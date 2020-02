Une épidémie de coronavirus en Italie se propage depuis son épicentre dans le nord

Par Francesca Piscioneri et Gavin Jones

ROME, 25 février (.) – L’épidémie de coronavirus en Italie a commencé à se propager mardi depuis ses origines dans les régions septentrionales de la Lombardie et de la Vénétie, avec de nouveaux cas signalés dans le centre de la Toscane, en Ligurie sur la côte et en Sicile dans le sud.

Le gouverneur de la Sicile, Nello Musumeci, a déclaré qu’un touriste de Bergame, en Lombardie, avait été hospitalisé dans la capitale de l’île, Palerme, après avoir été diagnostiqué avec la maladie, et que tous ceux qui voyageaient avec lui étaient en quarantaine.

Le nombre total de cas en Italie, le pays le plus touché d’Europe, a dépassé 280 contre 229 lundi, avec 40 nouveaux infectés en Lombardie et neuf en Vénétie. En Toscane, deux cas ont été détectés et un en Ligurie, tandis que le nombre de décès est resté inchangé, dans sept.

Un Italien qui était en vacances aux Canaries a également été testé positif, ce qui a provoqué l’isolement de l’hôtel où il séjournait, tandis que deux autres Italiens étaient également positifs en Autriche, où ils résident. On pense qu’ils ont été infectés lors d’un voyage en Lombardie.

Alors que plusieurs pays de l’Union européenne ont conseillé à leurs citoyens de ne pas se rendre dans le nord de l’Italie, le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio a déclaré qu’il rencontrerait des ambassadeurs étrangers à Rome pour expliquer les progrès de l’épidémie et les mesures prises pour les arrêter.

L’urgence sanitaire a ouvert une fragile trêve politique entre les partis politiques italiens confrontés, mais elle a été enterrée lundi soir, après que le Premier ministre, Giuseppe Conte, ait suggéré une mauvaise pratique par un hôpital lombard qui aurait pu alimenter l’épidémie. .

Conte a déclaré que l’hôpital – qu’il n’a pas nommé – n’a pas suivi le protocole “et cela a contribué à la propagation”, ajoutant qu’il pourrait étudier le retrait de certains pouvoirs des régions sur la politique de santé.

Le parti d’opposition de droite Liga, qui gouverne la Lombardie et la Vénétie, a réagi avec fureur. Son chef à la chambre basse, Riccardo Molinari, a déclaré que les propos de Conte sont “presque fascistes”, tandis que le porte-parole économique de la Ligue, Claudio Borghi, a qualifié le Premier ministre de “honte pour le pays”.

Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UE devaient se réunir mardi à Rome pour parler de la crise, qui a commencé en Chine et s’est maintenant étendue à près de trente pays et territoires.

