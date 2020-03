Une femme propage un coronavirus à son chat

Pixabay

Les autorités sanitaires belges affirment qu’une femme diagnostiquée coronavirus a transmis la maladie à son chat.

Le directeur des maladies virales de l’Institut de la santé, Steven van Gucht, a révélé lors d’une conférence de presse que le félin vivait avec son propriétaire, qui présentait les symptômes du virus une semaine avant que le chat ne tombe malade.

Le fonctionnaire a souligné qu’il s’agissait d’un cas unique et a déclaré qu’ils ne disposaient d’aucune information indiquant qu’il était commun ou que l’animal était contagieux pour l’homme.

Nous voulons souligner qu’il s’agit d’un cas isolé. De plus, nous parlons de la transmission de l’homme à l’animal, et non l’inverse », a déclaré van Gucht.

Le directeur a ajouté que le risque de transmission de SARS-CoV-2 des animaux aux humains est très faible et il n’y a aucune preuve qu’ils le transmettent à d’autres types d’animaux de compagnie.

Il a expliqué qu’il s’agit du seul cas d’un animal de compagnie infecté par la nouvelle maladie, à l’exception de deux autres cas enregistrés à Hong Kong.

