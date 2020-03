Une femme atteinte de coronavirus a assisté à un mariage avec 500 personnes

EFE

L’Uruguay a confirmé ce vendredi 13 les quatre premiers cas de coronavirus dans le pays, et ce sont des personnes arrivées d’Europe, entre le 3 et le 6 mars.

L’une d’entre elles est une femme de 57 ans qui, avant d’être positive, était à un mariage avec plus de 500 personnes.

La victime est revenue d’Espagne, après ne pas avoir pu entrer d’Italie. À ce moment-là, elle n’avait aucun symptôme, donc personne ne l’a vérifiée à l’aéroport.

Carmela a déclaré à El País que «le 22 février, je me suis rendu à Madrid à destination de Milan mais je ne pouvais pas entrer et le 6 mars je suis retourné en Uruguay. J’ai demandé s’il y avait une mesure à l’aéroport parce qu’elle venait d’Europe et ils ont dit non. Le même jour, j’ai déjeuné avec ma mère de 84 ans et le soir, je suis allé à un mariage avec 500 personnes, je me sentais bien. “

Cependant, deux jours plus tard, le créateur de mode a commencé avec les symptômes; «J’ai commencé à être rauque et je pensais que ce n’était rien, j’ai un problème de reflux et je l’ai lié à cela. Mais avec les vomissements, j’ai appelé le médecin à la maison et ils m’ont diagnostiqué un bronchospasme ».

Pour l’instant, la femme est isolée à la maison, plus fiévreuse et au repos, mais l’affaire a choqué les invités de la fête, qui ont déjà demandé que le service de santé les assiste pour effectuer les études correspondantes.

Avec des informations de Clarín

