Une explosion à un poste de contrôle à Mogadiscio fait au moins 61 morts: des ambulanciers

MOGADISCIO, 28 décembre (.) – Une explosion survenue à un poste de contrôle animé dans la capitale somalienne, Mogadiscio, a tué au moins 61 personnes samedi et en a blessé des dizaines, a déclaré un professionnel des services d'ambulance, le dernier d'une série de attaques mortelles

Les sauveteurs ont enlevé les corps entre les restes tordus d'un véhicule et les taxis minibus tachés de sang.

"Jusqu'à présent, nous avons tué 61 morts et 51 blessés. Il y a plus de victimes et le nombre de morts va sûrement augmenter", a déclaré à . Abdikadir Abdirahman Haji Aden, fondateur des ambulances Amin.

La Corne de l'Afrique est divisée par des conflits depuis 1991, lorsque les chefs de clan ont renversé le dictateur Siad Barre, puis se sont retournés les uns contre les autres.

Personne n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'explosion.

Le groupe islamiste lié à Al-Qaïda, Al Shabaab, mène régulièrement ce type d'attaques dans le but de saper le gouvernement, soutenu par les troupes des Nations Unies et de l'Union africaine. Al Shabaab a également mené des attaques dans des pays d'Afrique de l'Est tels que le Kenya et l'Ouganda.

L'attaque la plus meurtrière sur laquelle Shabaab a été blâmé a eu lieu en octobre 2017 lorsqu'un camion chargé de bombes a explosé à côté d'un pétrolier à Mogadiscio, créant une tempête de feu qui a tué près de 600 personnes.

À l'occasion, le groupe n'a pas revendiqué la responsabilité des attaques qui ont provoqué une grande réaction du public, comme l'attentat suicide de 2009 contre une cérémonie de remise des diplômes aux étudiants en médecine.

Après le bruit de l'énorme explosion de samedi, Sabdow Ali, 55 ans, qui habite à proximité, a déclaré avoir quitté son domicile et fait au moins 13 morts.

"Des dizaines de blessés criaient au secours, mais la police a immédiatement ouvert le feu et je suis rentré en courant chez moi", a-t-il déclaré à ..

Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Médine, où un témoin de . a vu des dizaines de personnes arriver en ambulance sur les lieux.

S'adressant aux journalistes sur les lieux de l'explosion, le maire de Mogadiscio, Omar Muhamoud, a déclaré que le gouvernement avait confirmé qu'au moins 90 civils, pour la plupart des étudiants, avaient été blessés dans l'explosion.

Les sources policières n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter le nombre de victimes.

