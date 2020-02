Une bonne semaine pour la formation de la planète

Cela peut surprendre à quel point nous sommes encore incertains sur les mécanismes et les délais pour les origines planétaires. Après tout, avec l’exploration de notre propre système solaire et la découverte de milliers de mondes autour de soleils lointains, nous avons rassemblé un aperçu remarquable du fonctionnement des systèmes planétaires et des possibilités de leurs origines.

Dans le même temps, l’image généralement acceptée de la façon dont le matériau interstellaire est accumulé et traité pour former de nouvelles étoiles et de nouveaux mondes est toujours construite sur des hypothèses établies par des personnes comme Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant (oui, ce Kant) et Pierre- Simon Laplace dans les années 1700. Bien que ces idées semblent correspondre aux caractéristiques grossières des systèmes planétaires (où les planètes se condensent à partir d’un disque circumstellaire formé gravitationnellement de gaz et de poussière interstellaires enrichis en éléments), de nombreux détails se sont révélés extrêmement difficiles à comprendre.

Par exemple, on ne sait toujours pas comment les matériaux solides s’agglomèrent en morceaux de la taille d’une planète. On a pensé qu’une grande partie de ce processus pourrait être hiérarchique, à commencer par de minuscules grains de poussière collant ensemble et construisant des morceaux de plus en plus gros qui se heurtent et fusionnent. Mais il s’avère que ce n’est peut-être pas la seule voie. D’autres options incluent des processus qui sautent efficacement les étapes intermédiaires, en prenant de petits morceaux (poussière ou matériau de la taille d’un caillou) et en les rassemblant en masse – dessinés et traînés dans des atmosphères nouvellement formées, par exemple. Et il y a de l’incertitude quant à la mesure dans laquelle le matériau rocheux s’écrase dans les systèmes proto-planétaires; soit en fusionnant, soit en éclatant, elle rencontre ses contemporains.

Au cours de la semaine dernière, il y a eu des rapports d’études très intéressants qui offrent tous de nouvelles perspectives potentielles.

Le premier d’entre eux vient en fait du système solaire extérieur et du survol de la mission New Horizons de l’objet trans-neptunien éloigné dans la ceinture de Kuiper maintenant connu sous le nom d’Arrokoth (un mot relatif au «ciel» de la langue Powhatan). Dans trois articles de recherche publiés dans Science, il est rapporté que cet objet en forme d’haltère de 22 milles de long semble s’être formé par une fusion douce de ses deux lobes principaux, qui représentent tous deux un matériau très similaire. En d’autres termes, Arrokoth est le produit d’un effondrement assez localisé de nuages ​​de particules de matériau nébulaire, et pas tellement un assemblage hiérarchique d’une variété de matière de toute son orbite.

La deuxième nouvelle provient d’une analyse de la teneur en eau de l’atmosphère de Jupiter de la mission Juno en orbite de la NASA. En utilisant des mesures micro-ondes pour scruter à environ 150 kilomètres dans l’enveloppe gazeuse du géant gazeux, Juno constate que autour de l’équateur de Jupiter, il semble y avoir environ 0,25% d’eau par rapport au nombre d’autres molécules. C’est plus que les mesures précédentes, faites lorsque la sonde Galileo a plongé dans l’atmosphère en 1995, mais suggère également que l’eau n’est pas mélangée uniformément dans l’atmosphère de Jupiter.

Néanmoins, si cette nouvelle estimation reflète la teneur globale en eau de Jupiter, elle laisse entendre que les morceaux proto-planétaires qui ont à l’origine aidé à former Jupiter n’étaient pas les morceaux riches en eau clathrate-hydrate attendus en raison de la distance de Jupiter du Soleil et de son emplacement au-delà -appelé “ligne de neige” où des glaces d’eau peuvent se former.

Enfin, le troisième élément du menu mystère de la formation des planètes est un indice de l’analyse du matériel météoritique. Dans une étude publiée dans Science Advances, les chercheurs ont mesuré l’abondance d’un isotope très spécifique du fer, Iron-54, dans une variété de météorites; tous les corps primitifs remontant à la formation du système solaire il y a environ 4,5 milliards d’années.

Un seul groupe de matériaux de météorite semble correspondre à l’abondance de fer 54 de la Terre, ce qui suggère (soutenu par une variété d’autres preuves) que la Terre pourrait s’être formée rapidement dans le jeune système solaire, dans environ 5 millions d’années. Pendant ce temps, une partie très spécifique du disque proto-planétaire coulait vers l’intérieur (s’accrétant) vers le proto-soleil, et cette partie aurait fourni le matériau qui a construit la majeure partie de la Terre. Si la Terre s’est formée sur une période plus longue, elle aurait dû inclure un éventail plus large de choses, avec diverses compositions isotopiques de fer 54, entre autres différences.

Cela semble également cohérent avec l’idée d’une formation «d’accumulation de galets» de la planète, avec l’agglomération rapide de petites particules sur une sorte de «graine» astéroïde. Soutenant également l’idée que les substances volatiles de la Terre (comme l’eau) se sont accumulées au cours de ces premiers stades, et moins encore dans les «modules complémentaires» ultérieurs provenant d’autres parties du système solaire.

Il y a aussi des implications pour les systèmes exoplanétaires. Il se pourrait que les noyaux des planètes se forment rapidement et que les mondes rocheux obtiennent leur eau tôt, sans s’appuyer sur des scénarios plus variables plus tard pour l’approvisionner. En d’autres termes, les mondes riches en eau pourraient être plus courants.

Au total, une semaine assez impressionnante pour des avancées dans la compréhension des subtilités de la façon dont le cosmos construit les mondes.

