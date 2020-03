Une femme et son bébé meurent pendant l’accouchement, elle avait un coronavirus

Image illustrative: Pixabay

Une femme enceinte et son bébé sont décédés dimanche 29 mars dernier, alors qu’ils n’avaient pas surmonté la césarienne pratiquée sur la femme, au complexe hospitalier universitaire de La Corogne, où elle a été hospitalisée pour coronavirus (Covid-19) et une pathologie antérieure non spécifiée.

Le service de santé galicien a signalé le décès, le premier d’une femme enceinte infectée par Covid-19Bien que les raisons du décès ne répondent pas directement à cette maladie.

La femme de 37 ans allait accoucher en avril; Cependant, le samedi 28 mars, il a commencé à présenter de la fièvre et de la diarrhée, car le lendemain, ils lui ont fait subir le test de coronavirus, qu’il a testé positif.

Suite aux résultats, les médecins ont été forcés de pratiquer une césarienne d’urgence sur la femme, décédée ainsi que son bébé.

Le nombre de personnes tuées en Galice par le coronavirus s’élève désormais à 73, après que neuf autres personnes infectées sont décédées au cours des dernières heures, y compris la femme enceinte de La Corogne.

Les autorités ont indiqué que le patient avait “une pathologie chronique antérieure », pathologie que la famille nie, alors ils demandent d’enquêter sur sa mort.

