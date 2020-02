Une exposition retrace l’empreinte cinématographique du briseur Martín Patino | Culture et divertissement

Une exposition cherche à passer en revue à travers 1 200 documents la vie et l’œuvre d’un cinéaste “révolutionnaire”, qui a fui l’industrie cinématographique, Salamanque Basilio Martín Patino (1930-2017), et qui peut être vu à l’Hospedería Fonseca de la Université de Salamanque, où il a étudié la philosophie et les lettres.

À 90 ans de sa naissance, dans la commune de Salamanque à Lumbrales, l’exposition, organisée par son ami et journaliste Ignacio Francia, “revient sur la carrière vitale et professionnelle du cinéaste”.