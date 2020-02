Une fille hispanique abusée sexuellement par son beau-père a tout dit

Une fillette de 11 ans a été maltraitée par son beau-père à son arrivée de l’école. L’agresseur a été identifié comme étant Fermín Gómez, qui a profité de l’absence de sa femme pour agacer la jeune fille. L’homme a été accusé de 15 ans de pression pour avoir manipulé la petite fille.

Les murs froids d’une maison du comté de Gwinnett en Géorgie aux États-Unis témoignent de la douleur et de la souffrance qu’une jeune fille hispanique a maltraité par son beau-père lorsqu’elle a pris soin d’elle vivait dans une chair pure.

L’innocence de la fille hispanique maltraitée, âgée de seulement 11 ans, a été emmenée de manière sauvage et sans vergogne par cet homme, qu’elle considérait comme un père protecteur.

Selon des chiffres internationaux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions de filles et d’adolescentes sont agressées sexuellement et violées, causant de graves dommages physiques et émotionnels.

Le cas de la fille hispanique maltraitée se reflète désormais dans cette statistique cruelle qui alerte de plus en plus les pays du monde.

Photo / capture Mundo Hispánico

Exploiter et méchant beau-père

L’action cruelle du beau-père, identifiée par les autorités de police du comté de Gwinnett comme Fermín Gómez, contre la fille hispanique maltraitée a commencé quand il a subi un accident sur son lieu de travail.

Cette situation a forcé Fermín Gómez à demeurer invalide de façon temporaire pendant plusieurs mois, restant dans la maison familiale pendant sa convalescence.

Avant la suspension du travail, son épouse et la mère de la fille hispanique ont pris la décision de trouver un emploi pour subvenir aux besoins de la famille et couvrir les dépenses du ménage.

Cela impliquait que Fermín Gómez devrait prendre soin de son fils biologique et de la fille hispanique en l’absence de la mère.

La mère de l’enfant a fait confiance à son mari pour occuper son espace, pendant qu’elle travaillait et qu’il a avancé dans sa guérison, mais tout n’était pas rose.

La petite fille était à la merci d’un homme impitoyable et capable de violer son innocence, sans se soucier que ce pourrait être une fille qu’il n’avait jamais eue.

“Il a menacé de me tuer”; dit la petite fille

L’agresseur Fermín Gómez avait déjà tout prévu, il espère juste que la fillette de 11 ans arrivera de l’école de Gwinnett pour l’attaquer et commettre des aberrations.

Sur ce cas, il est apparu que Fermín Gómez, un Salvadorien sans papiers, a intercepté la petite fille dans l’une des pièces de la maison familiale.

Photo / capture Mundo Hispánico

De là, il a commencé à caresser tout son corps, puis l’a déshabillée pour l’ennuyer, apparemment cela n’est pas arrivé aux adultes.

Cependant, la peur d’être seule avec l’agresseur grandissait chaque jour, jusqu’à ce qu’un jour le pot soit découvert, quand sa mère a remarqué que quelque chose était arrivé à la petite fille.

La petite fille a dit à sa mère avec une profonde douleur que son beau-père l’avait maltraitée lorsqu’elle était seule et qu’elle n’avait pas osé manifester ce qui s’était passé parce qu’elle avait menacé de la tuer.

Immédiatement, la mère de l’enfant a officialisé la plainte auprès des autorités de police du comté de Gwinnett, puis a été capturée et traduite en justice.

Bien que l’agresseur ait déclaré qu’il n’avait pas eu de contact sexuel avec l’enfant.

Un jury, accusé, la semaine dernière, de Fermín Gómez de Manoseo, aurait ignoré la question du viol.

Maintenant, l’agresseur Fermín Gómez doit payer 15 ans de prison et faire face à un processus d’expulsion pour avoir été sans papiers.

