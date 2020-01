Une femme voulait prendre un selfie mais un jaguar lui a brisé le bras à Veracruz

Une femme s’est retrouvée avec un bras cassé après avoir approché la cage d’un jaguar pour prendre une photo au Bio Zoo, dans l’état de Veracruz.

Naomi, 30 ans, pourrait perdre son bras droit en raison de blessures graves laissées par l’animal qu’il était à l’intérieur de sa cage quand elle s’est trop rapprochée.

La femme, originaire de Puebla, a visité le zoo situé dans le prolongement de la rue 4 dans le quartier de Los Robles dans la municipalité de Cordoue passer un agréable agréable lors de la visite des animaux, mais Il n’a jamais imaginé qu’elle serait attaquée par l’animal en voie de disparition.

Après l’avoir aidée à retirer le bras des mâchoires du chat, la femme a été traitée par des ambulanciers paramédicaux de la Croix-Rouge, qui l’a stabilisée et l’a conduite à l’hôpital.

Les griffes du chat ont blessé le tendon et les crocs ont été enfouis dans le bras et l’avant-bras.

Le représentant légal du zoo, Gonzalo Rodríguez Díaz, a déclaré que la femme n’avait pas respecté le règlement intérieur de la propriété et violé la zone autorisée en voulant prendre un “selfie” et c’est à ce moment que le jaguar lui a donné le coup, a rapporté le portail gratuit Feathers.

La La société Bio Zoo prendra en charge les frais d’hospitalisation, mais pas entièrement car l’animal captif n’a pas quitté la cage, mais le visiteur a dépassé la limite autorisée.

Le félin qui était à l’intérieur de sa cage a donné un coup à la femme parce qu’il était très proche et peut-être que l’animal s’est senti attaqué et s’est défendu instinctivement.

Avant l’attaque du félin, la femme a crié désespérément, afin que les touristes et les gardes du zoo viennent la secourir, la tirant des griffes de l’animal.

Le représentant légal de ce centre de sauvetage de la faune a clairement indiqué qu’il existe un règlement interne qui traite du respect des animaux et des Parmi les interdictions, il ne faut pas toucher les animaux, ne pas mettre la main, ne pas offrir de nourriture.

Il a précisé que, en 18 ans d’existence du Bio Zoo, un cas égal n’avait jamais été présenté., et cela parce que le règlement avait été respecté jusqu’à ce jour où il a été violé.

«La zone de sécurité a été transférée, ils se sont approchés parce qu’ils voulaient prendre des selfies et lorsque la réglementation n’est pas respectée, ces problèmes surviennent ».

La personne interrogée a déclaré que, par la Protection Civile, il y a des revues et il a été confirmé que le règlement est en vue, qui n’est pas de transférer des clôtures métalliques qui sont celles qui contiennent les cages des animaux assurés.

Il a également indiqué qu’ils respectaient les lois sur la faune sauvage appliquées par le Semarnat et le Profepa sur les soins et le bon traitement des animaux, qui sont 16 félins parmi les pumas, les jaguars, les tigres et les lions.

Le jaguar, parmi les espèces menacées

Au Mexique, cette espèce est répartie entre les forêts tropicales du sud-est du Mexique, le Rio Grande dans le Golfe et la Sierra Madre Occidental de la côte du Pacifique, jusqu’aux limites du Belize et du Guatemala. Habituellement, l’altitude de ces zones est de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

À l’heure actuelle, le jaguar est en danger d’extinction, c’est-à-dire que le nombre de spécimens a considérablement diminué avec le risque qu’il disparaisse complètement de la Terre, pour lui la chasse est interdite, la capture, le transport, la possession et le commerce du jaguar ou des produits et sous-produits de cette espèce sur l’ensemble du territoire national.

Au Mexique, il existe des zones naturelles de protection pour ce chat, les plus importantes étant les réserves des Biosphère de Calakmul à Campeche et Sian Ka’an à Quintana Roo.

Le poids d’un jaguar adulte varie de 45 à 130 kg, la longueur du nez au bout de la queue est de 1,70 à 2,30 m et a une longévité de 20 ans. Son pelage est brun jaunâtre avec des taches noires irrégulières (appelées rosettes). Cependant, certains peuvent être noirs avec des taches de la même couleur. Malgré son apparence lourde, la jaguar est très agile, roule et n’a rien de grandes distances.