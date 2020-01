Une fille morte et trois autres blessés frappés par bus à Estella | La société

Une fille est décédée et son frère et sa mère sont dans un état grave après avoir été heurtés cet après-midi par le véhicule dans lequel ils se trouvaient dans un bus qui a perdu le contrôle à Estella-Lizarra et a également renversé et blessé un piéton, rapporte le gouvernement Foral.

L’accident a eu lieu vers 20 h 10 au croisement de la ville lorsqu’un autobus d’Estellesa, pour des raisons faisant l’objet d’une enquête de la police forale, a perdu le contrôle et est entré en collision avec la station-service située au rond-point de la rue Carlos VII et a construit une voiture contre le magasin de l’établissement.