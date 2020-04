Une détenue sous responsabilité fédérale qui a accouché alors qu’elle était sous ventilateur décède des suites d’un coronavirus

Un détenu fédéral de 30 ans qui a accouché alors qu’il était sous ventilation il y a quatre semaines est décédé mardi des suites d’un coronavirus, a annoncé le Bureau of Prisons.

Andrea Circle Bear purgeait une peine de 26 mois pour avoir entretenu des locaux liés à la drogue, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Circle Bear, d’Eagle Butte, dans le Dakota du Sud, semble être la première détenue à être décédée en détention, selon un examen des décès liés au coronavirus signalés dans le système pénitentiaire fédéral.

Elle a été emmenée pour la première fois au FMC Carswell, un établissement médical de la prison fédérale de Fort Worth, le 20 mars, dans une prison locale du Dakota du Sud. En tant que nouvelle détenue dans le système pénitentiaire fédéral, elle a été mise en quarantaine dans le cadre du plan du Bureau des prisons visant à ralentir la propagation du coronavirus.

Elle a été évaluée huit jours plus tard pour sa grossesse. Le 31 mars, elle a été vue pour une fièvre, une toux sèche et d’autres symptômes de COVID-19, selon des responsables.

Circle Bear, qui, selon l’agence, souffrait d’une affection médicale préexistante qui la mettait à haut risque de maladie, a été emmenée dans un hôpital local, où elle a été placée sous un ventilateur. Son bébé a été accouché par césarienne le 1er avril, a indiqué l’agence. Trois jours plus tard, Circle Bear s’est révélé positif pour le virus.

Elle a été déclarée morte mardi, a indiqué l’agence. L’état de son bébé n’était pas immédiatement clair et le bureau n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Vingt-neuf autres détenus sont décédés dans le système pénitentiaire fédéral depuis le 19 mars, lorsque l’agence a signalé le décès de Patrick Jones, un détenu de la prison d’Oakdale en Louisiane.

Six autres détenus sont morts de la maladie à Oakdale, le dernier a été signalé le 15 avril, selon le bureau. Les autres prisons durement touchées par le virus sont Butner, en Caroline du Nord, et Elkton, en Ohio.

L’agence a déclaré qu’elle élargissait les tests COVID-19 dans ses prisons. Pour endiguer la propagation de la maladie, cela limite les déplacements des détenus et suspend la formation et les déplacements des fonctionnaires, ainsi que les services non essentiels pour les entrepreneurs, entre autres mesures.

Depuis le début de l’épidémie, les experts ont averti que le virus pourrait “faire des ravages” dans les prisons et les prisons américaines.

Mardi, plus de 1 700 détenus sous responsabilité fédérale ont été testés positifs pour COVID-19. Environ 400 d’entre eux se sont rétablis.