Une Coupe du monde féminine tous les deux ans?: La proposition du président de la FIFA qui enflamme le débat

Le grand défi du football féminin est de briser les barrières culturelles et les stéréotypes expulsifs pour que les femmes abordent le sport, pour qu'il devienne attractif et que les filles qui rejoignent peuvent avoir des perspectives pour développer une carrière de joueuse. Un pas de plus, il est nécessaire de professionnaliser les ligues locales et de garantir les conditions de travail dans les clubs pour leurs protagonistes. Cela nécessite un renforcement de la base et des politiques actives – avec les fédérations des différents pays comme principaux alliés – pour construire de bas en haut. Tôt ou tard, cela se traduira par une amélioration du niveau de jeu et des qualités techniques des protagonistes.