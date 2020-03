Une coquille de palourde ancienne révèle une durée de jour plus courte

Ouvrez une palourde et vous pourriez voir la fabrication d’une délicieuse collation. Vous ne vous attendriez probablement pas à retrouver l’histoire de notre planète. Mais c’est ce que les chercheurs ont déduit d’une palourde fossile vieille de 70 millions d’années. Ils ont dévoilé les secrets de ce mollusque en forant un petit trou dans sa coquille avec un laser et en analysant le schéma de la croissance.

«Nous faisons donc une coupe transversale à travers cette coque. Vous voyez les couches de croissance dans la coquille un peu comme les couches dans un arbre. Et cela nous a permis de compter le nombre de jours de l’année qui remontaient si loin dans le temps. »

Niels de Winter, paléo-climatologue à l’Université libre de Bruxelles en Belgique. L’utilisation d’un laser pour compter soigneusement le nombre d’anneaux de croissance dans un fossile vieux de 70 millions d’années peut sembler assez laborieuse pour connaître le nombre de jours dans une année. Après tout, nous savons tous que la réponse est 365 et 366 dans les années bissextiles, non?

“C’est intéressant parce que ce que nous avons découvert, c’est qu’il n’y avait en fait pas 365 jours dans l’année, il y en avait quelques autres.”

Vous voyez, la rotation de la Terre sur son axe ralentit progressivement avec le temps. La réduction est due au frottement des marées de la Terre, qui sont entraînées par l’orbite de la lune.

Revenons à cette ancienne palourde. En mesurant les anneaux sur la coquille de ce mollusque, l’équipe a pu mettre un chiffre précis sur l’histoire de ce processus. Il y a 70 millions d’années, la rotation plus rapide de la Terre signifiait qu’il n’y avait que 23 heures et demie dans une journée. [Niels J. de Winter et al, Subdaily‐Scale Chemical Variability in a Torreites Sanchezi Rudist Shell: Implications for Rudist Paleobiology and the Cretaceous Day‐Night Cycle, in Paleoceanography and Paleoclimatology]

Et mesurer plus de coquilles pourrait révéler plus d’informations sur le passé de notre planète.

«Il serait également très intéressant de l’appliquer sur d’autres coques, peut-être aussi du même temps mais aussi à des époques différentes afin que nous puissions mieux cartographier comment cette évolution s’est déroulée.»

Les scientifiques utilisent déjà des coquilles fossilisées pour révéler des détails du climat antique de la Terre. Et maintenant, de Winter espère qu’il pourra lire cet enregistrement météorologique préservé dans des détails extra-fins. Ces travaux pourraient nous renseigner sur le climat d’un passé lointain et peut-être même aider les scientifiques à mieux comprendre le changement climatique qui se produit aujourd’hui.

«Nous pourrions en fait être en mesure d’extraire les choses à une très, très haute résolution sur le climat, si loin dans le temps. La perspective de pouvoir obtenir les informations à cette échelle est très excitante pour un climatologue comme moi. »

—Adam Levy

(Le texte ci-dessus est une transcription de ce podcast)