Une attaque à la roquette atteint une base américaine en Irak

Un bombardement de roquettes a frappé une base abritant des troupes de la coalition dirigée par les États-Unis et d’autres, ont déclaré samedi des responsables de la sécurité irakienne. L’attaque est survenue quelques jours après une attaque similaire au cours de laquelle trois soldats, dont deux américains, sont morts.

L’agence de presse AP a déclaré qu’aucune victime n’a été immédiatement signalée au camp Taji, selon des responsables, qui ont parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation. Cependant, ABC News a déclaré qu’au moins deux soldats irakiens avaient été blessés.

Plus d’une douzaine d’obus ont atterri à l’intérieur de la base, certains frappant les bâtiments de la coalition tandis que d’autres ont touché une piste utilisée par les forces irakiennes, ont ajouté des responsables.

L’attaque de samedi était inhabituelle car elle s’est produite pendant la journée, alors qu’ils s’inscrivent généralement la nuit.

L’incident de mercredi au Camp Taji a déclenché une offensive aérienne de Washington vendredi contre ce que les responsables américains disent être principalement des installations d’armes appartenant au Kataib Hezbollah, une milice soutenue par l’Iran qui serait responsable.

L’armée irakienne a déclaré que l’opération avait tué cinq membres des forces de sécurité et un civil.

Les milices chiites soutenues par l’Iran ont promis de venger les attaques américaines de vendredi, signalant le début d’un nouveau cycle de représailles entre Washington et Téhéran qui pourraient être combattues sur le sol irakien.

L’offensive de mercredi sur le camp Taji a été la plus meurtrière contre les troupes américaines en Irak depuis un autre incident similaire sur une autre base fin décembre. Puis, un entrepreneur américain est décédé, déclenchant une série d’attaques de représailles qui ont laissé le pays au bord de la guerre.

En réponse, les États-Unis ont bombardé le Kataib Hezbollah, déclenchant des protestations à l’ambassade américaine dans la capitale irakienne.

Ensuite, une attaque de drones américains à Bagdad a tué le général iranien Qassem Soleimani, un haut commandant responsable des opérations à travers le Moyen-Orient. Après cela, l’Iran a lancé une attaque au missile balistique contre les forces américaines en Irak, l’attaque la plus directe de la République islamique contre Washington depuis la saisie de son ambassade à Téhéran en 1979.

Les États-Unis et l’Iran ont évité une nouvelle escalade après le meurtre de Soleimani. Un haut responsable américain a déclaré fin janvier, alors que les tensions entre Washington et Téhéran s’étaient déjà apaisées, que la mort des Américains était une ligne rouge qui pourrait conduire à plus de violence.

