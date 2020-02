Une attaque dans un magasin de jeux vidéo à Uruapan a fait 9 morts, dont quatre mineurs

Neuf personnes ont été tuées, dont quatre mineurs, et deux autres ont été blessées après l’attaque dans un lieu de jeux vidéo dans la ville d’Uruapan, dans l’État du Michoacán, dans l’ouest du Mexique, a confirmé lundi le procureur général de l’État.

«Le personnel de l’unité spécialisée sur la scène du crime en ce moment effectue des courses dans un atelier d’usinage, situé dans la rue Josefa Ortíz de Domínguez, endroit où neuf hommes ont été privés de vie et deux autres ont été blessés », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Sur le site, huit personnes ont perdu la vie, six d’entre elles ont été identifiées comme: Christofer M., Sergio Arturo N., Luis Ángel S., José Alexis Z., Óscar Enrique C. et Miguel Ángel B., de 18, 39, 12, 14, 17 et 13 ansrespectivement.

De même, dans un hôpital local, trois personnes blessées lors du même acte ont été certifiées; ils ont été identifiés comme suit: Luis Gustavo L., Héctor S., et Orlando Ramses M.; le tiers d’entre eux est décédé après avoir reçu des soins médicaux.

Les «petites machines», bien qu’elles aient perdu en popularité ces dernières années en raison de l’émergence des smartphones, c’est un lieu de rencontre pour les jeunes et les adultes qui, en échange d’une pièce, peuvent jouer à tour de rôle dans un jeu vidéo.

Selon les données recueillies lors de la première procédure, jusqu’à ce que l’entreprise, située dans la rue Josefa Ortíz de Domínguez, Quatre personnes sont arrivées et, après avoir demandé d’autres sujets, elles ont utilisé des armes à feu à l’usage exclusif de l’armée et se sont immédiatement retirées de l’endroit.

Au lieu de l’attaque, 65 «éléments balistiques» calibre 9 millimètres ont été localisés, qui ont été emballés pour une analyse ultérieure. “Ce soir, le ministère public, soutenu par des experts et des enquêteurs, poursuit le développement des procédures correspondantes pour clarifier les faits”, ont-ils conclu.

Pour sa part, le ministère de la Sécurité publique du Michoacán a déclaré que, en coordination avec le bureau du procureur local et avec la garde nationale et le secrétariat de la défense nationale, ils ont maintenu des «dispositifs d’inspection et de surveillance» dans la ville, située à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Morelia, la capitale de l’État, après avoir enregistré l’agression.

Il convient de rappeler que la garde nationale, créé au sein du gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador, arrivé mi-2019 à Uruapan et dans d’autres villes du Michoacán, pour lutter contre les violences générées par divers groupes criminels, dont le puissant cartel Jalisco New Generation (CJNG), qui cherche à contrôler le territoire.

Il Gouvernement du Michoacán Il a déclaré lundi soir (heure du centre du Mexique) que, suite aux événements d’Uruapan, ils avaient convoqué une réunion du Comité de coordination pour la construction de la paix dans l’entité. “Nous avons convenu d’intensifier les actions de localisation et de démantèlement des entreprises liées aux structures criminelles», Ont-ils exprimé.

Uruapan a vécu un week-end intense et violent. Vendredi 31 janvier àLes autorités des trois niveaux de gouvernement ont pu capturer Luis Felipe Barragán Ayala, alias «El Vocho», “El Bocho” ou “El V8”, présumé Chef du groupe criminel “Los Viagra”, l’un des principaux rivaux du CJNG dans la région.

Après la capture, où ils ont également appréhendé deux de ses complices, “Le Viagra” a fait une série de barrages et de voitures en feu à différents points de la route qui relient Uruapan au reste de l’État, et il a même été signalé que les autorités avaient reçu des agressions de la part de membres de l’organisation, qui cherchaient à libérer l’un de leurs dirigeants.

En outre, ce dimanche, il a été signalé qu’ils avaient trouvé une tombe clandestine avec 11 corps également à Uruapan, qui aurait montré des signes de torture. Et c’est que la ville est l’une des plus touchées par la violence au cours des cinq dernières années.

En août 2019, Dans trois événements différents, un total de 20 corps ont été retrouvés à Uruapan, certains suspendus aux ponts et rappelant aux habitants du lieu les pires années de la soi-disant guerre contre le trafic de drogue, lancée par le président Felipe Calderón (2006-2012) et dont la stratégie de sécurité a commencé précisément dans ce lieu du Michoacán.