Une danse de deux atomes révèle la formation et la rupture de liaisons chimiques

Les scientifiques ont maintenant capturé une vidéo de la

danse intime de deux atomes qui se lient les uns aux autres, se séparent et viennent

À nouveau ensemble.

Dans une séquence d’images d’un électron

microscope, deux atomes du rhénium métallique, liés ensemble pour créer une molécule,

scintillaient l’un autour de l’autre, se rapprochant puis s’éloignant. Dans les vidéos de

ces molécules, ce do-si-do atomique a révélé l’ordre des liaisons, ou le nombre de liaisons chimiques entre les deux

atomes, et comment cet ordre de liaison a changé au fil du temps. Plus les atomes étaient proches de

entre eux, plus le nombre de liaisons est grand. À leur approche la plus proche, le

les atomes avaient quatre liaisons les attachant ensemble.

Pour rendre l’imagerie plus facile, les scientifiques ont piégé

les molécules à l’intérieur des nanotubes de carbone. Mais alors, dans un accident fortuit, une molécule

échappé de son confinement et niché dans un espace entre deux nanotubes. Ici le

le lien entre les atomes s’est complètement rompu avant de se reformer bientôt, rapporte l’équipe

17 janvier dans Science Advances.

Une molécule composée de deux atomes de rhénium (taches sombres) se déplace autour de deux nanotubes de carbone (réseau de taches plus léger), s’installant dans l’espace entre les nanotubes. Lorsque les atomes se séparent sur une plus grande distance, la liaison entre les atomes est rompue, puis se reforme plus tard.

Les chercheurs avaient auparavant amené deux atomes à se lier (SN: 4/12/18).

Mais observer directement comment les liaisons chimiques changent en nombre «n’a pas été fait

avant », explique le physicien Ute Kaiser de l’Université d’Ulm en Allemagne.

Kaiser et ses collègues ont fait les images

avec un microscope électronique à transmission spécialement conçu pour fonctionner à basse

tensions, de sorte que son faisceau d’électrons n’endommagerait pas les nanotubes de carbone ou

envoyer les atomes de rhénium voler. Ce faisceau d’électrons était utile pour l’imagerie, mais

a également servi un autre but: il a bousculé doucement les atomes, les faisant danser

plutôt que de rester assis.