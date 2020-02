Une équipe de spécialistes de l’OMS pourrait se rendre en Chine cette semaine: des responsables

GENÈVE, 3 février (.) – Une équipe d’experts dirigée par l’OMS pourrait se rendre en Chine plus tôt cette semaine pour enquêter sur une épidémie de coronavirus, comme convenu entre le chef de l’agence et le président chinois Xi Jinping, et pourrait comprennent des experts américains, a déclaré lundi un porte-parole.

Un haut responsable américain de la santé a déclaré à . à Genève que des experts médicaux américains pourraient participer à la mission technique dirigée par l’OMS, mais les pourparlers étaient toujours en cours.

La Chine a accusé lundi les États-Unis d’avoir provoqué la panique du panicvirus en imposant des restrictions de voyage et des évacuations.

Le nombre de morts en Chine du virus nouvellement identifié, qui a émergé à Wuhan, capitale de la province centrale du Hubei, est passé à 361 dimanche, a annoncé la Commission nationale de la santé. (https://tmsnrt.rs/36zvROv)

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait déclaré la semaine dernière à son retour de Pékin que la mission internationale serait composée de fonctionnaires de l’OMS et éventuellement de consultants.

Le porte-parole de l’OMS, Tarik Jasarevic, en réponse à une enquête de ., a déclaré lundi: “Une mission multidisciplinaire d’experts internationaux sera effectuée en Chine, peut-être cette semaine. La Chine et l’OMS ont toutes deux accepté cette mission.”

Les experts auront plusieurs spécialités, dont l’épidémiologie, le laboratoire, la recherche et le développement, et travailleraient avec leurs homologues chinois pour aider à une réponse mondiale, a ajouté le porte-parole.

(Rapport de Stephanie Nebehay; rapport supplémentaire de Julie Steenhuysen à Chicago; édité en espagnol par Javier López de Lérida)