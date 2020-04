Une fille parle à Dieu, personne ne sort le 21 avril pire que le coronavirus

Une fille dit qu’elle parle à Dieu et qu’il est sur le point de mettre en garde contre une tragédie pire que le coronavirus. Il demande aux gens de ne pas quitter leur maison le 21 avril prochain car il y aura la mort. Il souligne que tous ceux qui marchent dans la rue vont mourir immédiat

La fille parle à Dieu. Une fillette de dix ans qui serait censée parler à Dieu a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, avertissant que les gens ne devraient pas quitter leur maison mardi 21 avril.

La fille qui “parle” à Dieu dit qu’elle ne devrait pas quitter sa maison car elle pourrait trouver la mort instantanément.

Il fait cette révélation parce qu’il dit qu’il a reçu directement l’autorisation de Dieu, le tout au milieu de la pandémie de coronavirus.

À travers une vidéo qui circule sur YouTube, la jeune fille identifiée aux initiales de LMVT, explique qu’il y a quelques jours elle a «rendu visite» à Dieu dans le ciel et qu’elle lui parle.

Il assure que là le Seigneur l’a autorisé à avertir le monde de ne pas quitter son domicile ce jour-là, car ce sera fatal.

Dans le matériel la fille n’est pas identifiée (mais elle implique qu’elle s’appelle Maricielo), ni sa nationalité ni une référence indiquant sa localisation, il est seulement fait savoir que la petite fille a eu une approche avec Dieu.

Soi-disant, la jeune fille demande à Dieu si ce qu’un médecin dit est vrai, que personne ne devrait quitter leur maison le 21 avril 2020 car il y aura la mort, à laquelle il dit soi-disant oui.

Dans l’introduction à l’interview de la fille qui parle avec Dieu, afin que les gens ne quittent pas leur maison le 21 avril car il y aura une mort pire que le coronavirus, l’annonceur est entendu en disant: «Nous allons écouter la fille du initiales LMVT, dix ans, c’est important, c’est son message que Dieu apporte sur cette Terre, dites-nous. A quel moment avez-vous envie d’aller au paradis? “:

LMVT: “Je ressens quelque chose dans mon cœur, donc je voulais y aller comme si quelque chose me disait que je voulais aller après le déjeuner, après le dîner, alors je ressens quelque chose.”

Annonceur: “S’il vous plaît, parlez-nous de votre expérience de la première fois au paradis, qu’avez-vous vu? Qu’est-ce qu’on vous a dit? Qu’avez-vous dit? Semblable à ce que votre maman nous dit, dites-le-nous.

LMVT: “Aussi normal que tu me parles, (naturellement).”

Annonceur: “Vous arrivez à la porte et il y a une porte là-bas. Fermé, ouvert?”

LMVT: “Fermé”

Annonceur: “Vous frappez à la porte.”

LMVT: “Oui, il apparaît deux anges comme ça avec leur armure sur la porte, blancs.”

Annonceur: “Et que vous disent-ils?”

LMVT: “Ils m’ont dit la première fois comment je connais le chemin, alors je leur ai dit que le Seigneur m’a envoyé et ainsi deviné le chemin et a continué tout droit.”

Annonceur: “Plus tard …”

LMVT: “Alors ils me parlent comme ça, ils commencent à parler, mais je ne sais pas de quoi ils se parlent et ils appellent une fille et elle vient.”

Annonceur: “Quel est le nom de cette fille, connaissez-vous son nom?”

LMVT: “Eli, c’est un ange, pur, blanc, alors quand je suis déjà entré, de grandes ailes … Alors la fille m’a dit: ‘Es-tu Maricielo?’ Je lui ai dit: oui, c’est moi. Il a ensuite dit: «Allons voir le Seigneur». »

“Je lui ai dit, comment vais-je monter si je ne peux pas voler, je n’ai pas d’ailes … -‘Tu penses juste que tu voles comme ça ‘… Et puis j’ai pensé comme ça, c’est apparu à l’étage et j’étais déjà entré”, a expliqué la fille qui parle à Dieu et demande de ne pas sortir le 21 avril car il y aura quelque chose de pire que le coronavirus, la mort.