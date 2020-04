Une carte révèle des points chauds cachés aux États-Unis d’infection par un coronavirus

Les États-Unis ont actuellement les infections à COVID-19 les plus confirmées de tous les pays, avec plus de 203 000 cas mercredi. La ville de New York est devenue le plus récent point focal de l’épidémie, avec plus de 44 900 personnes testées positives mercredi. Et des épidémies majeures sont en cours dans des villes comme Seattle et la Nouvelle-Orléans. Mais les données au niveau de l’État peuvent cacher des points chauds dans des zones moins peuplées.

Maintenant, une équipe de l’Université de Chicago a cartographié les infections confirmées au COVID-19 par comté et a ajusté la taille de la population. Les résultats des chercheurs révèlent des grappes importantes dans certaines parties de la Géorgie, de l’Arkansas et du Mississippi, entre autres. Même si les populations concernées peuvent être plus petites que celles de New York ou de Seattle, elles pourraient être touchées de manière disproportionnée par la maladie.

«Lorsque vous passez des données au niveau de l’État aux données au niveau du comté, vous obtenez beaucoup plus d’informations», explique Marynia Kolak, directrice adjointe de l’informatique de la santé au Center for Spatial Data Science de l’Université de Chicago, qui a codirigé l’équipe. qui a créé les cartes. «Par exemple, il y a beaucoup de régions dans le Sud où la population est beaucoup plus petite, mais la proportion de personnes [COVID-19] est beaucoup plus grande. Cela peut donc poser des problèmes potentiels, car même s’il y a moins de personnes atteintes du virus, il y a également moins de lits d’hôpital, [intensive care units] ou des ventilateurs. “

L’équipe de cartographie a initialement utilisé les données d’un tracker provenant de la foule de cas au niveau du comté et les a validés avec des estimations des services de santé de l’État. Les chercheurs ont depuis intégré des données provenant de plusieurs autres sources, et ils s’associent avec leurs collègues de l’Université du Wisconsin – Madison pour authentifier ces informations. Le groupe de l’Université de Chicago a compilé des données sur les niveaux des États et des comtés, en examinant les cas confirmés de chaque région, les décès et le nombre de cas pondérés en fonction de la taille de la population. L’équipe a également créé une visualisation interactive qui montre l’évolution des points d’accès régionaux au fil du temps.

Crédit: Amanda Montañez; Source: Marynia Kolak, Xun Li et Qinyun Lin Center for Spatial Data Science, Université de Chicago

Les données révèlent des tendances surprenantes dans les taux d’infection au niveau du comté après ajustement pour la taille de la population. Par exemple, de nombreuses grappes de comtés – comme celles autour d’Albany, en Géorgie, de Détroit, de Nashville, au Tennessee et de certaines parties du Mississippi et de l’Arkansas – comptaient un nombre relativement élevé de cas par habitant. Au 29 mars, la grappe du comté englobant l’État de New York, le New Jersey et le Massachusetts présentait toujours les infections les plus confirmées à la fois dans l’ensemble et par habitant: 76 273 cas, soit environ 22 pour 10 000 habitants. Pourtant, Albany, en Géorgie, avait le deuxième nombre le plus élevé par habitant: 13 cas pour 10 000 habitants. Ce chiffre était beaucoup plus élevé que ceux d’autres points chauds bien connus, tels que Seattle, qui avait environ huit cas pour 10 000, et San Francisco, qui en avait deux pour 100 000.

“Le grand [outbreaks] que je m’attendais à voir, comme Seattle ou New York, je ne savais pas à quel point ils étaient répandus », dit Kolak. Le hotspot de Seattle, par exemple, s’étend à environ la moitié de l’État de Washington. Et «il y a beaucoup de domaines» – comme Albany, en Géorgie – «qui m’ont vraiment surpris», ajoute-t-elle.

Bon nombre de ces comtés plus ruraux ont enregistré un nombre de décès bien inférieur à celui des grandes villes comme New York ou Seattle, mais des taux de mortalité relatifs plus élevés. La région de New York – New Jersey – Massachusetts avait un taux de mortalité de 1,4%, tandis que celui d’Albany, en Géorgie, était de 7,65% (bien que ces chiffres ne tiennent certainement pas compte des cas moins graves qui n’ont pas été testés). Dans plusieurs régions, les unités de soins intensifs des hôpitaux atteignent déjà leurs capacités, dit Kolak. Non seulement certains de ces endroits ont moins de ressources, beaucoup d’entre eux se trouvent également dans des États qui n’ont pas étendu Medicaid, de sorte que les résidents ont déjà moins accès à des soins de santé abordables. De plus, selon les chercheurs, beaucoup de gens dans les régions rurales du sud du pays ont tendance à être plus âgés et à avoir des conditions de santé plus sous-jacentes, qui ont été liées à des infections COVID-19 plus mortelles.

Un autre problème est le taux de propagation. Les autorités sanitaires pourraient être moins alarmées par un hotspot relativement petit si cette maladie se développait lentement, comme les maladies cardiaques. Mais parce que le nouveau coronavirus est très contagieux et se propage si rapidement, le nombre peut augmenter très rapidement. «Dans la journée où il a fallu rédiger le rapport, le cluster du Mississippi a doublé», note Kolak. “Et puis il a encore doublé.” En termes de taux de nouvelles infections, la Nouvelle-Orléans, Détroit et Chicago sont également très préoccupantes.

Compte tenu du manque de capacité de test aux États-Unis, certaines régions peuvent tout simplement ne pas connaître l’étendue de leurs épidémies. L’État de New York a testé de manière assez agressive. Cependant, les clusters de comté plus petits peuvent manquer de ressources pour le faire. Kolak reconnaît qu’elle et ses collègues ne se penchent que sur des cas confirmés, mais la comparaison des nombres dans ces points chauds avec ceux des zones environnantes donne une idée de la gravité relative des épidémies. L’équipe a commencé à travailler avec d’autres groupes de recherche pour valider l’exactitude de ses données, dit Kolak. Et la prochaine étape consistera à collaborer avec des groupes de santé à travers le pays pour déterminer quelles informations leur seraient les plus utiles.

Les nouvelles découvertes pourraient avoir des implications critiques pour contrôler la propagation du virus. Selon Kolak, l’un des principaux messages à retenir est l’importance des politiques de distanciation sociale et d’isolement de chaque épidémie avant qu’elle ne s’aggrave. «Plutôt que d’attendre que cela devienne si extrême que, vous savez, tout l’État émerge comme un hotspot», dit-elle, «essayez de le contenir dans un comté avant d’aller plus loin.»

