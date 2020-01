Une décennie après le tremblement de terre, le président d’Haïti dit que le système d’aide a besoin de changements

Par Stefanie Eschenbacher et Andre Paultre

PUERTO PRÍNCIPE, 12 janvier (.) – Le système d’aide internationale est profondément défectueux et doit être réformé, a déclaré samedi le président haïtien Jovenel Moise, près de 10 ans après qu’un des tremblements de terre les plus meurtriers de l’histoire ait frappé le pays, des plus pauvres d’Amérique.

Les organisations internationales ont promis des milliards de dollars d’aide après le tremblement de terre du 12 janvier 2010, mais son utilisation a fait l’objet d’un examen approfondi par des experts et seule une fraction est allée directement au gouvernement haïtien.

Les experts blâment la mauvaise gestion, la bureaucratie excessive, le gaspillage et les contrats exagérés qui ont été attribués principalement aux entreprises étrangères pour le manque de progrès, qui a été entravé par la corruption et les luttes politiques.

“Il y a un sérieux problème avec la méthodologie”, a déclaré Moise à . dans une interview au Palais national, au cours de laquelle il a critiqué à plusieurs reprises la façon dont les donateurs gèrent l’aide à Haïti.

Moise, un ancien exportateur de bananes qui a pris ses fonctions en 2017, a déclaré que les pays bénéficiaires connaissaient mieux leurs besoins et devraient donner plus d’informations sur la manière dont l’aide est dépensée.

“Il n’y a pas eu de politique crédible à long terme sur ce qu’il faut faire de l’argent”, a déclaré Moise, critiquant les donateurs et les institutions faibles en Haïti.

“C’est beaucoup d’argent et je ne sais pas ce qui en a été fait”, a déclaré Moise, qui a fait valoir que le gouvernement n’avait pas grand-chose à dire sur la façon dont l’argent était dépensé. Moise a déclaré qu’il y avait eu quelques améliorations, mais qu’il restait beaucoup à faire.

Le séisme de magnitude 7 a tué des dizaines de milliers de personnes et fait de nombreux sans-abri. Les estimations du nombre de morts varient considérablement, de moins de 100 000 à 316 000, le chiffre officiel du gouvernement.

Il n’y a pas non plus de consensus sur la quantité d’aide qu’Haïti a reçue des organisations internationales, ni sur ce qui constituait de l’aide, mais la plupart des estimations chiffrent le chiffre à plus de 10 milliards de dollars.

Les dégâts du tremblement de terre sont encore clairement visibles dans la capitale, même dans les murs et les structures de l’entrée du Palais national, dont le dôme a coulé.

