs ou blessures –

ce qui pose un problème pour les transplantations réussies. “Chaque fois que vous jetez la peau dans le mélange, cela fait

les choses sont d’autant plus difficiles », dit Fisher. Étant donné que les rats pouvaient tolérer certains

types de peau, les rongeurs peuvent également accepter tout autre type de tissu.

C’est excitant de voir que le

les rongeurs de l’étude pourraient conserver les tissus transplantés, explique Anita Chong, une

immunologiste de transplantation à l’Université de Chicago qui n’était pas impliqué dans

l’oeuvre. Mais la technique “est loin, très loin” d’être utilisée chez l’homme, elle

dit.

S’il est clair que le

les rats de l’étude ont maintenu leurs nouveaux membres pendant de longues périodes,

les détails spécifiques du mécanisme ne sont pas encore clairs, dit Chong. “Mais si

c’est vrai et correct, alors c’est remarquable. ”

Pour déterminer les meilleures doses de microparticules à utiliser pour les plus gros animaux, les chercheurs prévoient ensuite d’essayer la technique chez le porc – un animal qui partage de nombreux traits physiologiques avec l’homme.