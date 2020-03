Une façon intelligente de réduire la consommation d’alcool sur le campus

Peu importe quand vous êtes allé à l’université ou si vous y êtes allé du tout, il y a probablement une forte association dans votre esprit entre l’expérience universitaire américaine et la consommation d’alcool. Une culture en roue libre des fêtes de fût et de la consommation massive d’alcool est au cœur de presque tous les films, blagues et mèmes de l’université. Et en conséquence, de nombreux étudiants ont le sentiment que s’intégrer signifie boire dur. Mais la vérité est que les étudiants ont une compréhension déformée de la quantité de boisson de leurs pairs. Ils surestiment largement le taux «normal» de consommation d’alcool sur le campus et, malheureusement, plus les étudiants pensent que leurs amis boivent, plus ils boivent eux-mêmes.

Les administrations universitaires sont parfaitement conscientes de cette tendance, et pratiquement toutes ont tenté de s’y attaquer avec un système d’intervention appelé Feedback normatif personnalisé, ou PNF. La théorie derrière cette pratique est que lorsque les élèves sont exposés au véritable taux de consommation d’alcool à leur école, ils changeront leurs propres habitudes de consommation d’alcool pour adapter leur comportement à leur nouvelle compréhension de la norme. En règle générale, un programme PNF collégial consiste à demander aux étudiants d’estimer le pourcentage de leurs camarades de classe qu’ils croient boire régulièrement. Une fois que les élèves ont répondu, ils reçoivent le vrai pourcentage, tel que déterminé par des enquêtes représentatives au niveau national, ainsi qu’un graphique pour les aider à apprécier la différence entre leur supposition et la réalité. Plus souvent qu’autrement, ces graphiques révèlent que le chiffre initial des répondants était beaucoup trop élevé.

Des études montrent que l’utilisation du PNF par un collège prédit des réductions faibles à modérées de la consommation future d’alcool des étudiants – pas mal pour quelque chose qui prend cinq minutes et qui peut être fait sur un smartphone. Pas mal, mais pas génial non plus.

Le principal problème de cette approche est que les étudiants qui boivent le plus sont généralement les plus résistants au changement et, en fait, ils augmentent souvent leur consommation d’alcool après avoir reçu une dose de PNF. La raison semble être quelque chose appelé réactance psychologique, un terme inventé par le psychologue Jack Brehm en 1966 pour décrire un problème fondamental dans la façon dont les êtres humains expérimentent les efforts des autres pour influencer leur comportement.

Il y a de fortes chances que vous ayez vécu vous-même une réactance psychologique tout au long de votre vie – par exemple, lorsqu’un adulte vous a dit de ne pas sauter sur le lit, que vous avez rapidement jeté vos chaussures sur le côté et sauté sur le matelas. Il s’agit essentiellement d’une réponse émotionnelle à une croyance selon laquelle l’autonomie de chacun est compromise ou menacée, et elle implique généralement une impulsion à sortir de son chemin pour enfreindre la règle incriminée et ainsi retrouver liberté et indépendance. La réponse explique à la fois l’adolescent qui se faufile lorsqu’il est mis à la terre et l’irritation que vous ressentez lorsqu’un collègue vous donne des «conseils» sur la façon d’être «plus efficace». Lorsque les gens éprouvent une réactance psychologique, ils deviennent généralement plus figés dans leurs manières – même si on leur dit que ces manières sont «mauvaises».

D’où les limites des programmes collégiaux PNF, que les étudiants reconnaissent bien sûr comme des efforts pour façonner leur comportement. Les plus gros buveurs parmi eux, qui ont tendance à considérer l’alcool comme une grande partie de leur identité, sont particulièrement susceptibles de considérer le PNF comme une menace pour leur liberté et de résister au changement.

Compte tenu de l’omniprésence de ce type de résistance dans la vie humaine, et du tribut que cela a sur notre capacité à interagir les uns avec les autres et à donner et recevoir des conseils et des critiques, mes collègues et moi voulions voir si nous pouvions trouver un moyen pour les gens de contourner complètement la réactance psychologique.

C’est cette ligne de pensée qui a inspiré l’étude que nous avons menée au HeadsUP Labs de Loyola Marymount University 2018. En utilisant des mécanismes de jeu simples et une machine à sous virtuelle, nous espérions présenter le PNF à des étudiants qui boivent beaucoup sans déclencher une réponse négative.

Notre hypothèse était qu’en rendant l’accouchement PNF plus «aléatoire», nous pourrions diminuer les sentiments de réactance psychologique et aider les étudiants à entendre plus ouvertement les conseils. Nous avons supposé que s’ils croyaient que les statistiques sur la consommation d’alcool leur étaient présentées uniquement par hasard, ils pourraient voir le message simplement comme des informations utiles plutôt que comme une manipulation par des adultes connaisseurs. Nos résultats corroborent cette supposition et impliquent que l’aléatoire perçu pourrait en fait jouer un rôle important dans la façon dont, et dans quelle mesure, les gens écoutent les conseils non sollicités visant à améliorer leur bien-être.

Pour tester notre intuition, nous avons mené une expérience impliquant 138 étudiants dans une université privée de taille moyenne. On a demandé à tous ces élèves de deviner la consommation d’alcool de leurs camarades de classe. Ils ont ensuite reçu des commentaires sur l’exactitude de leurs estimations, tout comme dans les études PNF typiques.

Mais il y avait une torsion. Pour un groupe d’étudiants, l’étude était déguisée en un jeu en ligne qui présentait une machine à sous bleue – notre propre agent secret du hasard.

Lorsque ces élèves se sont connectés au site Web de l’étude, ils ont appris qu’ils allaient jouer à un jeu qui impliquait de deviner les habitudes et les comportements de leurs camarades de classe sur une variété de sujets.

Ensuite, notre machine à sous est apparue à l’écran avec le texte d’accompagnement “Sélection de vos sujets ….” La machine tourbillonnait avec des options pour “médias sociaux”, “sexe / relations”, “drogues”, “notes”, “télévision »Et, bien sûr,« l’alcool ». L’appareil impliquait un certain degré d’aléatoire, mais en fait, chaque élève a reçu le sujet «alcool». Ensuite, les étudiants ont répondu à leurs questions et consulté leurs commentaires.

Pour l’autre groupe d’étudiants, il n’y avait pas de machine à sous et aucune mention d’autres sujets possibles. Lorsque ces étudiants se sont connectés à l’étude, ils ont été informés qu’ils joueraient à un jeu qui impliquait de deviner et de recevoir des commentaires sur un sujet choisi par les chercheurs, qui s’est révélé être «l’alcool». Ces étudiants ont ensuite répondu exactement aux mêmes questions que leurs pairs du groupe des machines à sous et ont reçu des commentaires identiques.

Les résultats étaient précisément ce que nous avions spéculé. Une enquête réalisée après le match a révélé que les étudiants utilisant la machine à sous ont connu des niveaux de réactance psychologique considérablement inférieurs. Et lorsque nous avons fait un suivi avec eux quelques semaines plus tard, ils avaient considérablement réduit leur consommation d’alcool que le groupe témoin. Cette constatation implique que la machine à sous – et le caractère aléatoire qu’elle a suggéré – ont brisé les barrières mentales des étudiants et leur ont permis de voir le PNF avec un esprit ouvert.

En d’autres termes: lorsque les conseils semblent aléatoires ou «organiques» plutôt qu’intentionnels, ils sont plus susceptibles d’être acceptés et d’avoir un impact positif sur leur public.

Notre étude est simplement un point de départ pour plus de recherches sur la question, mais ses implications méritent d’être explorées. Si nous pouvons trouver des moyens de faire en sorte que les conseils sur les habitudes négatives des gens soient plus «aléatoires», nous pourrons peut-être convaincre les autres d’accepter de l’aide qu’ils refuseraient autrement.

Les parents confrontés à des comportements rebelles et problématiques de leurs enfants pourraient utiliser cette approche, tout comme les personnes dont les proches luttent contre l’alcoolisme, la toxicomanie, les troubles de l’alimentation et d’autres maladies graves et maladies mentales. Il pourrait également avoir des utilisations en milieu de travail, où les gestionnaires trouveraient certainement utile de résoudre les problèmes de performance. Nous pourrions tous bénéficier de l’art de faire en sorte que les conversations significatives ressemblent moins à des confrontations préméditées qu’à un partage de pensées «aléatoires» naturelles.

L’application la plus simple de cette recherche est peut-être d’essayer de faire précéder vos conseils d’une référence à tout ce qui vous y a fait penser. Au lieu de «Je veux parler de votre consommation d’alcool», un parent pourrait dire quelque chose comme: «J’ai entendu une histoire intéressante à la radio ce matin au sujet de la consommation d’alcool des mineurs. Pouvons-nous nous promener et en parler? » De même, plutôt que “J’ai quelques conseils sur la façon de formater vos rapports”, un responsable pourrait plutôt utiliser une ligne comme “La lecture de votre récent rapport m’a fait me souvenir de quelques choses que j’ai oublié de vous enseigner. Pouvez-vous vous arrêter à mon bureau cet après-midi pour en discuter? »

En mettant en évidence ce qui vous a incité à penser aux conseils en premier lieu, vous pourrez peut-être ajouter un petit sentiment d’authenticité au hasard qui vous fera accepter ces conseils avec moins de résistance. La recherche est en cours et cette application particulière n’est pas quelque chose qui a été testé empiriquement, je ne peux donc pas garantir que cela fonctionnera. C’est juste quelque chose auquel j’ai pensé au hasard hier soir, donc je voulais le transmettre.