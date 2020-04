Une expédition d’un an met en lumière la vie nocturne de l’hiver arctique

Allison Fong se balance au bord d’une «rivière» qui coule

à travers un énorme bloc de glace de mer flottant entre le pôle Nord et la Russie

Île Komsomolets. Il y a quelques jours, la rivière s’est ouverte dans la glace,

exposant l’océan Arctique ci-dessous. Commençant déjà à geler, la rivière

la surface est une cicatrice sombre dans le paysage blanc.

La fissure pourrait s’ouvrir davantage,

déstabilisant ou même clivant le floe de 3 kilomètres de large. Pour éviter de tomber dans

les eaux induisant l’hypothermie (qui planent à -1,8 ° Celsius), Fong

répartit son poids sur ses mains et ses genoux et est attaché à un plus fort

morceau de glace à quelques mètres.

Elle a l’air à l’aise alors qu’elle tire un morceau de glace récemment gelée de la fissure et la serre légèrement. Il semble solide, mais il se comprime comme un cube de Jell-O, ce qui signifie que le morceau n’est pas complètement gelé et contient toujours de petites chambres d’eau liquide. Ces chambres abritent des organismes microscopiques qui resteront piégés dans la glace tout l’hiver – endurant des jours noirs et des températures glaciales d’octobre à mars, lorsque le soleil reviendra enfin.

La biologiste de l’Institut Alfred Wegener Allison Fong (à gauche) et l’océanographe chimique Robert Rember de l’Université de l’Alaska Fairbanks échantillonnent l’eau et la glace – pour étudier les organismes qui s’y trouvent – à partir d’une fissure sur la banquise le 10 octobre. Esther Horvath

Et pourtant, ces organismes parviennent à

prospérer. Fong, biologiste à l’Institut Alfred Wegener de Bremerhaven,

L’Allemagne veut savoir comment.

Même le phytoplancton, un type d’algue

qui s’appuie sur la lumière du soleil pour alimenter la photosynthèse, sont loin d’être dormantes

foncé. Les scientifiques soupçonnent que ces créatures microscopiques dépendent de stockées

dépôts de graisses ou se nourrissent de petites particules dans les eaux d’hiver.

Il est important de savoir avec certitude

étant donné que ces algues constituent le fondement du réseau alimentaire arctique. Leur

les floraisons printanières massives fournissent un buffet pour d’autres bestioles, en particulier

le zooplancton, de minuscules animaux marins grignotés par des calamars et des poissons plus gros,

qui sont le dîner des phoques mangés par les baleines et les ours polaires.

Toute modification des algues va sûrement secouer le réseau trophique – et le changement se prépare. La hausse des températures dans l’Arctique a fait fondre et amincir la glace. En conséquence, les proliférations d’algues se développent plus tôt dans la saison et plus au nord. Des fleurs ont même été observées sous la glace elle-même. Pour mieux prédire ces changements et comment ils pourraient affecter le réseau alimentaire, les scientifiques doivent d’abord comprendre comment les algues et autres organismes microscopiques survivent à la nuit polaire et comment ils réagissent aux niveaux de lumière les plus bas.

Beaucoup de choses sur l’Arctique

mystère. Il y a plus de 1 000 espèces de microalgues dans les eaux glaciales,

et aucun n’a été étudié près du pôle Nord. “Il n’y a littéralement aucune donnée

sur les animaux et leurs activités pendant la nuit polaire du centre de l’Arctique »,

Dit Fong.

C’est parce que chaque hiver, le

le centre de l’Arctique devient une forteresse de glace de mer trop épaisse pour que les navires y pénètrent.

La plupart des navires de recherche fuient vers le sud. Mais début octobre, le brise-glace allemand Polarstern

s’est aventuré vers le nord et s’est dirigé vers une banquise massive à 85 ° de latitude nord. Là,

le capitaine a tué les moteurs du navire, afin que le navire puisse geler en place.

La mission, connue sous le nom de MOSAiC, pour l’Observatoire multidisciplinaire de dérive pour l’étude du climat arctique, voyage maintenant à travers l’Arctique comme une bernache sur cette banquise massive pendant un an. Fong et des scientifiques de 20 pays ont l’opportunité sans précédent de collecter des données dans le centre de l’Arctique pendant la nuit polaire pour apprendre comment le changement climatique affecte le vaste paysage et ses habitants – des plus petites algues aux ours polaires de 900 livres.

Un journalisme de confiance a un prix.

Les scientifiques et les journalistes partagent une croyance fondamentale dans l’interrogation, l’observation et la vérification pour atteindre la vérité. Science News rend compte de recherches et de découvertes cruciales dans toutes les disciplines scientifiques. Nous avons besoin de votre soutien financier pour y arriver – chaque contribution fait une différence.

Abonnez-vous ou faites un don maintenant

Une métropole gelée

À la mi-septembre, une équipe de scientifiques MOSAiC – plus un

quelques journalistes chanceux, dont moi-même – ont appareillé de Tromsø, en Norvège, et

dirigé vers l’est le long de la côte russe avant de virer vers le pôle Nord. Comme nous

bordé au nord, les jours raccourcissaient. Bientôt, le soleil disparaîtrait complètement,

tout comme les signes d’autres navires et oiseaux. Dans toutes les directions, le gris clair

le ciel est entré en collision avec des vagues bleu foncé – et rien d’autre. Le monde semblait vide de

la vie.

Puis une nuit après le coucher du soleil,

Je me tenais à la poupe du navire en regardant les vagues sur notre chemin quand j’ai vu ce

ressemblait à une étoile filante dans l’eau. La lumière a disparu aussi rapidement que

il était apparu. Puis un autre a clignoté. Et un autre. Pendant plusieurs nuits, le

les lumières dansaient et scintillaient comme des organismes bioluminescents (probablement un type de

plancton marin) a produit de la lumière dans le sillage.

Pour moi, ce fut le premier indice que le

un paysage apparemment mort était florissant de vie microbienne. Mais ce n’était pas le

dernier. Lorsque nous sommes entrés au bord de la calotte glaciaire arctique – une mosaïque de glaces flottantes

cette bousculade au sommet du monde – je regardais souvent le brise-glace

s’est écrasé à travers des plaques de glace blanche. De gros morceaux renversés berceraient le

navire – souvent avec une telle puissance qu’il nous semblait que nous avions échoué – et

puis grattez contre la coque en acier avec un gémissement comme des clous sur un tableau noir.

Ces morceaux ont parfois révélé des couches cachées de glace turquoise. Et tout le monde

souvent, la glace serait brun jaunâtre – un signe d’algues glaciaires.

Des organismes bioluminescents scintillent dans l’eau alors que les scientifiques se penchent sur le bord de l’Akademik Fedorov – un brise-glace qui accompagnait le Polarstern au début de la mission MOSAiC.Mario Hoppmann / Alfred Wegener Inst.

La vue de cette «glace sale» a envoyé

scientifiques dans un état d’euphorie, désireux de regarder de plus près le très

organismes qu’ils étaient là pour étudier. Heureusement, le groupe n’a pas eu à attendre

longue. Le 4 octobre, nous nous sommes écrasés dans la banquise qui allait servir de MOSAiC

à la maison pour l’année prochaine, et les scientifiques se sont immédiatement répandus sur la glace. Dans

une course pour mettre en place des stations de recherche avant le coucher du soleil sur notre latitude

la dernière fois jusqu’en mars, les équipes ont nivelé les routes, installé des lignes électriques et déménagé

instruments sur la glace.

Le travail était souvent

environnement difficile – et un ou deux visiteurs à fourrure. Six jours après le

les scientifiques ont commencé leur travail, un ours polaire curieux et son ourson plongé dans le

camp, abattre les lignes électriques et grignoter des instruments. Avec chaque

visite suivante, le klaxon du navire et une annonce radio ont renvoyé les scientifiques

au navire, interrompant tout travail sur la glace.

Un ours polaire et son petit fréquentaient fréquemment le site de l’expédition. salle

Mais les visiteurs à fourrure n’étaient pas

seul obstacle. Les navires envoyés sur la banquise tous les quelques mois étaient souvent

retardé par les conditions météorologiques et des missions aériennes ont été clouées au sol en mars

coronavirus hors du navire.

La glace n’a pas toujours coopéré

Soit. Quelques jours après avoir atteint notre nouvelle maison, une tempête a secoué la banquise,

plusieurs fissures au-delà de la proue du navire. Jusque-là, la banquise s’était sentie si stable –

même comme un continent – qu’il était facile d’oublier que ce n’était qu’un mince placage

de glace qui pourrait être projetée par le vent. Malheureusement pour Fong, le

endroit au-delà de la proue du navire, l’endroit qu’elle avait recherché pour ses recherches

gare, est devenu inaccessible.

Contrairement à d’autres scientifiques qui ont installé un camp à quelques centaines de mètres du navire, Fong devait travailler loin des lumières vives du navire pour étudier comment la lumière naturelle de l’Arctique (ou son absence) affecte les plus petites créatures. Une fois que la tempête a anéanti son plan initial, il lui a fallu quelques semaines pour trouver un nouvel emplacement, à plus d’un kilomètre du côté tribord du navire.

Le Polarstern vu d’un hélicoptère pendant un vol pour évaluer les dommages après une tempête à la mi-octobre. salle

Peu de temps après mon départ du

expédition à bord d’un deuxième brise-glace, l’équipe de Fong – 10 scientifiques et deux

gardes d’ours polaires – entassées dans quatre motoneiges et six traîneaux en bois une fois par semaine.

Le groupe a navigué le long d’une route cahoteuse, devant de petites montagnes de neige et de glace

surnommé «la forteresse», à l’autre bord de la banquise. Là, dans le noir,

l’équipe a recueilli des carottes de glace pour analyse dans un laboratoire sombre et froid sur le

navire. “Cela nous donnera une idée de qui est là”, dit Fong, et à quel point actif

ces organismes pourraient être – en l’absence de lumière.

De sombres secrets

En 2007, Jørgen Berge, biologiste marin à l’Université arctique de Norvège à Tromsø, analysait les données d’un instrument qui avait été amarré au fond marin dans le bas Arctique, quand il a remarqué que des masses de zooplancton avaient migré de haut en bas. colonne d’eau en hiver. Ce comportement est typique pendant une grande partie de l’année lorsque la lumière du jour est en jeu. Les créatures remontent à la surface la nuit pour se nourrir de phytoplancton et replonger pendant la journée. Voyant une telle activité dans l’obscurité de l’hiver arctique, Berge a pensé qu’il avait trouvé une erreur dans les données. Mais des recherches ultérieures ont suggéré que le mouvement du zooplancton était entraîné par la faible lumière de la lune (SN: 7/6/19 & 7/20/19, p. 32).

Tout simplement parce que nous percevons l’Arctique comme

noir de poivre pendant l’hiver, d’autres espèces pourraient ne pas. “Peu importe où vous regardez,

que ce soit dans le milieu marin ou terrestre,

les organismes ont différentes façons de vivre le monde et de le ressentir »,

dit le biologiste marin Jonathan Cohen de l’Université du Delaware à Lewes.

Sur deux croisières dans l’Arctique en 2014 et

2015, Cohen et ses collègues ont mesuré le peu de lumière disponible pendant

nuit polaire. Ils ont constaté que les niveaux étaient 100 millions de fois inférieurs à ceux

observé pendant l’été arctique. Mais même pendant la nuit perpétuelle du

L’hiver arctique, il y a encore une différence entre le jour et la nuit. Lumière du soleil

réfléchi par en dessous de l’horizon rend la journée un peu plus lumineuse que

la nuit. De plus, la lune et peut-être les aurores boréales ajoutent un effet mesurable

éblouissement. Pourtant, Cohen n’était pas sûr que cette lumière minimale soit suffisante pour l’Arctique

animaux à utiliser.

Stefanie Arndt, une physicienne d’Alfred Wegener, prend un selfie sur la banquise début mars au crépuscule. Arndt / Alfred Wegener Inst.

Son équipe a donc raccordé des électrodes au zooplancton pour mesurer la réaction des créatures aux éclairs de faible lumière. Les animaux ont réagi le plus fortement aux couleurs bleuâtres qui ont pénétré profondément dans la colonne d’eau, ce qui explique comment le zooplancton migre tout au long de l’hiver polaire.

Et ces nageurs ne sont pas seuls.

Les scientifiques ont commencé à réaliser que l’Arctique – même pendant la nuit polaire – est

étonnamment vivant. Les oiseaux de mer, qui seraient des prédateurs visuels, se nourrissent

Au milieu de l’hiver. Il en va de même pour plusieurs espèces de poissons et de krill. Les palourdes poussent

à des taux similaires en hiver comme en été. Et toutes sortes de

organismes, y compris les escargots sur le fond marin, se reproduisent malgré le froid et

obscurité.

Même le phytoplancton reste actif. Bien que les scientifiques ne puissent pas encore dire exactement comment, ils soupçonnent que certaines espèces vivent sur des dépôts de graisses stockés, et que d’autres pourraient subir une métamorphose dramatique chaque hiver.

Micromonas pusilla, l’une des espèces les plus abondantes de

phytoplancton, passe en fait à un mode de vie plus animal, se nourrissant de

bactéries et autres petites particules dans la colonne d’eau. Pourtant, le phytoplancton

parviennent à garder leur appareil photosynthétique intact dans toute la polaire sombre

nuit, ce qui leur permet de réagir en quelques heures au retour de la lumière

le printemps.

“Il y a tout un monde qui prospère

dans l’obscurité », explique Eva Leu, biologiste marine chez Akvaplan-niva à

Tromsø, une filiale de l’Institut norvégien de recherche sur l’eau. Leu

aidé à planifier des expériences de biologie pour MOSAiC.

Mais les études qui révèlent la

la vie nocturne active gratte à peine la surface. Beaucoup ont été réalisées dans le bas

Arctique à environ 80 ° N, mais MOSAiC flottait plus près du pôle Nord – où

l’hiver est plus sombre et dure plus longtemps – que tout autre navire encore pendant l’Arctique

l’hiver.

Un garde scrute l’horizon à la recherche d’ours polaires. Pendant la nuit polaire, il doit se fier à sa lampe frontale et aux projecteurs du navire.Lukas Piotrowski

MOSAiC est allé au nord de la

aurores boréales, dans un environnement marin complètement différent avec un océan

qui s’étend sur quatre kilomètres de profondeur (par opposition à un plateau continental peu profond).

À ce titre, bon nombre des résultats des études antérieures ne peuvent être extrapolés

Arctique central.

Ainsi, les chercheurs de MOSAiC mèneront

analyses physiologiques et génétiques sur la vie au sein de milliers d’échantillons dans un

à bord du navire (certains seront envoyés à différents laboratoires pour analyse).

Bien que Fong soit retourné en Allemagne en janvier, d’autres ont poursuivi les études

l’hiver. Mais alors que la mission se poursuit, Leu et d’autres scientifiques sont très désireux

prélever des échantillons une fois qu’un autre changement radical se produit dans l’Arctique: le retour

du soleil.

L’éveil du printemps

Chaque printemps, les rayons du soleil frappent le sommet du monde pendant

la première fois depuis des mois – créant une lueur rose et réchauffant la glace de mer.

Les températures montent, la neige et la glace commencent à fondre et la vie commence à s’épanouir.

Bien que la nuit polaire soit un monde plus occupé que les scientifiques ne l’imaginaient au départ, elle

ne se compare pas au printemps lorsque le phytoplancton forme des fleurs massives qui fournissent

des repas succulents pour le reste du réseau alimentaire arctique.

Certaines espèces de zooplancton, qui

passer l’hiver à de grandes profondeurs, migrer à la surface au printemps pour se nourrir

les riches algues fleurissent. Ces petits animaux deviennent de la nourriture pour les poissons, éventuellement

soutenir le reste du réseau trophique. Baleines grises de Californie, oies bernaches et

135 autres espèces d’oiseaux migrent vers le haut du monde pour se nourrir des nombreux

les animaux qui se nourrissent de la floraison. Les sternes arctiques parcourent même 30 000 kilomètres

de l’Antarctique à l’Arctique. La frénésie alimentaire printanière est – sans

doute – l’événement principal de l’écosystème arctique.

“C’est la nourriture qui transporte

l’ensemble du réseau trophique pendant le reste de l’année », explique Cohen.

Le succès de cette fête dépend de

le moment et l’emplacement des floraisons printanières. «Que se passe-t-il pendant

les mois d’hiver ouvrent la voie au pic de productivité à venir », explique Leu. Donc

les scientifiques sont impatients de mieux comprendre ces mois sombres.

Savoir comment différentes espèces d’algues

répondre à de faibles niveaux de lumière, par exemple, aidera les scientifiques à mieux

prédire quand et où ces fleurs pourraient apparaître et même leur composition.

C’est une question cruciale maintenant que

le moment et l’emplacement de ces proliférations sont modifiés par le changement climatique.

La biologiste d’Alfred Wegener, Nicole Hildebrandt, examine le zooplancton prélevé sous la banquise.Esther Horvath

En 2011, Kevin Arrigo, un marin

biologiste à l’Université de Stanford, était sur une croisière de recherche entre l’Alaska et

Sibérie, au fond de la banquise de la mer des Tchouktches, lorsque des instruments ont submergé quelques

mètres sous la surface ont enregistré des concentrations élevées de chlorophylle – un

proxy pour le phytoplancton. Cela semblait impossible car il était entouré de glace

et la neige. Les deux refléteraient tout rayonnement solaire entrant, ne laissant aucune lumière du soleil

pour le plancton dans les eaux en dessous. «Nous pensions que nos instruments étaient

dysfonctionnement », explique Arrigo. Une fleur ne pouvait tout simplement pas exister sous la glace. Mais

quand son équipe a percé un trou à travers la mince feuille et a frappé l’océan en dessous,

l’eau verte coulait vers le haut.

«Ce fut une révélation», explique Arrigo. «J’aurais parié mes économies sur la vie qu’il n’y avait aucun moyen de trouver quelque chose comme ça sous la glace.» Mais seule une floraison de phytoplancton aurait coloré ces eaux, et elle était aussi grande que le Montana.

Il y a une explication simple à cette découverte surprise. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, 95% des glaces les plus anciennes et les plus épaisses de l’Arctique ont disparu au cours des 33 dernières années. Maintenant, le sommet du globe contient principalement de la glace jeune et mince qui permet à la lumière de pénétrer dans l’océan supérieur et d’atteindre le phytoplancton en dessous.

Depuis l’étude d’Arrigo en 2011, environ

une dizaine de fleurs ont été repérées sous la glace. “C’est juste un

découverte à laquelle nous n’aurions jamais pensé », explique Chris Horvat,

scientifique à l’Université Brown à Providence, R.I.

En outre, des proliférations d’algues ont été

repéré plus tôt dans la saison et rampant plus au nord – des changements qui

ont des ramifications à travers l’Arctique. Si les proliférations se produisent dans un nouvel emplacement ou

temps différent, les brouteurs, du zooplancton aux sternes arctiques, pourraient

fleurit entièrement.

Un filet ratissé sous la mer au début du mois de décembre a prélevé plusieurs échantillons de zooplancton pour étude dans le laboratoire du navire. Esther Horvath

Ce changement inquiète Fong. “C’est comme

les abeilles et les fleurs », dit-elle. Les plantes fleurissent en fonction de la température, mais généralement

nécessitent des insectes pour la pollinisation. Si ces insectes ne sont pas à un stade de leur

cycle de vie pour être des pollinisateurs actifs, puis un arbre fruitier qui fleurit trop tôt

ne produira aucun fruit.

«Le phytoplancton peut grandir et grandir et

grandir », dit Fong. «Mais la seule façon dont le matériel est transféré dans la nourriture

le Web, c’est si les principaux consommateurs sont là et capables de les brouter. »

Lorsque les efflorescences se sont produites plus tard

saison, les eaux étaient assez chaudes; le zooplancton s’est reproduit et sa progéniture

grignoté du phytoplancton tombant à travers la colonne d’eau. Mais maintenant que fleurit

se produisent plus tôt, lorsque l’eau est encore plus froide, le zooplancton n’a pas

encore reproduit; il n’y a pas de progéniture pour ramasser le phytoplancton.

Dans ce nouveau scénario de plus tôt

fleurit, la majeure partie du phytoplancton pourrait atteindre le fond de l’océan

l’écosystème de basse altitude pour prospérer. Les baleines grises, les morses et les palourdes se nourrissent tous

le fond. Mais les baleines boréales, la morue arctique et le saumon se nourrissent dans la colonne d’eau –

et peut donc en subir les conséquences si le zooplancton rate sa chance de dîner.

Bien sûr, il s’agit en grande partie de spéculations basées sur des changements précoces. “Le jury ne sait toujours pas exactement ce qui va se passer”, explique Horvat. Les scientifiques de MOSAiC devront terminer leur séjour dans l’obscurité pour faire la lumière sur l’Arctique en mutation.

Inscrivez-vous aux dernières nouvelles de Science News

Titres et résumés des derniers articles de Science News, envoyés dans votre boîte de réception