Une cause profonde des pandémies Peu de gens y pensent

Il est facile pour ceux d’entre nous dans le monde occidental de secouer la tête sur les marchés d’animaux vivants en Chine qui semblent être à l’origine de la pandémie de coronavirus qui paralyse actuellement le monde. C’est facile, car une telle pratique nous est tellement littéralement étrangère. (Pour leur défense, au moins, la Chine a maintenant interdit ces marchés.)

Mais ce qui est plus difficile, c’est d’être honnête avec nous-mêmes au sujet des types de pandémies que nous pouvons brasser grâce à nos propres pratiques d’utilisation des animaux à risque. Et bien que le nouveau coronavirus, aussi invalidant soit-il, puisse avoir un taux de mortalité quelque peu miséricordieux (proportion de personnes infectées qui décèdent) de moins de 1%, nous savons que cette catastrophe peut être juste une répétition générale pour une pandémie encore plus grave cela pourrait avoir un impact plus horrible – semblable à la pandémie mondiale de grippe de 1918, qui a pris naissance au Kansas et a tué au moins 50 millions de personnes.

Ce jour-là, il est très probable qu’un tel virus trouve également son origine dans le désir apparemment insatiable de l’humanité de manger des animaux, qu’ils soient sauvages ou domestiques. Les conditions dans lesquelles nous élevons souvent des animaux aujourd’hui – encombrant des dizaines de milliers d’animaux d’aile à aile ou de museau à museau – servent d ‘«amplificateurs» pour les pandémies virales.

En effet, l’épidémie de grippe porcine H1N1 de 2009 semble provenir d’une opération de confinement de porcs en Caroline du Nord. Et bien que l’épidémie de grippe aviaire H5N1 en 1997 soit apparemment apparue dans des élevages de poulets chinois (taux de mortalité de 60%), une grippe aviaire similaire aux États-Unis il y a à peine cinq ans a amené les éleveurs de volailles américains à tuer des dizaines de millions de leurs oiseaux pour contenir l’épidémie. , qui heureusement n’a jamais fait le saut dans la population humaine. Et en ce moment même, l’Inde et la Chine ont annoncé des flambées de grippe aviaire dans leurs usines de poulet. De même, ceux-ci n’affectent pas encore la santé humaine.

Mais vous ne pouvez jouer à la roulette russe virale que depuis si longtemps, c’est pourquoi les experts de la santé publique préoccupés par les zoonoses sonnent depuis des années l’alarme concernant l’élevage industriel d’animaux. Michael Greger, auteur de Bird Flu: A Virus of Our Own Hatching, appelle l’agriculture industrielle un «environnement de tempête parfait» pour les maladies infectieuses. “Si vous voulez réellement créer des pandémies mondiales”, prévient-il, “alors construisez des fermes industrielles.”

En fait, en 2007, un éditorial de l’American Journal of Public Health a été publié sur le sujet, craignant que l’élevage de masse et l’abattage d’animaux à des fins alimentaires ne soient à l’origine de la prochaine grande pandémie mondiale. Étant donné le lien entre l’agriculture animale industrielle et le risque de pandémie, l’éditorial du journal de l’American Public Health Association a observé: «Il est donc curieux que changer la façon dont les humains traitent les animaux – essentiellement, cesser de les manger ou, à tout le moins, radicalement limiter la quantité d’aliments consommés — est largement ignoré comme mesure préventive importante. “

En 2007, une telle prescription aurait pu paraître inaperçue car elle aurait semblé tout simplement trop irréaliste. Aujourd’hui, cependant, les progrès technologiques ont permis d’imaginer plus facilement prendre au sérieux les conseils des experts en santé publique.

Oui, nous, les humains, avons peut-être envie de viande, mais notre conception de la «viande» devient maintenant beaucoup plus diversifiée que par le passé. Alors que «protéine» était autrefois synonyme d’un morceau de chair provenant du corps d’un animal autrefois vivant, de nombreux Américains adoptent aujourd’hui un type de diversité protéique qui célèbre la viande provenant de diverses sources.

Il y a le succès des substituts de viande à base de plantes, par exemple, qui font maintenant partie des menus des chaînes de restauration rapide à travers le pays. De nombreuses entreprises de viande avant-gardistes ont même publié leurs propres offres alternatives de viande à base de plantes. D’autres entreprises de viande intelligentes commencent à mélanger des protéines végétales dans leurs protéines animales, offrant des produits hybrides meilleurs pour la planète et la santé publique.

Et puis il y a le domaine de la «viande cultivée», où les start-ups, souvent soutenues par de grandes sociétés de viande, font pousser de la vraie viande animale à partir de cellules animales plutôt que de l’abattage d’animaux. Ce type de viande n’est pas encore sur le marché, mais déjà beaucoup de gens – y compris cet écrivain – l’ont apprécié, et le gouvernement fédéral prépare un chemin vers la commercialisation.

La diversification de nos méthodes de production de viande nous offrirait non seulement une chance de réduire le risque de pandémie en réduisant le nombre d’animaux vivants que nous devons élever pour se nourrir, mais cela pourrait également aider à atténuer de nombreux autres risques. Que le problème soit le changement climatique, la résistance aux antibiotiques, la déforestation, le bien-être animal ou plus, les avantages de l’élargissement de notre portefeuille de protéines sont multiples.

Alors que nous nous penchons sur la tempête corona qui frappe le monde et que nous y résistons, prenons une partie de notre temps d’arrêt pour envisager que nous avons le pouvoir de réduire les risques de la prochaine pandémie. Oui, nous devons freiner les marchés de la faune, mais ne nous arrêtons pas là. Si nous avons la volonté de fermer toute notre société pendant des semaines, nous avons sûrement la volonté de changer légèrement notre alimentation.

