Une «avalanche contrôlée» pourrait-elle arrêter le coronavirus plus rapidement et avec moins de décès?

Une «avalanche contrôlée» d’infections délibérées à coronavirus pourrait-elle mettre fin à cette pandémie plus rapidement et avec moins de décès?

En Israël, un pays avec une seule station de ski, une équipe de chercheurs soutient qu’emprunter une astuce aux alpinistes pourrait être le meilleur moyen pour certains pays d’avancer rapidement l’épidémie jusqu’à sa conclusion logique: l’idéal de santé publique du «troupeau». immunité.”

La stratégie imiterait les effets d’une campagne de vaccination en encourageant une majorité d’une population à être infectée par le coronavirus et à se rétablir. Mais les experts mettent en garde contre une multitude de dilemmes pratiques, politiques et éthiques.

Les dirigeants politiques seront accusés de sacrifier des vies pour consolider leurs économies. Les travailleurs de la santé et les premiers intervenants pourraient être submergés de patients COVID-19. Les travailleurs à faible revenu, déjà accablés par une mauvaise santé, se sentiraient obligés d’être infectés pour pouvoir retourner au travail.

Et si les ingénieurs de cette avalanche se trompaient sur le moment où le virus s’arrêterait? Pour savoir si et pendant combien de temps les survivants seront immunisés? Environ combien mourront d’une infection qu’ils auraient pu, avec le temps, éviter?

Mais alors que le barbotage transcontinental du coronavirus approche de son cinquième mois, les dirigeants et les chercheurs se demandent ouvertement si le recours à l’immunité collective à l’ancienne pourrait être mieux que d’attendre un vaccin. Et comme certaines villes, comtés et États américains rouvrent leurs portes, ils peuvent commettre une erreur par accident.

Ce processus pourrait obtenir un coup de pouce de l’étude israélienne, qui a fait surface cette semaine sur MedRxiv, un site Web où les chercheurs partagent leurs travaux préliminaires.

Matthew Liao, qui dirige le Center for Bioethics de l’Université de New York, a déclaré que l’impulsion pour trouver un raccourci contre la pandémie était tout à fait raisonnable.

“Mais c’est une mauvaise idée”, a-t-il dit à propos de la proposition israélienne. Adopter une telle stratégie comme moyen de réduire les souffrances économiques de la population “est un peu un faux dilemme”, a-t-il dit. En plus de risquer des vies pour participer à une expérience médicale à l’échelle de la population, “il existe de nombreuses autres façons de réduire l’impact économique” d’une campagne prolongée de distanciation sociale, a-t-il déclaré.

Dans une véritable avalanche contrôlée, des experts en sécurité conçoivent la libération périodique de l’accumulation de neige à flanc de montagne pour empêcher la vallée d’enfouir.

Dans la version coronavirus, les chercheurs israéliens proposent de recruter des vagues de volontaires sains dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine qui sont prêts à être délibérément infectés. En nombre qui n’excède jamais la capacité de soins de santé d’Israël, les volontaires résistent aux symptômes, récupèrent et rejoignent une population croissante de compatriotes immunisés. Le reste du pays resterait enfermé.

Si 80% des Israéliens éligibles s’inscrivent pour être infectés, pratiquement tous ces diplômés «avalanche contrôlée» rejoindraient les rangs de ceux qui se sont rétablis d’infections non intentionnelles, calculent les auteurs. En appliquant les taux de mortalité par âge comptabilisés à Wuhan, en Chine, à la population israélienne, l’équipe a estimé que 2 540 de ces volontaires mourraient du COVID-19. Mais dans environ 200 jours, disent-ils, quelque part entre 40% et 71% de la population israélienne de 8,9 millions de personnes gagneraient l’immunité contre le virus à l’ancienne.

À ce stade, le coronavirus se heurterait à tant d’Israéliens immunisés que sa propagation s’arrêterait pratiquement. Cet état collectif d’immunité collective protégerait ceux, y compris les personnes âgées et vulnérables, qui étaient restés à la maison alors que les avalanches contrôlées tombaient à l’extérieur.

Comparée à une stratégie dans laquelle tous les Israéliens sont invités à rester à l’intérieur et à pratiquer la distanciation sociale, la stratégie d’avalanche contrôlée réduirait les décès globaux de 43%, calculent les chercheurs. Les avantages de l’immunité collective après la fin de l’isolement sauveraient la vie des Israéliens qui sont plus vulnérables au virus. Et ce point viendrait plus vite, réduisant davantage les décès.

De manière cumulative, la mise en œuvre d’une stratégie d’avalanche contrôlée entraînerait une baisse de 62% du nombre maximum de personnes nécessitant des soins hospitaliers intensifs, selon les auteurs de l’étude. Et la moitié des personnes à faible risque de tomber malades pourraient quitter leur domicile et retourner au travail deux mois plus tôt.

«La mise en œuvre de la politique d’avalanche contrôlée est donc la plus sûre parmi toutes les options possibles», concluent les auteurs.

Le bioéthicien de l’Université Johns Hopkins, Jeffrey Kahn, a déclaré que la nouvelle recherche est problématique car elle repose sur des faits concernant le comportement et l’impact du virus qui sont toujours en litige.

L’idée que ceux entre 20 et 49 ans mourraient du COVID-19 en si petit nombre a été contrée par des études ultérieures et par de nombreux rapports de cas, a déclaré Kahn.

Il en va de même pour la croyance que la réinfection ne se produit pas après le rétablissement d’une personne. Une étude publiée cette semaine a suggéré que jusqu’à 30% de ceux qui se sont rétablis produisent de très faibles niveaux d’anticorps protecteurs, et dans 10% des cas, les niveaux étaient trop faibles pour être détectables, remettant en question leur immunité.

L’Organisation mondiale de la santé est allée plus loin dans un dossier scientifique publié vendredi. Repoussant les propositions de certains pays de délivrer des “passeports d’immunité” à ceux qui se sont rétablis, l’OMS a averti que même les personnes atteintes d’anticorps anti-coronavirus pouvaient être vulnérables à une seconde infection.

Les chercheurs sont loin d’avoir les données en main pour déterminer le niveau d’immunité de la population nécessaire pour que la pandémie s’éteigne, a ajouté Kahn.

«Il reste encore beaucoup de choses à faire en immunologie de base», a-t-il déclaré. «Tant que vous ne connaissez pas ces réponses, vous ne pouvez pas analyser le rapport bénéfice / risque» pour informer les participants potentiels. “Et si vous ne pouvez pas offrir cela, vous ne pouvez pas justifier” l’expérience.

Et ne vous y trompez pas, a-t-il ajouté, à ce stade, ce serait une expérience.

Environ quatre mois après que le coronavirus a été identifié pour la première fois en Chine, des tests plus larges ont commencé à révéler qu’en Californie et dans de nombreux autres endroits, il en avait déjà infecté beaucoup plus que ce qui était connu. Ceux qui présentent des symptômes légers ou nuls représentent maintenant au moins 25%, et dans certaines populations jusqu’à 70%, des personnes infectées.

En conséquence, les évaluations de la capacité du virus à tuer – le taux de létalité – ont été régulièrement ajustées à la baisse. Non seulement l’idéal d’immunité collective semble plus proche qu’on ne le croit; le coût en vie de la réalisation de cet objectif peut sembler inférieur.

Avant même que ces tendances ne se manifestent, la course à l’immunité collective semblait suffisamment attrayante pour que le Premier ministre britannique Boris Johnson pense que cela valait la peine d’être essayé.

Début mars, avec un vaccin estimé à au moins 18 mois, les responsables britanniques ont estimé qu’une fois qu’environ 60% des Britanniques se seraient rétablis et auraient acquis une immunité contre le coronavirus, sa propagation ralentirait jusqu’à une rampe. Les personnes extrêmement vulnérables et non encore infectées seraient en sécurité. Et le Royaume-Uni pourrait reprendre le travail.

Lorsqu’un groupe distingué d’universitaires britanniques a prévu à la mi-mars qu’une telle expérience tuerait au moins un demi-million de Britanniques et submergerait le système de santé du pays, l’idée a perdu de son attrait.

La Suède, quant à elle, va de l’avant avec cette stratégie. Le pays nordique n’a ordonné aucune fermeture ni fermeture de lieux de travail, d’écoles ou de restaurants. Ses dirigeants comptent explicitement sur ses citoyens pour décider dans quelle mesure ils sont prêts à être infectés et qui a besoin de la protection de l’isolement, et d’agir en conséquence.

Le Dr Anders Tegnell, épidémiologiste en chef à l’Agence suédoise de santé publique et architecte de la réponse du pays aux coronavirus, a déclaré à la revue Nature que «chaque pays doit atteindre« l’immunité collective »d’une manière ou d’une autre, et nous allons l’atteindre dans d’une manière différente. “

Cette semaine, Tegnell a rapporté qu’avec 20% de la population de Stockholm déjà infectée, “nous voyons déjà l’effet de l’immunité collective”. Il a prédit que le virus ralentirait encore dans les semaines à venir, car il manquerait de citadins densément emballés pour s’infecter. Dans le reste du pays, où la population est plus diffuse, «la situation est stable», a-t-il dit.

Pendant ce temps, un autre groupe de chercheurs a prévu que si l’Inde permettait à ses citoyens d’être infectés dans des circonstances contrôlées, environ 60% d’entre eux émergeraient avec immunité d’ici novembre. Cela suffirait à priver le virus du bassin d’infectés potentiels dont il a besoin pour prospérer, selon un groupe de l’Université de Princeton et du Center for Disease Dynamics, Economics and Policy, un groupe de défense de la santé publique basé à New Delhi et à Washington.

En raison de la population disproportionnée des jeunes en Inde, les décès et les hospitalisations seraient faibles si cela permettait un certain degré d’infection contrôlée, selon les auteurs.

“Je ne désapprouve pas la pensée créative”, a déclaré Arthur Caplan, bioéthicien à l’Université de New York. “Mais vous n’avez pas encore la biologie de base pour exécuter l’expérience.

Si les hypothèses s’avèrent fausses, a-t-il dit, “il serait bon de retenir cette idée intéressante jusqu’à ce que nous ayons un traitement afin de pouvoir sauver les gens” qui se sont inscrits pour être infectés puis sont tombés gravement malades.

“Et les tests seraient bien aussi”, a ajouté Caplan. En effet, a-t-il dit, “des tests et une thérapie efficace élimineraient la nécessité de le faire.”