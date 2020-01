Une flèche colorée sur un désert de cendres | Réseaux sociaux sportifs

La première étape du Tour Down Under était en cours, celle qui ouvre chaque année en Australie le calendrier international de la plus haute catégorie. 132 km entre Tanunda et Campbelltown. À mi-parcours, l’équipe marchait ensemble et dirigée par Sky de Richie Porte, qui cinq jours plus tard serait deuxième de la finale du classement général. Michael Rogers, Luis León Sánchez, Heinrich Haussler … de nombreux visages familiers par derrière. Et soudain, sans avertissement, les profils verts autour d’Adélaïde se sont fondus en noir.

En passant à travers les collines de la Sierra de Lofty, les cyclistes sont entrés dans un territoire sans vie, des acacias brûlés sur une couverture de cendres. Les maillots des coureurs brillaient comme jamais auparavant: le jaune du Tinkoff, le rouge du BMC, le bleu clair de l’Astana, le bleu et le vert du Movistar. Une flèche arc-en-ciel vola dans l’air brûlant et odorant d’un désert gris.

Onze jours seulement avant l’incendie qui a ravagé 20 000 hectares dans l’État d’Australie-Méridionale, le 2 et le 9 janvier 2015 ont été éteints. Il avait même son propre nom, «le feu de Sampson Flat». Il n’y a eu aucun décès. Les pluies opportunes ont contribué à ce que les dégâts ne soient pas plus importants.

L’histoire se répète. Mais aggravé Cinq ans plus tard, la région, l’État, le pays sont encore en herbe. Alors que le 21 commence une nouvelle édition du Tour Down Under, les couleurs qui ressortent maintenant sont, à 700 km d’Adélaïde, celles de Rafael Nadal, Serena Williams, les chemises Roger Federer, lumineuses sur un autre fond gris, le Ciel de Melbourne.

La fumée des incendies qui ont balayé l’est de l’Australie pendant quatre mois menace le développement normal de l’Open de tennis australien. Des joueurs qui ont des problèmes respiratoires qui prennent leur retraite, des spectateurs avec des masques … Les images de la phase précédente sont inquiétantes. Le résultat du tournoi, une inconnue.

Sur les 20 millions d’hectares dévastés par le feu à travers la planète en 2019, la moitié a pris l’Australie. Depuis septembre, il y a 28 morts. Selon la NASA, la fumée, qui a atteint une hauteur de 17,7 km au-dessus du niveau de la mer, a déjà fait un tour complet autour de la Terre et fermé un cercle infernal, avec début et fin dans le sixième plus grand pays du globe.

Le sport se veut une île de normalité sur les lieux de la catastrophe. La santé des athlètes est la seule ligne rouge, car la planète agonise déjà dans le caniveau gris d’une route. Un chemin sinueux à travers lequel le feu a jadis passé et à travers lequel, pendant des décennies, les seules couleurs du paysage seront celles qui apparaissent chaque année avec la caravane cycliste.

Natalia Arriaga