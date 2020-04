Une femme attrape un coronavirus bien qu’elle ne quitte pas la maison dans trois semaines

Une Américaine identifiée comme Rachel Brummert il a coronavirus COVID-19 malgré son isolement volontaire pendant trois semaines.

La personne touchée réside dans Caroline du Nord, États-Unis, et a décidé de prendre des précautions extrêmes car il souffre d’une maladie auto-immune.

Rachel Brummert elle est restée sans quitter sa maison depuis la mi-mars par mesure de précaution contre une éventuelle contagion, même son mari est resté loin d’elle et a dormi dans une autre pièce afin de ne pas la mettre en danger.

Cependant, cela ne suffisait pas et jeudi dernier, il a été confirmé qu’elle souffrait de la nouvelle maladie apparemment apparue dans la ville chinoise de Wuhan.

«C’est la chose la plus malade que j’aie jamais été et la plus effrayante que j’ai jamais été (…) Je suis absolument terrifiée par ce que j’entends à propos des respirateurs, c’est un peu effrayant. J’espère vraiment pouvoir récupérer à la maison “, a-t-il déclaré. Rachel Brummert en entrevue avec WCNC.

La maintenant infectée a expliqué qu’elle aurait pu contracter le virus après avoir reçu de la nourriture à la porte de sa maison d’un volontaire qui est connu pour avoir été testé positif pour Coronavirus COVID-19.

Même si Rachel Brummert Il n’est pas entré en contact avec la femme qui l’a aidée en prenant des fournitures, il a retiré les sacs de nourriture de son porche sans gants de protection et on peut penser qu’il ne s’est pas lavé les mains après avoir manipulé des objets venus de l’extérieur.

C’est à ce moment qu’il a pu entrer en contact avec la maladie et infecté bien qu’il n’ait pas quitté son domicile.

