Une famille hispanique de Californie trouve un voleur nu dans sa maison

Un voleur présumé s’est rendu nu dans la maison d’une famille hispanique en Californie, a fait cuire des œufs avec du jambon et a mangé un flan qui se trouvait dans le réfrigérateur. Il a été arrêté mardi par les autorités locales, ont rapporté les médias locaux.

L’incident s’est produit mardi matin à Desert Hot Springs, une ville du comté de Riverside située au sud de l’Etat, a indiqué l’agence Efe.

Selon News Channel 3, les habitants de la maison située Via Corto et Via Corto East, une famille d’origine hispanique, ont entendu des bosses et des bruits provenant de la cuisine vers sept heures du matin.

Après avoir examiné la cuisine, la famille a remarqué la présence du voleur apparent et a appelé les autorités.

Melanie Rivera, 19 ans, qui se trouvait dans la maison avec deux autres membres de sa famille au moment de l’incident, une femme de 19 ans et un garçon de 14 ans. La femme hispanique a déclaré à la chaîne de télévision qu’elle avait trouvé l’homme nu en train de faire des œufs avec du jambon.

Le suspect avait pris des sauces dans le réfrigérateur et un flan acheté en magasin qui était mangé.

“J’aurais été en colère si j’avais fait du flan et qu’il l’avait mangé”, a expliqué Melanie.

Le département du shérif de Riverside a déclaré dans un communiqué que le suspect, identifié comme Carl Cimino, 61 ans, avait refusé de quitter la résidence malgré les ordres des agents, ils ont donc dû utiliser un chien policier. pour son arrestation

L’homme a parlé de manière incohérente lorsque les ambulanciers l’ont placé sur une civière.

Cimino a été arrêté à l’intérieur de la maison et transporté dans un hôpital local pour y être soigné, puis a été emmené en prison.

Les agents du shérif ont encerclé la maison et bloqué les rues voisines, qui ont été rouvertes à 8h30 du matin.

Le suspect est un habitant de la ville, ont indiqué les autorités.

Le journal Desert Sun a rapporté que les propriétaires ne savent pas si l’homme est arrivé à la maison nu ou déshabillé.

Les dossiers de la prison montrent que Cimino a été libéré sous caution après avoir été arrêté le 23 janvier à La Quinta pour des accusations liées à la drogue.

Le sergent Jerónimo Contreras du shérif du comté de Riverside a déclaré que l’incident de mardi faisait l’objet d’une enquête pour vol, du moins pour l’instant.

Les occupants de la maison ont déclaré aux médias locaux qu’ils n’avaient pas été blessés et qu’elle n’avait subi aucun dommage. Ils croient que Cimino aurait pu entrer par une porte ouverte.

Malgré la surprise initiale, Rivera et ses cousins ​​ont été quelque peu amusés par l’incident avec le voleur présumé.

“Je me dis” wow, cela s’est vraiment passé dans notre maison “, a-t-il dit. “Maintenant, nous rions juste”, a-t-il déclaré.

Desert Hot Springs est situé à 175 kilomètres à l’est de Los Angeles.

