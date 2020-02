Une barrière aux particules en collision appelées muons a été brisée

Des protons aux électrons en passant par l’atomique

noyaux, les physiciens adorent briser de minuscules choses ensemble. Et bientôt, ils peuvent avoir un

encore mieux pour obtenir leurs coups de pied.

Une nouvelle expérience ouvre des perspectives

la construction d’un accélérateur de particules qui entre en collision avec des particules appelées muons, qui

pourrait conduire à des explosions d’énergies plus élevées que celles conçues auparavant. Scientifiques

avec l’expérience de refroidissement par ionisation des muons, ou MICE, ont refroidi un faisceau de muons, une partie nécessaire de la préparation des particules pour utilisation

dans un collisionneur, l’équipe rapporte en ligne le 5 février dans Nature.

Pour étudier la matière à son plus fondamental

niveau, les physiciens écrasent les particules à haute énergie et filtrent à travers

l’épave. La stratégie a révélé des particules jusque-là inconnues, telles que

le boson de Higgs

(SN: 04/04/12), découverte au Grand

Hadron Collider au CERN, près de Genève, en 2012.

Ce collisionneur de 27 kilomètres est déjà

la plus grosse machine jamais construite. Pour continuer à chercher de nouvelles particules, les scientifiques

doit aller vers des énergies plus élevées. Plus l’énergie d’une collision est élevée, plus

particules scientifiques pourraient être en mesure de découvrir. Pour atteindre des énergies plus élevées, il faut

accélérateur puissant. Donc, les scientifiques prévoient encore plus grand, plus méchant –

et plus cher –

versions

des collisionneurs actuels (SN: 1/22/19).

Mais les collisionneurs qui frappent les protons

ensemble, comme le LHC, ont un inconvénient majeur: les protons sont constitués de

des particules plus petites appelées quarks, dont chacune ne transporte qu’une fraction de la

l’énergie du proton. Cela signifie que chaque crash de particules a moins de punch. Collisions de fondamentaux

les particules comme les muons, qui ne sont pas constituées de particules plus petites,

problème.

Certains collisionneurs contournent ce problème de protons

en brisant ensemble les électrons et leurs opposés d’antimatière, les positrons. Mais

ces machines ont aussi un inconvénient: les électrons et les positons perdent de l’énergie en tournant

autour d’un anneau d’accélérateur en crachant des rayons X. Ces rayons, appelés synchrotron

rayonnement, sont moins importants pour les particules plus lourdes comme les muons, qui sont environ

200 fois plus massif que les électrons, permettant aux muons d’atteindre des énergies plus élevées.

Mais entrer en collision avec des muons n’est pas une mince affaire. À

créer des muons, les scientifiques claquent un faisceau de protons dans une cible, créant d’autres particules

qui se désintègrent et produisent des muons. Ces muons émergent avec une variété d’énergies différentes

et les directions. Pour utiliser les particules dans un collisionneur, elles doivent être refroidies ou bergées

dans une formation ordonnée, tout comme le refroidissement d’un gaz réduit le mouvement aléatoire

de ses atomes.

Pour créer des muons, les scientifiques ont projeté un faisceau de protons dans une cible, contenue dans l’appareil illustré.

Sans ce refroidissement, les muons ne

entrer en collision lorsque deux faisceaux de particules sont croisés. “Le faisceau est trop diffus,

et les muons se manquent », explique le physicien Chris Rogers de Rutherford

Laboratoire Appleton à Didcot, Angleterre. Maintenant, pour la première fois, Rogers et

des collègues ont démontré le refroidissement des muons.

Les muons se désintègrent en d’autres particules dans environ

deux millionièmes de seconde. «Il était donc très, très important de trouver un

efficace pour refroidir ces muons très rapidement », explique la physicienne Nadia Pastrone de

l’Institut national de physique nucléaire d’Italie, qui n’était pas impliqué dans

l’oeuvre.

Pour effectuer ce refroidissement rapide, le

les chercheurs font passer les muons à travers les matériaux, ce qui fait cogner les électrons

hors d’atomes dans le matériau. Cela sape une partie de l’élan des muons

directions. Ensuite, les chercheurs accélèrent tous les muons de la même façon

direction utilisant des champs électromagnétiques. Répéter ce processus plusieurs fois

produit un faisceau suffisamment dense et ordonné.

La méthode «peut changer radicalement

nous construisons de gros accélérateurs », explique le physicien des accélérateurs Vladimir Shiltsev de

Fermilab à Batavia, Illinois, qui ne fait pas partie de MICE. «Ce dont nous parlons

en ce moment est l’aube d’une nouvelle ère possible en physique des particules et certainement

en physique des faisceaux d’accélérateurs. »