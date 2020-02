Une canne intelligente pour sécuriser les patients atteints de Parkinson et d’Alzheimer | L’avenir

La société de conception technologique i4life a développé et mis sur le marché une canne intelligente qui enregistre la position géolocalisée des patients atteints de maladies neurodégénératives, établit une connexion immédiate avec leurs soignants et aide à surmonter les épisodes de blocage.

L’instrument, breveté sous la marque Pauto, a été développé par une équipe de cette société asturienne spécialisée dans le développement de produits technologiques pour la santé dans le but d’apporter une solution aux épisodes habituels de gel de la démarche des patients parkinsoniens .

Ce phénomène se produit sans cause apparente, car le cerveau du patient n’enregistre pas momentanément les processus de mémoire involontaire, et est bloqué en n’activant pas les comportements qu’il a automatiquement pris, comme la marche.

Dans ces cas, l’utilisateur, conscient du moment où il va bloquer car il garde sa mémoire volontaire intacte, actionne un interrupteur sur la poignée de la canne qui projette une ligne verte et un point rouge au moyen de systèmes laser au sol.

En observant la ligne et le point et en ressentant une vibration dans la prise, le patient se déverrouille, récupère les processus de mémoire involontaire et marche à nouveau.

Avec environ 150 000 personnes touchées en Espagne, la maladie de Parkinson est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d’Alzheimer et touche principalement les personnes de plus de 65 ans.

Les chercheurs Marian García, Diego Aparicio, Julia Dorado, Javier Martín et Jorge Marrón ont développé ce projet, qui a investi environ un demi-million d’euros, qui a déjà remporté plusieurs prix, dont Entrepreneur XXI des Asturies.

Bien que le projet ait été orienté depuis le début pour résoudre les blocages produits par la maladie de Parkinson, il peut également être utilisé pour contrôler les personnes affectées par d’autres pathologies neurologiques.

Equipé d’un système de géolocalisation et d’une interface connectée à une application de téléphonie mobile, il permet aux médecins et soignants de savoir à tout moment où se trouve leur patient.

La canne peut être programmée pour donner une alerte si elle quitte une route ou un certain périmètre, ou si elle reste statique en raison d’une chute ou d’un évanouissement, comme expliqué à Efe Marian García.

Le chercheur a expliqué que de nombreuses personnes atteintes d’Alzheimer hésitent à utiliser d’autres systèmes tels que des bracelets ou des colliers de localisation, mais utilisent principalement des bâtons en raison de leur âge avancé.

De plus, le système permet d’accumuler et de transmettre des informations sur l’activité qui peuvent être utiles aux médecins pour optimiser les traitements.

La canne intelligente a déjà été mise en vente récemment sur Internet et la société prévoit de commencer la distribution dans les pharmacies et l’orthopédie en avril prochain.

Par Juan González