Une enquête a donné la date exacte du premier cas de coronavirus dans le monde

Le 17 novembre 2019 serait la date du premier cas de coronavirus au monde (Covid-19). Le patient zéro serait une personne de 55 ans vivant dans la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie qui fait rage dans le monde.

Des membres de la communauté médicale, qui ont parlé sous couvert d’anonymat, ont déclaré que ce n’est que fin décembre dans les hôpitaux chinois qu’ils étaient confrontés à une nouvelle maladie.. Et ce n’est qu’en janvier 2020 que l’épidémie de virus a été officiellement signalée dans la ville de Wuhan.

Maintenant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré la pandémie, les scientifiques font la course contre la montre et tentent de cartographier le modèle de transmission précoce du Covid-19. Les chercheurs tentent de comprendre comment la maladie s’est propagée et comment les cas non détectés et sans papiers ont contribué à sa transmission. Tout cela donnera les outils nécessaires pour contrôler le virus, a rapporté le South China Morning Post.

Après avoir examiné des informations confidentielles du gouvernement chinois, le South China Morning Post a pu découvrir à quelle vitesse le coronavirus se propage à ses débuts. Depuis le premier cas, le 17 novembre, le nombre a augmenté. Au 15 décembre, le nombre total de personnes atteintes de coronavirus était de 27. Et à la fin de 2019, le nombre de personnes infectées était de 266. Au 1er janvier, le nombre était passé à 381.

Le 27 décembre, Zhang Jixian, médecin à l’hôpital provincial du Hubei pour la médecine intégrée chinoise et occidentale, a averti les autorités sanitaires que la maladie dont souffraient les patients était le nouveau coronavirus.

Pendant, les scientifiques et les chercheurs tentent de localiser le patient zéro et ainsi être en mesure de retracer avec certitude quelle est la source à l’origine du Covid-19, qui aurait fait sauter des humains d’un animal sauvage, peut-être une chauve-souris.

Selon l’OMS, le premier cas de coronavirus en Chine s’est produit le 8 décembre. Cependant, l’organisation est basée sur les données fournies par les autorités officielles.

D’un autre côté, le Dr Hu Ke traite des patients gravement malades dans la ville de Wuhan dans des conditions très difficiles depuis près de deux mois. Dans une interview accordée à Efe, il prévient que le virus “ne distingue pas les âges”, bien que la majorité des cas aient entre 40 et 50 ans.

Hu, 55 ans, travaille à l’hôpital populaire de l’Université de Wuhan, où il est également professeur de médecine pulmonaire et fait partie de l’équipe d’experts médicaux nommés par la province du Hubei pour lutter contre la maladie.