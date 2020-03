Une entité commerciale affirme que le Mexique endommage la confiance en refusant la permission au brasseur | Entreprises mexicaines

Le Conseil mexicain de coordination des affaires (CCE) a déclaré lundi que le gouvernement mexicain “était déterminé à détruire la confiance des investisseurs en refusant les permis à une brasserie Constellation Brands dans la ville frontalière de Mexicali.

Le gouvernement “s’est engagé à détruire la possibilité de générer la confiance des investisseurs nationaux et étrangers et de détruire les emplois”, a dénoncé le CCE, un organisme autonome qui représente le secteur des affaires du Mexique dans un communiqué.

Les autorités mexicaines ont annoncé qu’elles ne donneraient pas de permis au brasseur pour poursuivre son usine de Mexicali, dans l’État de Basse-Californie, qui est déjà achevée à 65% et représente un investissement d’environ 1,4 milliard de dollars.

Les permis ont été refusés sur la base des résultats d’une enquête menée ce week-end qui a remporté “non” avec 76,1% et un taux de participation très faible de seulement 36 781 voix, a confirmé le gouvernement mexicain.

La consultation alléguée “n’avait aucune base légale”, s’est déroulée sans dispositions légales et ne peut être contraignante, outre le fait que seul un pourcentage de moins de 5% des citoyens y a participé, a commenté le CCE.

Dans un communiqué, le CCE a souligné que la décision de refuser les permis ultérieurs à l’entreprise “est arbitraire, autoritaire et unilatérale” en plus de violer la légalité et l’état de droit, nuisant à la communauté et aux travailleurs.

“C’est un signal terrible pour la société et le monde que les règles démocratiques ne sont pas respectées au Mexique”, a fait valoir l’organisme, qui a estimé que le gouvernement était déterminé à détruire la possibilité de générer la confiance des investisseurs au Mexique et dans d’autres pays.

Cela “affectera la population la plus vulnérable” du Mexique, qui aura moins accès à l’emploi et aux opportunités de bien-être, a déclaré le Business Council.

L’entité commerciale a rappelé que l’entreprise en question s’était conformée à chacun des permis et obligations demandés par l’État et qu’il n’y avait aucune raison de justifier l’annulation des travaux ou de l’investissement.

“Il s’agit d’un investissement privé et étranger, qui avait tous ses permis en règle et qui était en voie de conclusion. La décision est également en violation de l’Accord de libre-échange nord-américain et de la future TMEC”, a-t-il déclaré.

L’organisation commerciale mexicaine a assuré que la discussion sur l’utilisation de l’eau à Mexicali avait été manipulée par des militants et des autorités “mal intentionnées” et que cette usine n’utiliserait que 0,2% des ressources en eau de la région et disposerait de mécanismes pour la traiter et le retourner pour un usage agricole.

Les hommes d’affaires ont exprimé avec préoccupation qu’avec cette décision le Mexique envoie au monde le signal qu’ici, la loi n’est pas respectée et qu’il n’y a aucune garantie pour ceux qui cherchent à investir, à créer des emplois et à se développer dans notre pays.

Dans leur déclaration, ils ont souligné que dans le contexte international de crise, où l’investissement privé est plus que jamais nécessaire, ce refus cause des dommages incalculables à l’avenir de notre économie.

En 2015, la multinationale Constellation Brand a signé un contrat avec les autorités mexicaines pour leur fournir annuellement 20 millions de mètres cubes d’eau pour l’usine, dont la construction se terminerait en 2020 et emploierait 750 personnes.