Une femme émerge de sa propre tombe après avoir été torturée et enterrée vivante

Une femme a été battue, torturée et enterrée vivante par deux sujets à L’Ukraine.

Les sujets de 27 et 30 ans de la communauté de Maryanske, qui étaient ivres, ont attaqué Nina Rudchenko, 57 ans, qui était à la maison.

Les sujets, qui sont frères, sont entrés par effraction au domicile de la victime, l’ont frappée au visage puis sur le corps avec une batte le baseball. Pendant deux heures, ils l’ont torturée jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.

Les hommes ont ensuite traîné le corps de la femme vers un cimetière local et lui ont jeté de l’eau sur le visage afin de la réveiller. Plus tard, ils l’ont forcée à creuser une tombe et à se placer au fond de celle-ci.

Je m’allongeai face contre terre et ils commencèrent à m’enterrer. J’ai couvert mon visage avec mes mains pour économiser de l’air », a déclaré Nina à un point de vente local.

Elle a réussi à sortir de la tombe et a marché jusqu’à sa maison, où sa sœur l’a retrouvée avec diverses blessures.

Les responsables ont été appréhendés et risquent jusqu’à 10 ans de prison pour tentative de meurtre. Les autorités envisagent également de les accuser d’enlèvement.

Avec des informations de Daily Mail.

Cela peut vous intéresser:

Avec quel tissu puis-je faire un embout buccal qui fonctionne contre le coronavirus?

Voici ce que nous savons des vidéos d’OVNIS du Pentagone et de la zone 51