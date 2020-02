Une éruption de trou noir marque l’explosion la plus puissante jamais vue

Dites bonjour au Krakatoa des éruptions de trous noirs.

Il y a des centaines de millions d’années, un trou noir supermassif

dans une galaxie lointaine a soufflé du gaz dans l’espace intergalactique. La poussée était

Environ cinq

fois aussi puissant que le détenteur du record précédent, les chercheurs rapportent dans le

1 mars Astrophysical Journal. L’énergie de cette seule explosion était

environ 100 milliards de fois plus que le soleil devrait émettre dans son ensemble

durée de vie. Cela en fait non seulement l’éruption connue la plus énergique d’un

trou noir supermassif – c’est aussi l’éruption la plus puissante de toutes sortes dans

l’univers.

Les éruptions d’énormes trous noirs ne sont pas rares. le

les explosions sont alimentées par la libération d’énergie refoulée dans les disques encerclant

gaz chaud. Mais l’équipe note que cette nouvelle éruption est des milliers de fois

plus puissant que la plupart.

La source de l’éruption était une bête d’une galaxie au

centre de l’amas d’Ophiuchus, un rassemblement de galaxies de près de 400 millions

années-lumière de la Terre. En 2016, les chercheurs ont remarqué le bord d’un

cavité dans le gaz chaud émettant des rayons X du cluster, environ 400 000 années-lumière

de la galaxie centrale. La région fouillée semble compter plus d’un million

années-lumière à travers.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception

Pour découvrir l’origine de la cavité, l’astrophysicien Simona

Giacintucci au U.S.Naval Research Laboratory à Washington, D.C., et

des collègues ont examiné les données de plusieurs radiotélescopes. Les scientifiques

a constaté que la cavité brillait d’ondes radio, probablement des électrons

accéléré à près de la vitesse de la lumière. L’équipe suggère que les électrons

a été ravivé par une explosion puissante il y a au moins 240 millions d’années d’un

trou noir supermassif au cœur de la galaxie centrale de l’amas.

Il y a des centaines de millions d’années, un trou noir supermassif

dans une galaxie lointaine a soufflé du gaz dans l’espace intergalactique. La poussée était

Environ cinq

fois aussi puissant que le détenteur du record précédent, les chercheurs rapportent dans le

1 mars Astrophysical Journal. L’énergie de cette seule explosion était

environ 100 milliards de fois plus que le soleil devrait émettre dans son ensemble

durée de vie.

Les éruptions d’énormes trous noirs ne sont pas rares. le

les explosions sont alimentées par la libération d’énergie refoulée dans les disques encerclant

gaz chaud. Mais l’équipe note que cette nouvelle éruption est des milliers de fois

plus puissant que la plupart.

La source de l’éruption était une bête d’une galaxie au

centre de l’amas d’Ophiuchus, un rassemblement de galaxies de près de 400 millions

années-lumière de la Terre. En 2016, les chercheurs ont remarqué le bord d’un

cavité dans le gaz chaud émettant des rayons X du cluster, environ 400 000 années-lumière

de la galaxie centrale. La région fouillée semble compter plus d’un million

années-lumière à travers.

Pour découvrir l’origine de la cavité, l’astrophysicien Simona

Giacintucci au U.S.Naval Research Laboratory à Washington, D.C., et

des collègues ont examiné les données de plusieurs radiotélescopes. Les scientifiques

a constaté que la cavité brillait d’ondes radio, probablement des électrons

accéléré à près de la vitesse de la lumière. L’équipe suggère que les électrons

a été ravivé par une explosion puissante il y a au moins 240 millions d’années d’un

trou noir supermassif au cœur de la galaxie centrale de l’amas.