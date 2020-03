Une collision d’un côté de Pluton a déchiré le terrain de l’autre, selon une étude

Le Tombaugh Regio en forme de cœur de Pluton – une caractéristique géologique colossale et hautement réfléchissante qui a été capturée avec une belle clarté par le vaisseau spatial New Horizons de la NASA lors de son survol de 2015 – est sans doute le point culminant esthétique de la planète naine. Son lobe occidental elliptique, le Spitnik Planitia, long de 1 240 milles, a attiré l’attention des planétologues: il semble être un bol creusé par un impact antique monumental. Et aujourd’hui, il est rempli de jeunes floes de glace azotée.

New Horizons n’obtenait pas un regard aussi bon de l’autre côté de Pluton. Mais quand il a jeté un coup d’œil, il a réussi à espionner un endroit du globe exactement opposé à Spoutnik Planitia qui ressemblait à un puzzle géologique brouillé de crevasses, de monticules et de fosses. Sans mécanisme de formation clair, les scientifiques ont spéculé sur son origine.

De nouvelles recherches soupçonnent que l’impact qui a créé Sputnik Planitia est à blâmer. Selon des simulations reproduisant ce cataclysme, il a envoyé de puissantes ondes sismiques autour et à travers Pluton, atteignant la région de l’autre côté du monde et y déchirant la terre pour créer les caractéristiques étranges vues par New Horizons. Surtout, la transmission de ces puissantes ondes sismiques et la création ultérieure des dimensions spécifiques de ce terrain chaotique n’auraient été possibles que si Pluton avait Océan souterrain de 93 milles d’épaisseur d’eau liquide – une idée que les scientifiques envisagent depuis un certain temps.

Les travaux ont été virtuellement présentés lors de la 51e conférence scientifique lunaire et planétaire de ce mois-ci, dont le rassemblement en personne dans les Woodlands, au Texas, a été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. La modélisation en est encore à ses débuts et elle n’a pas encore été évaluée par des pairs. Mais utiliser des impacts et des caractéristiques géologiques éventuellement associées ailleurs pour déduire la structure intérieure de Pluton est «une idée vraiment nouvelle», explique James Tuttle Keane, scientifique planétaire au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, qui n’était pas impliqué dans l’étude.

Océan enterré

Si cette méthode de sismologie planétaire simulée tient le coup, les secrets de Pluton ne sont peut-être pas les seuls à être extraits de loin, explique Paul Byrne, géologue planétaire à la North Carolina State University, qui n’était pas non plus impliqué dans la recherche. Le concept pourrait être étendu à toutes sortes de mondes glacés et de satellites, des lunes des géants de glace du système solaire aux géants glaciaux qui se cachent ailleurs dans la ceinture de Kuiper. Par-dessus tout, la recherche est un rappel de la valeur incalculable de la rencontre de New Horizons avec Pluton, explique Jani Radebaugh, planétologue à l’Université Brigham Young, qui n’était pas impliquée dans le travail. «C’est incroyable de voir comment nous le comprenons le plus possible», ajoute-t-elle.

Les preuves clés de l’océan souterrain de Pluton ont été élucidées en 2016. Après la rencontre rapprochée de New Horizons avec la planète naine, Sputnik Planitia a été mis en évidence, les scientifiques ont réalisé que ce bassin d’impact se trouvait dans un endroit étrange: assis sur l’équateur et en alignement orbital constant avec la plus grande lune de Pluton , Charon, qui ne bouge pas de sa position relative à l’autre bout du monde. Les modèles suggèrent que lorsque le bassin s’est formé, l’équateur de Pluton était ailleurs, mais qu’après l’impact, un océan d’eau souterrain a commencé à remonter dans le gouffre tandis que la glace s’accumulait au-dessus. Pour s’adapter à la présence soudaine de ce cratère détrempé, lourd et rempli de glace, Pluton a basculé dans son alignement actuel, créant le nouvel équateur.

Mais ce concept n’est qu’une hypothèse et des preuves supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l’existence de l’océan. Sur Terre, sur la Lune et sur Mars, les scientifiques utilisent des robots pour détecter les ondes sismiques qui traversent le corps – qui réfléchissent, dévient et se déforment, en fonction du matériau qu’elles traversent – puis utilisent ces ondes pour brosser un tableau de ses couches souterraines. Mais cette approche n’est pas possible sur Pluton lointain, qui manque d’explorateurs robotiques et de plans pour de futures missions.

L’aide, en l’occurrence, cachait des milliards de kilomètres sur Mercure. Son bassin Caloris, un cratère d’impact de 950 miles de long, se trouve exactement à l’opposé du monde, ou antipode, à un pandémonium géologique de roches brisées et d’une topographie exaspérante et ondulante. “Il n’y a rien de semblable ailleurs sur le corps”, explique Radebaugh. Les scientifiques ont longtemps pensé que ce terrain accidenté résultait de la création violente de Caloris – tout comme la terre vallonnée sur l’antipode de Sputnik Planitia peut également être le résultat du propre événement géant d’impact de Pluton.

Alors, les scientifiques se sont demandé pourquoi ne pas recréer la sismologie de Pluton pour le découvrir? Ils se sont tournés vers iSALE, qui simule les impacts à l’échelle planétaire et reproduit la physique des chocs d’impact. Adeene Denton, étudiante au doctorat en géologie planétaire à l’Université Purdue et auteure principale des nouveaux travaux, dit qu’elle a «fait exploser Pluton d’innombrables fois».

Sismologie virtuelle

La simulation qui reproduit le mieux les dimensions de Sputnik Planitia et de son terrain antipodal mutilé implique un projectile de 250 miles se déplaçant à 4500 miles par heure et s’écraser sur Pluton. Dans le modèle, alors que Sputnik Planitia est sculpté, une onde de choc massive parcourt le monde. Une onde de stress, qui provoque la déformation physique de la planète naine, suit l’onde de choc. Son mouvement dépend du bruit de la vitesse dans le matériau dans lequel il se déplace. L’onde de stress traverse rapidement le noyau rocheux de Pluton et se déplace lentement à travers la coque glacée du corps. Il voyage encore plus lentement à travers l’océan d’eau liquide de 93 milles d’épaisseur pris en sandwich entre les deux.

L’océan fait office de barrière à la transmission de l’onde de stress du noyau rocheux à l’antipode de Spoutnik Planitia. Mais cet effet est compensé par un autre aspect de ce gâteau de couche planétaire: la barrière océanique signifie également que l’énergie sismique se déplaçant à travers la coquille de glace y est piégée, améliorant ainsi l’arrivée de cette énergie à l’antipode.

La composition géologique du cœur stimule également la transmission des ondes sismiques. Dans la simulation qui correspond le mieux aux données, le noyau est fait de serpentine, une roche qui transmet les ondes de contrainte plus lentement que d’autres candidats probables. La différence de vitesse du son entre le cœur et l’océan est faible, une bizarrerie de la physique qui permet à plus d’énergie sismique de se déplacer dans l’océan vers l’antipode qu’elle ne le pourrait autrement.

L’effet global est qu’une quantité gargantuesque de cette énergie est entraînée sur l’antipode de Sputnik Planitia. Bien que le logiciel ne puisse pas résoudre la création de caractéristiques géologiques spécifiques, les calculs de la déformation probable suggèrent que ce type de focalisation sismique a produit son terrain chaotique.

Cette hypothèse est solide, mais ce n’est pas encore un slam dunk. La résolution des images de New Horizons de cette moitié de Pluton est médiocre, comparée à celles du côté de Sputnik Planitia, dit Byrne, il n’est donc pas facile de déterminer ce qu’elles montrent. “Il y a beaucoup de trucs bizarres de l’autre côté de Pluton”, dit Keane. “Et il y a beaucoup de façons différentes que vous pouvez imaginer créer certains de ces motifs étranges que nous voyons.” Une autre possibilité implique des glaces volatiles qui saupoudrent la surface de Pluton, comme celles de méthane, de dioxyde de carbone et d’azote. Ces substances volatiles oscillent souvent entre les gaz et les solides, mordillant ainsi le paysage. Et ils pourraient être responsables d’un terrain inhabituel, y compris le désordre sur l’antipode de Sputnik Planitia. (Une étude récente et non reliée blâme également les substances volatiles pour avoir créé le terrain chaotique antipodal du bassin de Caloris de Mercure.)

Mais si le nouveau modèle est correct, il ajoute du crédit à l’idée que Pluton et ses cousins ​​glacés ailleurs pourraient avoir des océans souterrains substantiels. «Nous devrons peut-être penser un peu différemment à la ceinture de Kuiper elle-même et à tous ces mondes lointains qu’elle contient et peut-être les regarder de plus près», explique Denton. Loin d’être de simples boules de neige gelées, “ils pourraient tous héberger des histoires géologiques aussi incroyables et riches”.