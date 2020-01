Une femme a tué sa fille de deux ans poignardée après avoir consommé de la méthamphétamine

Ce vendredi après-midi, une femme a assassiné sa fille de deux ans en la poignardant à la poitrine, à l’intérieur de sa maison situé dans le quartier Colinas del Carmen, à Coahuila, après avoir ingéré de la méthamphétamine (également appelée cristal).

Après avoir réalisé ce qui s’est passé, le père de l’enfant et le partenaire de la femme ont quitté sa maison avec l’enfant dans ses bras en demandant de l’aide, mais l’enfant est décédée lorsqu’elle a été transférée à l’hôpital pour enfants à bord d’une patrouille de la police municipale.

D’après l’examen médical effectué à l’entrée des séparations, la détenue était intoxiquée par cette substance.

La femme a été mis à la disposition du procureur général pour le crime d’homicide fondé sur la parenté, pour lequel Je pourrais passer 35 ans en prison, conformément aux dispositions du code pénal de l’État.

Le ministère de la Sécurité publique a indiqué que L’incident s’est produit vendredi à 12 h 14 à une adresse située sur la rue Sereno., au sud-est de l’entité.

Les policiers ont arrêté Susana “N”, 25 ans, présumée responsable de la mort de sa fille.

Au moment de l’arrestation, la personne impliquée tenait un poignard de 30 centimètres qui aurait enfoncé sa fille dans la poitrine, a rapporté le portail local El Siglo de Torreón.

Un autre bébé d’un an a été empoisonné par la consommation de verre la semaine dernière

Un bébé d’un an a été admis dans un hôpital gravement intoxiqué par le verre à Monclova, Coahuila, le 28 décembre.

Le mineur a été admis sérieusement au service de gynécologie de l’hôpital de la zone 7 de l’IMSS. Le bébé pleurait de désespoir alors qu’il a été examiné par des médecins, qui ont conclu qu’elle avait été droguée en faisant les études pertinentes.

Après que le personnel de l’hôpital eut rendu compte de ce qui était arrivé à l’Agence d’enquête criminelle, des agents de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) sont arrivés à l’hôpital pour mener l’enquête correspondante.

Il a été signalé que les tuteurs du bébé, Osvaldo Daniel, 18 ans, et Gloria Margarita, 21 ans, dont l’adresse est située dans le fractionnement Aguilar, ont été arrêtés et emmené au commandement municipal.

Un autre incident similaire s’est produit en septembre 2019 lorsque deux enfants, âgés de un et trois ans, ont également été empoisonnés à la méthamphétamine., qui a donné lieu à une plainte anonyme qui a permis l’arrestation des parents, liés au processus de corruption de mineurs, à La Matanza, Sonora.

La grave crise de dépendance au verre, est la deuxième drogue la plus consommée

Depuis trois ans, le Centre d’intégration des jeunes met en garde contre l’augmentation de la consommation de cristal (méthamphétamine) en la plaçant comme la quatrième substance illégale la plus consommée dans certaines régions du Mexique. Cependant, ils ont confirmé qu’il occupe actuellement la deuxième place, seulement derrière la marijuana.

Patricia Ruvalcaba Torres, directeur du centre, a confirmé au journal Milenio que sur la liste des utilisateurs qui composent la CIJ, 35% sont accros au verre, tandis que 72% sont de la marijuana.

Il a rappelé que pendant 10 ans, il y avait des consommateurs de verre au Mexique, mais la plupart étaient sporadiques et presque tous à l’âge adulte. Quelque chose de différent de ce qui a commencé il y a environ trois ans, lorsque les adolescents qui arrivaient n’étaient plus seulement dépendants de l’alcool, de la marijuana ou des solvants, mais aussi du verre.

«Il apporte tellement de produits chimiques, tellement de saleté, c’est pourquoi les conditions dans lesquelles les utilisateurs de cette substance sont vus et tombent sont terribles. Vous invitez une personne que vous connaissez et vous la voyez après le début de la consommation, son changement est radicalement physique, car ils démacranent, comme s’ils avaient perdu la face et ont tendance à perdre beaucoup de poids », a déclaré Patricia Ruvalcaba.

Parmi les composants couramment utilisés pour synthétiser le médicament figurent: acide de batterie, hydroxyde d’ammoniac, antigel, verre taillé, talc et antihistaminiques.

Tout se mélange et donne lieu à ce que nous appelons le cristal ou la méthamphétamine, une drogue de synthèse qui est cuite dans un laboratoire et est également connue sous le nom de glace, glace, crico, christ, focus ou simplement meth.

Sa consommation au Mexique a commencé à prendre de l’importance entre 2008 et 2016, car au cours de cette période, il a été détecté que le nombre de toxicomanes hospitalisés dans des centres de stupéfiants anonymes avait triplé.

Après l’alcool, il est considéré comme la drogue la plus impactante au Mexique. Les États qui ont enregistré une augmentation significative du nombre de toxicomanes sont Basse-Californie, Basse-Californie du Sud, Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Guanajuato et Colima.

La Division de la lutte contre la drogue de la police fédérale du pays a identifié le cristal comme la deuxième drogue la plus saisie au cours des six dernières années, déplaçant la cocaïne et l’héroïne.

Le ministère de la Défense nationale (Sedena) et le secrétariat de la Marine (Semar) calculent en moyenne 20 000 kilos de verre saisis chaque année. Culiacán est la commune qui a enregistré le plus grand nombre d’assurances.

Selon le journal El Universal, entre les groupes criminels qui produisent cette drogue de synthèse sont ceux qui opèrent au Michoacán et à Sinaloa, tels que le cartel de Jalisco Nueva Generación, le cartel de Sinaloa et Los Zetas.

Il existe des enregistrements Ces productions ont atteint des pays comme le Japon, l’Australie, l’Espagne et l’Allemagne. Mais son principal client est les États-Unis, où en plus du verre, il existe d’autres drogues dures comme le fentanyl qui affectent la population.

Selon un article publié dans Harvard Health, la méthamphétamine est un puissant stimulant qui peut fumer, s’injecter ou inhaler et produit une sensation d’euphorie et de plaisir similaire aux effets de la cocaïne.

La différence est que les effets du Crystal peuvent durer plus de 12 heures et se caractérisent, dans un premier temps, par la suppression totale de l’appétit et du sommeil.

Lorsque le médicament atteint le cerveau, la production de dopamine augmente, un neurotransmetteur associé à la sensation de plaisir dans le corps. Le pouvoir addictif du cristal se manifeste dans l’anxiété que ressentent ses consommateurs lorsque l’agréable ruée disparaît.