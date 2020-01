Une autre attaque brutale à Villa Gesell: une botte a frappé un jeune homme puis s’est moquée des réseaux sociaux

Le meurtre brutal de Fernando Báez Sosa aux mains d’un groupe de rugbiers a provoqué un choc et une inquiétude face à ce type de comportement extrêmement violent de jeunes en meute. Loin d’être un cas isolé, les épisodes d’attaques de plusieurs contre un, ou tous contre tous, sont des scènes qui se sont répétées au cours de ces premières semaines de 2020. Cette fois, un adolescent qui a également passé des vacances à Villa Gesell a été victime d’un passage à tabac brutal provoqué par une botte qui a enregistré l’événement puis s’est moqué de ses réseaux sociaux.

La vidéo est rapidement devenue virale et reflète le même mode opératoire avec lequel plusieurs adolescents ont tué Báez Sosa samedi matin. L’incident aurait eu lieu deux jours avant la mort de Fernando, également à la sortie d’un bowling de la région. Là, un étudiant en médecine de 18 ans, de la ville du général Alvear à Mendoza, identifié comme Mateo Romby a été acculé par trois rugbiers qui se sont relayés pour le frapper: le premier lui donne un coup de pied dans la mâchoire, tandis que les deux autres le frappent coups de poing au visage, le premier le frappe, puis l’autre, et finalement ils le frappent tous les deux en même temps. Alors que les agresseurs apprécient les coups, des rires de fond se font entendre qui proviendraient de la pièce concernée: Tadeo Abraham, qui a publié l’agression sauvage dans son compte Instrgram.

Tadeo a tagué ses amis dans la vidéo révélant l’identité des agresseurs qui ont rapidement fermé leurs réseaux sociaux après la viralisation de l’attaque qu’ils ont commise à Patota.

En dialogue avec Télam, Walter Romby, le père du garçon attaqué, a déclaré: «Je ne sais pas s’ils étaient des joueurs de rugby ou non qui ont battu mon fils, mais je sais qu’il y a un énorme manque de valeurs dans la société et un degré de très grande perversité avec des comportements presque primitifs ». “Au-delà de ce qui s’est passé, heureusement mon fils n’a pas répondu aux coups durs qu’il a reçus, le plus inquiétant est l’escalade de la violence dans la société”, a-t-il expliqué.

Selon l’histoire du père de la victime, les agresseurs se sont échappés du lieu et son fils a décidé de ne pas porter plainte. “Ce qui vaut la peine d’être dénoncé s’il s’agit de faits inextricables et si le problème est dans les foyers, la famille, la société dans son ensemble est beaucoup plus profonde”, a-t-il déclaré avec indignation.

L’épisode s’est produit à Gesell la semaine dernière. Ce lundi dans la station balnéaire, une marche des voiles blanches s’est tenue pour demander justice pour la mort de Fernando Báez Sosa. L’appel a eu lieu devant le bowling Le Brique, où les voisins et les touristes ont également indiqué les propriétaires de la salle de danse: “Si vous avez deux parties qui se battent dans une piste de bowling et que vous faites pour les éliminer, ce que vous faites, c’est essayer de vous débarrasser du problème.”, s’est plaint une femme qui a assisté à la marche.