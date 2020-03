Une femme tousse sur la nourriture fraîche du supermarché comme une «blague» (VIDEO)

Facebook Gerrity’s Supermarket

Une femme États Unis a décidé de jouer une mauvaise farce sur les clients d’un supermarché, en toussant dans la section des légumes.

Hier après-midi, une femme est entrée dans le magasin Gerryty dans la ville de Hanover, en Pennsylvanie. La personne a été identifiée comme un «problème chronique» dans la communauté, selon le cogestionnaire local.

Le directeur a expliqué que la femme, dans une tentative de “plaisanterie très tordue”, toussait sur les vitrines de légumes, de fruits, de pâtisserie et de viande, au milieu de la pandémie de coronavirus affectant le monde entier.

Bien que nous ne doutions pas que la femme ait fait une farce très tordue, nous ne risquerons pas la santé et le bien-être de nos clients. Nous n’avions pas d’autre choix que de jeter tous les produits avec lesquels elle était en contact “, a déclaré la co-directrice, Joe Fasula, dans un article sur Facebook.

Plus de 15 employés du magasin ont effectué le nettoyage et la désinfection du magasin. Les dégâts causés par le rejet de toute cette quantité de nourriture s’élèvent à 35 000 dollars et ils vérifieront si leur assurance couvrira cette diminution.

L’entreprise a indiqué qu’elle avait appelé police et ils ont déposé une plainte auprès du procureur général, qui leur a assuré que la femme fera face à “de nombreuses accusations” pour cette action.

Avec des informations de TMZ.

