Une femme enceinte de 37 ans et son bébé sont décédés hier dimanche alors qu’ils n’avaient pas surmonté la césarienne que la femme subissait au complexe hospitalier universitaire de La Corogne, où elle a été admise avec un coronavirus et une pathologie non précisée.

Le Service de santé galicien a signalé ce décès, le premier d’une femme enceinte infectée par Covid-19, bien que les raisons du décès puissent ne pas répondre directement à cette maladie.