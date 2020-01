Une étude signale le premier cas de propagation d’un coronavirus par une personne asymptomatique

Des personnes ne présentant aucun symptôme semblent pouvoir propager le nouveau coronavirus qui a provoqué une épidémie en Chine et conduit les autorités sanitaires mondiales à déclarer une urgence mondiale, ont rapporté jeudi des chercheurs dans le New England Journal of Medicine. Si elle est confirmée, la découverte rendra beaucoup plus difficile de contenir le virus.

Le cas décrit – en provenance d’Allemagne – pourrait aider à résoudre l’une des principales inconnues au sujet du virus qui, jeudi soir, avait infecté près de 9 700 personnes en Chine et tué 213. Environ 100 autres infections ont été signalées dans 18 autres pays, mais aucun décès .

Certains virus, notamment le SRAS, qui est un autre coronavirus, ne peuvent être transmis que lorsqu’une personne présente des symptômes. D’autres, comme la grippe, peuvent se propager un jour ou deux avant le début des symptômes. Si les gens sont contagieux avant de tomber malades, ils peuvent propager sans le savoir le virus lorsqu’ils font leurs courses, au travail ou au cinéma. Essayer d’étouffer le virus dans ce cas est une tâche beaucoup plus difficile.

Ce qui est également préoccupant, c’est que la propagation d’une personne asymptomatique semble conduire à deux générations de cas, ce qui signifie que la personne qui a contracté le virus l’a ensuite transmis à d’autres.

L’infection décrite dans le nouveau document concernait une femme de Shanghai qui s’est rendue en Allemagne pour un voyage d’affaires du 19 au 22 janvier et n’a montré aucun signe de la maladie, notamment de la toux et de la fièvre. Elle n’est tombée malade que lors de son vol de retour vers la Chine et a été confirmée le 26 janvier pour avoir le virus, provisoirement connu sous le nom de 2019-nCoV.

Le 24 janvier, cependant, un homme d’affaires allemand de 33 ans, qui avait rencontré la femme les 20 et 21 janvier, a développé un mal de gorge, des frissons et des douleurs musculaires, avec une fièvre et une toux arrivant le lendemain. Il a commencé à se sentir mieux et est retourné au travail le 27 janvier.

Après que la femme eut retrouvé le virus en Chine, des détectives de la maladie se mirent au travail, contactant des personnes qui avaient été en contact avec la femme – y compris l’homme d’affaires allemand, qui s’était alors rétabli et paraissait en bonne santé lors d’un examen à Munich. Des tests ont cependant montré qu’il avait le virus.

Le 28 janvier, trois collègues de l’homme d’affaires ont été testés positifs pour le virus. Un seul de ces patients a eu des contacts avec la femme de Shanghai; les deux autres n’ont eu de contact qu’avec l’homme allemand.

Les quatre patients en Allemagne ont été isolés dans des hôpitaux et n’ont montré aucun signe de maladie grave.

“Le fait que les personnes asymptomatiques soient des sources potentielles d’infection au 2019-nCoV peut justifier une réévaluation de la dynamique de transmission de l’épidémie actuelle”, ont écrit les experts.

L’Allemagne est l’un des quatre pays, avec le Vietnam, le Japon et, depuis jeudi, les États-Unis, à signaler une transmission locale limitée du virus en dehors de la Chine. La grande majorité des cas en dehors de la Chine ont été identifiés chez des personnes qui avaient attrapé le virus en Chine puis voyagé dans d’autres pays.

Le risque croissant que le virus semble poser aux pays hors de Chine a conduit jeudi l’Organisation mondiale de la santé à déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, ou USPPI.

Jusqu’à présent, il y avait un débat sur la possibilité d’une transmission asymptomatique du coronavirus. Les responsables de la santé en Chine ont déclaré le week-end dernier qu’ils avaient vu des preuves d’une telle propagation, mais les responsables de la santé américains et les dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé ont répété à maintes reprises que c’était une question à laquelle ils essayaient toujours de répondre.

Même si des personnes asymptomatiques peuvent propager le virus, elles peuvent être moins susceptibles que les personnes qui éternuent et toussent – des voies pour que le virus passe d’une personne à une autre.

Helen Branswell a contribué au reportage.

Republié avec l’autorisation de STAT. Cet article a été initialement publié le 30 janvier 2020