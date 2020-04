Une enseignante distribue des devoirs à ses élèves dans les zones rurales, maison par maison

Facebook María Caballero

Avant la fermeture des écoles par le pandémie de coronavirus, une enseignante argentine livre les devoirs de ses élèves à la maison, car certains d’entre eux n’ont pas de lien avec internet.

María Caballero, de la communauté Maciel de Santa Fe, parcourt quotidiennement une section de 10 kilomètres au maximum pour quitter devoirs du jour à ses élèves.

Dans une interview avec une station de télévision locale, l’enseignante a déclaré que les élèves n’avaient pas de connexion au réseau ou au téléphone, alors elle arrive à laisser les devoirs dans un sac et à les accrocher aux barreaux des maisons.

Quand une semaine passe, je vais les retirer avec mes devoirs. Nous avons parlé à distance et ils m’ont demandé ce qu’ils ne comprenaient pas et nous avons bavardé un moment. Ils me manquent et ils me manquent », a déclaré Caballero.

L’enseignante du Centre éducatif rural 303 “Antonio Arenales” apporte également des ciseaux, du papier de couleur et de la colle à ses élèves afin qu’ils puissent artisanat, afin que les enfants «aient de la créativité et se divertissent de nos jours».

Laissant … aux portes les activités pour mes élèves … ils ont aussi besoin d’une continuité pédagogique et IL N’Y A PAS D’INTERNET … Je félicite mes élèves et leurs parents !!!

Publié par María Caballero le jeudi 9 avril 2020

Avec des informations de La Nación.

