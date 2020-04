Une créature exotique en Antarctique a survécu à plus de 30 ans de glace

Ian Hogg et Byron Adams ont regardé par les fenêtres de leur hélicoptère alors qu’il glissait sur les pentes rocheuses des montagnes transantarctiques, des pics secs qui s’élèvent au-dessus de vastes calottes glaciaires à seulement 600 kilomètres du pôle Sud. Leurs yeux flottèrent sur les rebords et les falaises en contrebas. C’était une journée ensoleillée en janvier 2018, et ils cherchaient des points de repère correspondant à ceux décrits dans de brèves notes laissées par un entomologiste décédé qui, en 1964, avait découvert une créature énigmatique dans ce paysage désolé. Personne ne l’avait vu depuis.

Les montagnes transantarctiques s’étendent sur plus de 3000 kilomètres à travers le continent, du littoral au nord vers l’intérieur au sud, divisant le continent en deux. La chaîne de montagnes, large de 100 à 200 kilomètres, agit comme un barrage, retenant la vaste calotte glaciaire de l’Antarctique oriental, un dôme qui culmine à 3 000 mètres d’altitude. Les glaciers alimentés par cette calotte glaciaire suintent à travers les interstices entre les sommets des montagnes et se vident lentement dans l’Antarctique occidental plus bas. Les vents secs qui hurlent sur le plateau oriental maintiennent les pics eux-mêmes largement libres de glace.

En hiver, les températures dans le sud des Transantarctiques plongent en dessous de −40 degrés Celsius. Certains des sols durs et minces de ces pics n’ont pas goûté des quantités appréciables d’eau depuis des dizaines à des centaines de milliers d’années, leur permettant d’accumuler des sels caustiques, un peu comme la surface de Mars. Pourtant, malgré l’environnement hostile, une poignée de petits animaux habitent ces montagnes. Hogg et Adams collectaient des échantillons depuis 2006, essayant d’apprendre quelles espèces vivaient où. Cependant, l’espèce découverte en 1964 – un animal semblable à un insecte appelé Tullbergia mediantarctica – leur avait jusqu’à présent échappé.

L’endroit qu’ils analysaient, Mount Speed, était une crête basse dans le sud de la Transantarctique, à 700 kilomètres à l’intérieur des terres de la mer. Ici, le glacier Shackleton se déverse d’est en ouest à travers une brèche dans les montagnes d’environ 10 kilomètres de large. Hogg, biologiste à Polar Knowledge Canada, a repéré une falaise ressemblant à celle décrite dans les notes de l’entomologiste. Le pilote a atterri au-dessus et les passagers sont sortis sur une pente rocheuse stérile parsemée de morceaux de granit jaunâtre. Ils ont commencé à jeter un œil méthodique sous un rocher à la fois. En quelques minutes, ils ont trouvé leurs bêtes pâles – des dizaines d’animaux blancs à six pattes plus petits que les graines de sésame.

Les bestioles ont marché lentement et délibérément parmi les grains de sable, naviguant avec des antennes qui étaient douces et charnues, comme deux doigts tendus. Cependant, les animaux sont extrêmement sensibles à la déshydratation et, une minute après avoir été exposés, ils ont commencé à se ratatiner et à mourir dans l’air sec. Au cours des jours suivants, Hogg et Adams ont trouvé Tullbergia sous des rochers sur quatre pentes différentes le long de l’extrémité inférieure du glacier Shackleton. Parfois, l’oasis qu’ils habitaient était plus petite qu’un terrain de basket.

Tullbergia est une espèce dans un plus grand groupe de collemboles – parents d’insectes primitifs et sans ailes. Peu de gens ont entendu parler des collemboles, bien que le sol de votre arrière-cour en héberge probablement des millions. Ces animaux minuscules se trouvent dans le monde entier – et quelques espèces habitent les parcelles clairsemées de sol sans glace qui parsèment l’intérieur de l’Antarctique, où il n’y a que peu de nourriture à part la bactérie occasionnelle ou le champignon microscopique.

Comment Tullbergia et d’autres collemboles se sont rendus dans ces montagnes reculées, et comment ils ont survécu à des dizaines de périodes glaciaires, est un mystère que les scientifiques sont impatients de résoudre. Depuis l’expédition de 2018, Hogg et Adams, biologiste à l’Université Brigham Young, effectuent des études génétiques sur le Tullbergia redécouvert, ainsi que sur une autre espèce de collembole qu’ils ont trouvée lors de la même expédition. Les études, dont ils ont discuté avec moi et qui seront publiées plus tard cette année, jetteront un éclairage nouveau et surprenant sur l’histoire de ces espèces, qui à leur tour pourrait réécrire l’histoire de la façon dont les calottes glaciaires massives se sont épilées et décroissent à travers le continent sous forme de glace les âges sont venus et ont traversé des millions d’années. Des espèces telles que Tullbergia étirent également nos idées sur les limites de la biologie, renforçant l’idée que même les environnements les plus cruels de la Terre peuvent souvent soutenir une vie animale complexe.

Les chercheurs ramassent des échantillons de sol (1) contenant du Tullbergia sur les éboulis du mont Speed ​​(2), le long du glacier Shackleton en Antarctique. Crédit: Byron Adams (1 et 2)

Immigrants de la période glaciaire

L’Antarctique est connue pour ses pingouins et ses phoques, mais ces animaux ne vivent que sur son littoral, nourris par une riche chaîne alimentaire de phytoplancton, de poissons et de krill. Ces espèces emblématiques ne peuvent pas survivre à l’intérieur du continent, une zone plus grande que les États-Unis et le Mexique réunis, dont environ 98% sont recouverts de calottes glaciaires.

Mais à partir de 1900, les scientifiques ont commencé à découvrir que des parcelles de terrain sans glace, à des kilomètres de la côte, étaient habitées par des animaux d’un type différent: de minuscules collemboles, acariens, vers et mouches sans ailes appelés moucherons. Ces créatures avaient besoin d’eau et habitaient souvent de petites parcelles de lichens ou de mousse sur les pentes exposées au nord, où la lumière du soleil d’été de 24 heures faisait fondre la neige et humidifiait le sol. Les scientifiques les ont progressivement trouvés dans des endroits plus froids et plus secs, plus à l’intérieur des terres.

En 1964, l’entomologiste Keith Wise s’est envolé pour le glacier Shackleton pour voir s’il pouvait trouver des animaux dans l’un des endroits les plus reculés du continent. Le 13 décembre, il a skié plusieurs kilomètres le long du glacier depuis le camp jusqu’à ce qu’il arrive au bas de la crête du mont Speed. La fonte des neiges coulait le long d’une falaise, mouillant le sol à sa base. Là, Wise a trouvé deux espèces de collemboles: Antarctophorus subpolaris gris, qu’il avait déjà vu dans d’autres endroits, et Tullbergia blanc fantomatique, nouveau pour la science.

Dans les décennies qui ont suivi la découverte de Wise, les scientifiques ont tenté de reconstituer une histoire approximative du paysage où Tullbergia a été trouvé. Les sédiments des fonds marins ont révélé que l’Antarctique avait connu 38 périodes glaciaires au cours des cinq derniers millions d’années. Pendant ces gelées, ses glaciers se sont épaissis, s’élevant à l’intérieur des terres et masquant bon nombre des pentes des montagnes qui sont exposées aujourd’hui. Les températures étaient de 5 degrés C à 10 degrés C plus froides qu’actuellement. La plupart des chercheurs ont supposé que les calottes glaciaires montantes «avaient plus ou moins tout effacé», explique Steven Chown, écologiste polaire à l’Université Monash à Melbourne, en Australie.

Les scientifiques ont estimé qu’une fois l’ère glaciaire terminée, les glaciers se sont éclaircis, s’effondrant en descente et exposant davantage de pics, permettant aux espèces arrivant de Patagonie, de Nouvelle-Zélande ou d’Australie sur les courants océaniques ou sur les pieds boueux des oiseaux de mer de s’installer à nouveau. Ces immigrants remplaceraient les espèces qui avaient été exterminées par l’avancée des glaciers. À l’arrivée de la prochaine période glaciaire, les nouveaux arrivants disparaîtraient également pour être remplacés par une autre vague d’immigrants après le retrait de la glace. La plupart des experts ont supposé que l’espèce actuellement en Antarctique ne pouvait pas y être depuis plus de 20 000 ans environ.

Puis, en 2005, a changé la donne. Deux équipes différentes ont publié des études génétiques qui contredisaient cette vision répandue. Peter Convey, écologiste au British Antarctic Survey, s’est associé à Giuliana Allegrucci de l’Université de Rome pour comparer les séquences de gènes de moucherons vivant en Antarctique et en Patagonie, à l’extrémité sud de l’Amérique du Sud. Sur la base de différences dans les séquences d’ADN et d’hypothèses de base sur la vitesse à laquelle les séquences d’ADN subissent des changements aléatoires, ils ont estimé depuis combien de temps ces espèces s’étaient séparées de manière évolutive. Convey admet qu’il s’attendait à une séparation “dans des dizaines de milliers d’années”. Mais ses calculs suggéraient qu’ils ne s’étaient pas mélangés depuis 68 millions d’années. «C’était en fait assez étonnant», dit Convey. Cela signifiait que les moucherons antarctiques n’étaient pas du tout des immigrants: ils étaient plutôt des descendants des habitants d’origine du continent.

Isolé pendant cinq millions d’années

Il y a soixante-huit millions d’années, l’Antarctique était couvert de forêts luxuriantes, peuplées de dinosaures et de premiers mammifères. Elle était encore attachée à l’Amérique du Sud, formant le dernier vestige du supercontinent Gondwana, dont l’Afrique et l’Australie s’étaient déjà séparés. Ce n’est qu’après s’être éloigné de l’Amérique du Sud, il y a environ 35 millions d’années, que l’Antarctique a plongé dans un gel profond qui a éliminé presque tous les êtres vivants.

Une deuxième étude réalisée en 2005 a établi l’origine de certains collemboles antarctiques bien avant les périodes glaciaires précédentes. Hogg et son ancien Ph.D. l’étudiant Mark Stevens, qui avait travaillé ensemble à l’Université de Waikato en Nouvelle-Zélande, a utilisé des séquences de gènes pour estimer quand plusieurs espèces de collemboles antarctiques avaient divergé des espèces d’Australie, de Nouvelle-Zélande et de Patagonie. Leurs résultats ont montré une séparation d’au moins 10 millions à 20 millions d’années.

Ces découvertes et d’autres similaires ont laissé de nombreux scientifiques à bout d’expliquer comment de minuscules créatures auraient pu persister pendant tant de périodes glaciaires. Certains ont émis l’hypothèse que les animaux auraient pu survivre dans diverses petites vallées isolées appelées McMurdo Dry Valleys dans la partie nord des montagnes transantarctiques, à 850 kilomètres au nord de l’endroit où Hogg et Adams avaient trouvé Tullbergia. Les vallées sont étrangement sans glace depuis 12 millions d’années. D’autres ont émis l’hypothèse que pendant les périodes glaciaires, les animaux pourraient s’être abrités dans des points chauds géothermiques près d’une poignée de volcans qui parsèment le littoral du continent. Et peut-être qu’après avoir survécu à chaque période glaciaire dans ces régions côtières, ils ont en quelque sorte voyagé loin à l’intérieur des terres vers des montagnes comme celles du glacier Shackleton.

Mais ces idées n’ont pas résisté aux preuves recueillies. Tullbergia et les autres animaux «ne se trouvent pas dans d’autres parties de l’Antarctique», explique Adams. «Vous ne les trouvez pas près des volcans; vous ne les trouvez pas sur les côtes », ce qui compromet l’idée qu’ils habitaient ces endroits lointains dans le passé.

Entre 2006 et 2017, Hogg a visité plus d’une douzaine d’endroits le long des montagnes transantarctiques pour recueillir des spécimens vivants. Lui et Adams, qui ont rejoint certains des voyages, ont trouvé cinq espèces de collemboles, toutes connues auparavant. Mais ils n’ont pas posé les yeux sur Tullbergia avant d’avoir parcouru Mount Speed ​​en 2018.

Une fois que Hogg a ramené les échantillons de Tullbergia à son laboratoire, son équipe a commencé à en séquencer les gènes. doctorat L’étudiante Gemma Collins a séquencé un court extrait d’ADN de chaque créature, à partir d’un gène appelé cytochrome C oxydase. Elle a passé des mois à comparer les séquences de plus de 1 100 animaux trouvés à différents points le long de la Transantarctique (certains d’entre eux ont été collectés des années plus tôt). Les comparaisons montreraient quels animaux, le cas échéant, partageaient une histoire commune. Ils révéleraient si différentes populations dans divers endroits avaient été isolées les unes des autres, peut-être par des calottes glaciaires étendues, ou si elles avaient pu se déplacer vers de nouveaux territoires lorsque la glace était très basse.

Dans les périodes les plus chaudes entre les périodes glaciaires, la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental se serait amincie et aurait reculé. Et le plateau de glace de Ross, qui borde la plupart des montagnes centrales et méridionales et flotte sur la mer, a probablement disparu. Les deux événements auraient permis à l’océan ouvert d’avancer à l’intérieur des terres le long de la chaîne de montagnes, mais pas aussi haut sur les montagnes que les calottes glaciaires s’étaient levées. Hogg a émis l’hypothèse que pendant ces périodes chaudes, de minuscules animaux pourraient probablement se déplacer et se croiser avec d’autres populations auparavant isolées de la même espèce parce que de vastes étendues de terre étaient libres de glace. Les collemboles auraient pu se disperser en flottant sur l’eau. «Ils pénètrent dans un nouvel habitat», dit Hogg, puis ils parviennent à persister pendant 50 000 ou 100 000 ans alors que la glace remonte.

Mais les résultats pour Tullbergia et Antarctophorus suggèrent que même par temps chaud, le mouvement de ces animaux était plus restreint qu’on ne le pensait. Deux populations d’Antarctophorus prélevées sur des crêtes exposées sur les côtés opposés du glacier Shackleton ne semblaient pas s’être croisées depuis cinq millions d’années, malgré le fait qu’elles vivaient à seulement 10 kilomètres l’une de l’autre, la largeur de l’espace traversé par le glacier. «C’est assez surprenant», dit Hogg. “Cinq millions d’années, c’est long.” Il est apparu que l’espèce n’avait pas voyagé du tout.

Des preuves géologiques montrent qu’au cours d’une période particulièrement chaude il y a trois à cinq millions d’années, la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental s’est effondrée à plusieurs reprises. En théorie, cela aurait permis aux collemboles de flotter le long de la chaîne de montagnes alors que l’océan s’introduisait. Les collemboles auraient pu franchir le fossé de 10 kilomètres et y avoir élevé des collemboles génétiquement différents. Mais pas les populations d’Antarctophorus. Les résultats génétiques du laboratoire de Hogg ont également montré que des groupes d’Antarctophorus du glacier Shackleton n’avaient pas croisé avec une autre population, 160 kilomètres plus au nord le long des montagnes, pendant au moins huit millions d’années. Ces résultats suggèrent que même lorsque la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental s’est effondrée, il reste encore suffisamment de glace dans les montagnes transantarctiques pour empêcher les animaux de se déplacer.

L’analyse de Tullbergia recueillie autour du glacier Shackleton a encore plus stupéfait les chercheurs: les séquences des gènes des quatre sites étaient pratiquement identiques. «C’est comme s’ils étaient tous des clones», explique Adams. Cela pourrait signifier que tous les animaux descendent d’un couple d’individus et que ces descendants ne se sont jamais reproduits avec des populations extérieures. “C’est quelque chose que nous essayons tous de lutter [with] pour expliquer », dit Adams.

Toxic Quandary

Comment Tullbergia a-t-il pu persister pendant des millions d’années, coincé par la glace pendant au moins 30 périodes glaciaires, sans se déplacer de plus de quelques kilomètres ou se reproduire avec d’autres populations? Cette question est d’autant plus déroutante que la plupart du temps, ces animaux étaient piégés dans une zone étroite entre de la glace mortelle et du sel mortel.

Lorsque Hogg et Adams ont survolé le glacier Shackleton en 2018 en hélicoptère, ils ont souvent vu une faible ligne traverser les flancs des montagnes: à quelques centaines de mètres au-dessus de la surface de la glace, la roche a changé de couleur, de plus claire en dessous de la ligne plus sombre au-dessus. Ces «lignes de démarcation» montrent à quel point la glace s’est élevée au cours de la dernière période glaciaire – le résultat de subtiles différences dans la façon dont les minéraux s’oxydent lorsqu’ils sont exposés à l’air plutôt que couverts.

Crédit: Mapping Specialists

Il est facile d’imaginer qu’à mesure que les glaciers s’épaississaient, les animaux auraient migré plus haut sur le flanc de la montagne pour rester au-dessus de la glace. Mais il y a un problème majeur avec cette explication: les parties supérieures des montagnes sont chargées de produits chimiques toxiques. Retournez un rocher au-dessus de la ligne de démarcation à Shackleton ou sur toute autre montagne transantarctique, et le sol en dessous est souvent recouvert de sels blancs. «Ce n’est pas un bon sel. Ce n’est pas du sel gemme de l’Himalaya », ironise Adams. “Mettez votre langue sur ce truc, et il vous éclairera.”

Le sel est riche en nitrate, toxique pour de nombreux êtres vivants. Le nitrate pleut constamment sur Terre lorsque le rayonnement ultraviolet réagit avec les gaz atmosphériques. Dans la plupart des régions du monde, il ne s’accumule pas dans les sols, car la pluie l’emporte. Mais dans les endroits secs, comme les montagnes transantarctiques, il peut s’accumuler au fil des millénaires, jusqu’à atteindre des niveaux toxiques. Ces hauts lieux accumulent également du perchlorate, un produit chimique oxydant utilisé dans les désinfectants et les propulseurs de fusées – et célèbre, comme l’a découvert le Phoenix Mars Lander, pour avoir fait de la surface de cette planète un endroit désagréable.

Les sels créent un piège pour les petits animaux tels que les collemboles qui tentent d’échapper aux glaciers qui avancent: rester en place signifie qu’ils deviendront enfouis sous la glace, mais la montée rampante mène à des endroits qui sont “ juste méchants et toxiques ”, dit Adams. “Habitat vraiment merdique.”

Effectivement, Hogg et Adams n’ont trouvé que des collemboles vivant sous la ligne de coupe. Ces endroits, cependant, auraient été couverts par 100 mètres ou plus de glace au dernier maximum glaciaire, et il aurait été impossible pour des formes de vie complexes telles que Tullbergia de survivre dans la glace pendant des dizaines de milliers d’années. Alors, où sont passés les animaux?

Blanche et hérissée lorsqu’elle est vivante, Tullbergia se dessèche rapidement et meurt lorsqu’elle est exposée à l’air. Sur les restes de cet individu – tachés de colorant et fortement agrandis – l’exosquelette dur apparaît rouge; la membrane plus douce et semblable à une cuticole est verte. Deux trous pour les yeux sont visibles à la base des antennes (image du haut). Crédits: Igor Siwanowicz

Histoire réécrite

La survie de tout animal dépend de l’eau, et l’eau semble indiquer une explication de l’endurance improbable de Tullbergia.

À sept cents kilomètres au nord-ouest du glacier Shackleton, les montagnes transantarctiques émergent de l’intérieur du continent et commencent à courir le long du littoral. C’est là que se trouvent les vallées sèches isolées de McMurdo. Malgré la sécheresse, plusieurs des vallées contiennent des lacs recouverts de glace, alimentés par les eaux de fonte estivales. Les lacs n’ont que quelques mètres de profondeur, mais en haut de quelques parois de la vallée se trouvent des anneaux de baignoire, d’anciens rivages de sable et de gravier. Ils suggèrent que certaines de ces vallées contenaient autrefois des centaines de mètres d’eau, alimentées par des ruisseaux dévalant les montagnes. Cette idée est cependant incomplète, car les vallées sont ouvertes à leurs extrémités vers la mer, sans rien à tenir dans des eaux si profondes.

Les scientifiques supposent que, au cours d’une période glaciaire précédente, la calotte glaciaire de l’Antarctique occidental avait avancé des centaines de kilomètres plus au nord qu’elle ne l’est actuellement, s’approchant des montagnes et barrant l’embouchure des vallées à la mer, permettant à de grands lacs de se former. L’un d’eux, Glacial Lake Washburn, avait une profondeur d’au moins 300 mètres.

Au cours des années 1990, Brenda Hall, géologue à l’Université du Maine, a creusé dans les sédiments anciens sur les parois de la vallée du lac Washburn et recueilli des lambeaux lyophilisés de tapis d’algues qui y avaient poussé. En utilisant la datation au radiocarbone, elle a estimé que les algues – et donc le lac – avaient existé il y a 23 000 à 13 000 ans, à peu près au sommet de la dernière période glaciaire. Cette conclusion a conduit à une curieuse controverse, dit Hall: pendant la période glaciaire, la pensée est allée, “les glaciers fondaient probablement plus qu’ils ne le font maintenant.”

Les scientifiques se sont efforcés d’expliquer comment cela pouvait se produire parce que le climat était plus froid. Selon une théorie, les océans environnants étaient plus largement recouverts de glace qu’aujourd’hui, ce qui entraîne moins d’évaporation et donc moins de nuages, moins de chutes de neige et plus de soleil réchauffant les roches sombres des montagnes. Ceci, à son tour, provoquerait plus de fusion en hauteur. Cette fonte accrue aurait pu se produire sur toute la longueur des montagnes, y compris là où Tullbergia a été trouvé.

Un phénomène étrange est étroitement lié à ce que les scientifiques appellent maintenant l’effet de serre à l’état solide. La plupart des rayons du soleil qui frappent un glacier sont reflétés par son extérieur enneigé. Mais dans les montagnes transantarctiques, où les vents durs et secs évaporent lentement la neige et la glace, les glaciers ont souvent de la glace profonde et relativement transparente exposée à la surface. La lumière du soleil peut pénétrer d’un mètre dans cette glace, la réchauffant et la faisant fondre de l’intérieur. Andrew Fountain, glaciologue à la Portland State University, a découvert que cela peut se produire à des températures de l’air jusqu’à −10 degrés C.

Hall a été témoin de ce phénomène dans les montagnes du sud, jusqu’à 200 kilomètres au sud du glacier Shackleton. «J’ai vu par temps clair et ensoleillé», dit-elle, «ces films d’eau rampant sur le devant de la falaise de glace.»

Pour Hogg et Adams, ces mécanismes offrent des indices importants sur la façon dont Tullbergia et Antarctophorus, ainsi que les petits vers, acariens et autres animaux, auraient pu survivre à des dizaines d’âges glaciaires le long des bords de glaciers tels que Shackleton. Adams les appelle «habitats Boucle d’or» – des creux orientés vers le nord (face au soleil) avec juste la bonne configuration de roches sombres et de glace transparente. Le long de la lisière de cette glace se trouverait une étroite bande habitable, peut-être de quelques mètres de large, où une eau de fonte légère et occasionnelle pourrait rincer le sol de sels et aussi aider les créatures à se réhydrater, “au moins tous les ans”, dit Adams. À mesure qu’une ère glaciaire s’installe, poussant progressivement la glace plus loin sur les pentes, Tullbergia aurait également pu se déplacer lentement en amont, peut-être juste un mètre par an, s’il avait eu la chance de rencontrer des habitats Boucle d’or en cours de route.

Ces explications semblent plausibles mais sont inachevées. Hogg et Adams, qui ne sont pas retournés au glacier Shackleton, doivent relier la génétique à une chronologie plus claire de la façon dont la glace de l’Antarctique a grandi et s’est affaiblie. Ils doivent également voir si le schéma est valable pour d’autres espèces. Ils et leurs étudiants tentent maintenant de séquencer l’ADN du même gène du cytochrome dans une espèce d’acarien et une espèce de ver nématode qu’ils ont trouvées au glacier Shackleton et à d’autres endroits dans le sud des montagnes transantarctiques. Ils espèrent que les séquences génétiques aideront à expliquer combien de temps ces autres animaux ont vécu ici, comment ils se sont déplacés dans le passé et comment ils sont restés en vie.

Ce qui est déjà apparent, c’est que certaines espèces ont survécu par les marges les plus minces. Pendant les retraites glaciaires, ils auraient pu établir de nouveaux avant-postes sur les montagnes voisines. Mais à chaque nouvelle ère glaciaire, la plupart des populations se sont éteintes. Tullbergia porte les cicatrices de cette histoire brutale dans son ADN. Le fait que chaque individu des environs du glacier Shackleton porte des séquences de gènes pratiquement identiques suggère qu’à un certain moment dans le passé, seulement deux des animaux ont réussi à survivre. Chaque représentant vivant aujourd’hui descend de ces ancêtres, qui ont peut-être eu la chance d’être soufflés par une tempête de vent sur une parcelle de Boucle d’or au sol de la taille d’un terrain de basket. Tullbergia «est venu très près de l’extinction», dit Adams.

Bien sûr, des communautés entières de plantes et d’animaux ont disparu de l’Antarctique, une partie des vagues d’extinctions qui se sont produites à travers l’histoire de la Terre. Un Antarctique plus chaud et plus humide aiderait-il Tullbergia à rebondir? Adams était de retour dans les vallées sèches de McMurdo en janvier. Le niveau des lacs augmente, les sols secs deviennent plus humides et le nombre de petits animaux tels que certains vers nématodes qui vivent dans le sol augmente. Dans le même temps, les animaux qui ont survécu aux sols vraiment froids, secs et durs «diminuent en abondance, et leur aire de répartition à travers le paysage se contracte», dit Adams. Peut-être que les nouveaux arrivants évincent les vieux cintres.

La question est de savoir si Tullbergia subira un sort similaire. “Sur la base de ce qu’ils ont fait dans le passé, je suppose qu’ils s’en tireraient plutôt bien”, explique Adams. «Tant qu’ils n’ont pas à rivaliser avec des espèces envahissantes.