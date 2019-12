Une attaque au missile tue un Américain en Irak

Une attaque de missiles en Irak a provoqué pour la première fois un décès dans les rangs américains, ce qui a fait craindre samedi une résurgence de la violence dans un pays plongé depuis des mois dans une grave crise politique et sociale.

Vendredi soir, 30 roquettes ont touché la base du K1 à Kirkouk, la région pétrolière au nord de Bagdad, qui est contestée par le Kurdistan et les autorités fédérales, a déclaré à l'. un responsable américain.

"Un entrepreneur américain a été tué et plusieurs militaires américains et membres du personnel irakien ont été blessés", a déclaré le commandant de la coalition anti-djihadiste dirigée par les États-Unis en Irak et en Syrie.

Les États-Unis avaient récemment promis "une réponse ferme" à la multiplication des attaques contre leurs intérêts en Irak, qui n'ont pas été revendiquées mais que Washington accuse les factions pro-iraniennes.

Les tirs de roquettes et d'obus sur des bases irakiennes qui abritent des soldats américains ou des représentations diplomatiques de Washington se sont intensifiés depuis deux mois.

Depuis le 28 octobre, dix attaques ont fait des blessés et un mort parmi les soldats irakiens, ainsi que des dégâts matériels. Certaines de ces agressions se sont rapprochées de l'ambassade américaine, située dans la zone verte hautement protégée de Bagdad.

Cependant, l'attaque de vendredi se distingue par son intensité. Jamais une seule base n'avait reçu une telle quantité de roquettes. Et l'équilibre aurait pu être beaucoup plus élevé.

Les commandants supérieurs de la police irakienne et de la coalition internationale auraient dû se rencontrer vendredi à la base du K1, d'où ils devaient mener une grande opération dans les zones montagneuses où se cachent encore les cellules du groupe État islamique (IE).

La police irakienne a déclaré qu'elle avait finalement reporté l'opération en raison des conditions météorologiques.

Bien qu'aucune des dernières attaques contre les Américains n'ait été revendiquée, Washington pointe les factions armées pro-iraniennes, dont l'influence grandit et est désormais intégrée aux forces de sécurité irakiennes.

Pour les Américains en Irak, ces factions constituent une menace encore plus grande que l'EI – sur laquelle Bagdad a proclamé la victoire il y a deux ans – a déclaré à l'. une source de sécurité occidentale.

Dans une première réaction à l'attaque, la coalition a déclaré que les forces irakiennes enquêtaient sur ce qui s'était passé et comment réagir.

L'Irak a déclaré pendant des mois qu'il ne voulait pas être le champ de bataille entre les États-Unis et l'Iran, ses deux alliés traditionnels.

Mais, à l'heure actuelle, la situation est différente, l'Iran renforçant son influence sur son voisin, au détriment de Washington.

La République islamique et ses alliés en Irak font pression pour placer leur candidat – un ministre démissionnaire et un gouverneur controversé – au poste de Premier ministre.

Face à l'intransigeance iranienne, le président Barham Saleh menace également de démissionner.

Le pays, deuxième plus grand producteur de pétrole de l'OPEP, connaît une grave crise sociale et politique depuis le 1er octobre.

Pour la première fois depuis des décennies, les manifestants sont spontanément descendus dans les rues et paralysent presque toutes les villes du sud depuis des mois.

La rue maintient sa mobilisation contre les autorités et son allié iranien, malgré près de 460 morts et 25 000 blessés.

Les manifestants réclament un renouvellement du système de répartition des postes basé sur les ethnies et les confessions, ainsi qu'une nouvelle classe politique – immuable depuis 16 ans – avec des indépendants et des technocrates.