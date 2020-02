Une épidémie de virus fait peur dans les lieux de culte en Asie

MANILLE, Philippines (AP) – Dans une église catholique populaire des Philippines, près de la moitié des banques étaient vides pour la messe dominicale. Les quelques centaines de fidèles présents ont été invités à éviter de secouer ou de tenir la main des autres pendant la prière pour empêcher la propagation d’un virus qui a commencé en Chine.

À Hong Kong, le cardinal John Hon Tong, avec un masque sur le visage, a annoncé la suspension des messes publiques pendant deux semaines et a exhorté les fidèles à suivre l’homélie en ligne.

Dans le cadre d’une ordonnance visant à éviter les “activités religieuses collectives”, des temples bouddhistes, des églises chrétiennes et des mosquées musulmanes ont fermé leurs portes le 29 janvier en Chine continentale, où une épidémie d’un nouveau coronavirus a été détectée pour la première fois en Wuhan, au centre du pays.

Les restrictions et la diminution du nombre de fidèles dans les lieux de culte montrent l’étendue de la peur de l’épidémie, qui a imprégné de nombreux aspects de la vie dans la région asiatique battue. Le virus a tué plus de 1 500 personnes et infecté plus de 67 000 personnes, principalement en Chine, où plusieurs villes d’une population totale de plus de 60 millions d’habitants sont mises en quarantaine dans un effort sans précédent pour tenter de contenir le maladie

Tous les décès, à l’exception de trois, sont survenus en Chine. Le Japon, Hong Kong et les Philippines ont signalé chacun un décès.

Au Japon, où les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto sont une attraction touristique, la forte baisse du nombre de visiteurs étrangers était palpable. Dans le temple de Suzumushi, normalement populaire, ou dans les grillons, un panneau disait: “En raison de l’impact du COVID-19, il n’y a pas de temps d’attente”, faisant référence à la maladie du nom donné par l’Organisation mondiale de la santé.

“Nous savons que ce dont parle la ville concerne vraiment ce virus et il est évident que beaucoup ont peur”, a déclaré le prêtre Siegfred Arellano, de l’église de Binondo, dans le quartier chinois de la capitale des Philippines, Manille.

La participation aux masses “a vraiment chuté”, a ajouté Arellano.

Après avoir consulté des experts de la santé, la Conférence épiscopale des Philippines a annoncé à la fin du mois dernier des mesures pour lutter contre le virus. Il a été conseillé aux fidèles d’éviter tout contact par les mains et de recevoir l’Eucharistie, qui symbolise le corps de Jésus-Christ, dans la main plutôt que dans la bouche.

L’eau bénite devrait être renouvelée plus souvent dans les piles d’églises, a-t-il ajouté en exhortant à placer un tissu protecteur dans les treillis qui séparent les prêtres des fidèles dans les confessionnaux.

Les foules se sont également réduites dans le célèbre Wat Pho à Bangkok, un complexe de temples séculaire connu pour son géant Bouddha couché. Le temple est généralement visité par des milliers de touristes, dont beaucoup de Chinois, pendant la haute saison de décembre à février. Mais de nombreux touristes et habitants ont évité d’y aller depuis le début de l’épidémie, a déclaré Phra Maha Udom Panyapho, un moine en charge du tourisme dans les temples.

Une église protestante à Séoul a fermé ses portes et ne propose des homélies en ligne qu’après qu’un de ses fidèles a été testé positif au virus le 30 janvier.

D’autres temples protestants du pays ont aspergé leurs salles et leurs chambres de désinfectants, annulé les programmes d’études bibliques pour les enfants et demandé à leurs disciples de réduire leur vie sociale. Des centaines d’églises catholiques sud-coréennes ont cessé d’utiliser des tas d’eau bénite, ont permis aux fidèles de porter des masques pendant la messe et ont découragé ceux qui présentent des symptômes pseudo-grippaux ou qui viennent dans des pays avec des cas confirmés de ne pas y assister.

Contrairement aux espaces publics tels que les centres commerciaux, les centres de loisirs ou les parcs, demander aux fidèles de ne pas aller à leurs lieux de prière et imposer des restrictions sur les sites sacrés peut être une question très sensible. Malgré les risques, certains voient venir comme un test de foi.

“Le virus ne peut pas diminuer ma foi”, a déclaré le roi Gilber, 55 ans, avec deux enfants, qui ont assisté à la messe à Binondo, Manille, avec sa famille. “Dieu est toujours là et ne nous abandonnera jamais.”

Le journaliste d’Associated Press Aaron Favila et Joeal Calupitan à Manille, Philippines; Kiko Rosario et Preeyapa Khunsong à Bangkok; Ken Moritsugu et Joe McDonald à Pékin; Kim Tong-hyung et Hyung-jin Kim à Séoul, Corée du Sud; Eileen Ng à Kuala Lumpur, Malaisie, et Niniek Karmini à Jakarta, Indonésie, ont contribué à ce bureau.

La couverture religieuse de l’AP reçoit le soutien de Lilly Endowment par le biais de la Religion News Foundation. L’AP est seul responsable du contenu du rapport.