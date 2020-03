Une fluctuation climatique qui pourrait améliorer les prévisions reste un mystère

Qu’est-ce qui empêche les gens de dormir la nuit? Pour les joueurs de baseball, ce pourrait être une balle rapide de dernière minute. On dirait que vous pouvez le frapper juste à l’extérieur du parc jusqu’à ce qu’il courbe.

Pour les météorologues, un problème équivalent est appelé l’oscillation Madden-Julian, ou le MJO. Il se compose de modèles identifiés par deux scientifiques en 1971 qui suggéraient un lien entre des conditions météorologiques extrêmes éloignées, comme les moussons en Inde et les ouragans dans l’Atlantique Nord, et une grande goutte d’eau de réchauffement dans l’océan Indien.

Cette découverte a rendu célèbre Roland Madden et Paul Julian au National Center for Atmospheric Research. Et pour une bonne raison. Calculés à partir des informations sur la pression atmosphérique recueillies par des ballons météorologiques, les modèles semblaient offrir une étape vers la résolution d’un problème mondial: l’incapacité de prévoir les événements météorologiques majeurs plus de quelques jours avant qu’ils ne se produisent.

Ce home run n’a pas encore eu lieu.

Près de quatre décennies plus tard, les météorologues sont armés de plus d’informations que jamais: des satellites spatiaux, des bouées océaniques remplies de capteurs et des projections de données réalisées à l’aide de superordinateurs.

Mais ils ne comprennent toujours pas pleinement la complexité de l’oscillation Madden-Julian, ni si la tache océanique chaude peut aider à prédire les événements météorologiques majeurs à l’avenir.

Pendant ce temps, l’accumulation de chaleur due au changement climatique a doublé la taille de la goutte et augmenté le nombre et la force des événements météorologiques extrêmes.

Que se passe-t-il?

«L’impact de ce réchauffement sur le cycle de vie des MJO est largement inconnu», explique une étude publiée par six scientifiques dans la revue Nature en novembre 2019.

«C’est un grand défi, et il pourrait y avoir d’énormes récompenses», a expliqué Michael McPhaden, l’un des auteurs de l’étude.

Scientifique principal à la NOAA, il a dit ceci: «Il y a eu des progrès, mais comme tous les grands défis, les progrès ont été lents. Nous faisons de petits pas, mais il reste encore un long chemin à parcourir. »

Les récompenses pourraient être énormes. Le document Nature estime que l’incapacité de prédire les extrêmes météorologiques au-delà de quelques jours pourrait coûter à l’économie mondiale jusqu’à 2 000 milliards de dollars par an. Les dommages américains s’élèvent à eux seuls à 700 milliards de dollars par an.

«Pineapple Express»

Ce que nous savons sur le MJO, c’est qu’il commence avec la vapeur d’eau sortant du point chaud de l’océan Indien. Cela crée des tempêtes océaniques majeures à travers une progression des nuages, des précipitations, des vents et des pressions atmosphériques fluctuantes se déplaçant vers l’est alors qu’il commence à faire le tour de l’équateur. Le voyage peut durer de 30 à 60 jours.

La portée du MJO est extraordinaire. La puissance de ses orages faisant rage à une altitude de 40 000 pieds commence à altérer le courant-jet au-dessus du Pacifique Nord. Parmi les résultats figure le «Pineapple Express», une rivière aéroportée d’humidité tropicale qui traverse les îles hawaïennes en route vers la côte ouest. Là, il peut provoquer de fortes neiges, des vents violents et des inondations importantes, selon l’endroit où il atterrit au cours d’une année donnée.

Ce n’est que le début des manipulations du jet stream du MJO. En Amérique du Nord, les impacts peuvent inclure des flambées exceptionnellement froides, des vagues de chaleur, des inondations et des sécheresses.

Contrairement à d’autres façonneurs météorologiques bien connus, comme l’oscillation El Niño-Southern (ENSO), qui est relativement stationnaire dans une zone donnée, le MJO essaie de continuer à se déplacer dans le monde entier. Il a deux phases alternées au cours de son voyage. L’un est orageux et humide, marqué par un mouvement ascendant des vents. L’autre est ensoleillé et sec, entraîné par des vents descendants.

Mais là où ils pourraient être attendus au cours d’un mois donné, cela reste l’un des nombreux mystères du MJO. Parfois pendant l’été, le MJO peut caler ou même disparaître.

Selon un article de la NOAA, les activités du MJO sont si vastes qu’elles se situent dans un écart entre les prévisions météorologiques, qui peuvent être précises jusqu’à 10 jours, et les prévisions climatiques, qui commencent environ 90 jours. Tout ce que le MJO fait un jour donné peut affecter les deux.

L’objectif idéal, a expliqué McPhaden dans une interview, est d’étendre les prévisions météorologiques précises à quatre semaines.

«C’est un grand objectif pour nous d’essayer de mieux comprendre et de mieux prévoir. Parce que si nous pouvons le faire, alors toutes ces parties du monde qui sont affectées par le MJO et tous ses impacts seront mieux préparés », a-t-il déclaré.

“Des modèles informatiques plus précis”, a ajouté McPhaden, “serait un pas dans la bonne direction.”

Mais le MJO semble faire tout son possible pour éviter d’être observé.

Il est difficile de suivre les changements dans la goutte d’eau chauffée sous les girations atmosphériques du MJO. Officiellement, la goutte est appelée la «piscine chaude indo-pacifique», qui est maintenant estimée être la plus grande masse d’eau nettement plus chaude sur Terre.

Selon l’étude Nature, il s’agrandit chaque année d’une superficie de la taille de la Californie.

Bouées disparues

Le blob change également de cap. Le MJO a commencé à passer moins de temps dans l’océan Indien et à s’attarder cinq jours de plus dans une région que les scientifiques appellent le continent maritime dans le Pacifique occidental.

Le continent maritime se compose de milliers d’îles et de péninsules qui composent l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie, la Nouvelle-Guinée, les Philippines et l’Asie du Sud-Est. Les milliers d’interactions météorologiques entre le MJO, les îles, les montagnes, les larges étendues d’eau et les polluants saisonniers de la combustion agricole peuvent confondre même les meilleurs modèles informatiques du monde.

Un des nombreux articles décrivant le MJO dit que les météorologues familiers avec les faiblesses des modèles ont appris «quand faire confiance aux modèles» et quand ne pas le faire. Parfois, la météo n’est que du chaos, explique McPhaden, «mais il y a des influences qui ont des empreintes digitales, et MJO en fait partie. Il y a des moments où ces [fingerprints] sont actifs et vous pouvez voir leurs effets. “

Tout cela a fait du MJO l’une des plus grandes cibles de la recherche météorologique dans le monde. Chidong Zhang, chef de division de la recherche sur le climat au Pacific Marine Environmental Laboratory de la NOAA à Seattle, passe la plupart de son temps à essayer de déchiffrer le comportement excentrique du MJO dans le continent maritime.

Quarante pour cent à 50% du temps, le MJO disparaît tout simplement dans la région. “Si aucun d’entre eux ne s’en sortait, le problème serait plus simple, mais certains pourraient passer à travers” et continuer leur voyage autour de la Terre, a expliqué Zhang dans une interview.

Le problème est aggravé par des facteurs humains. Certains pays de la région communiquent régulièrement leurs données météorologiques, mais certains, comme la Malaisie, ne le font pas. Les météorologues travaillent avec les pays de la région pour les obliger à communiquer des données plus régulièrement.

«Nous devons les engager, les inviter à nous rejoindre. C’est ce que nous faisons maintenant », a déclaré Zhang, notant que les modèles informatiques doivent être alimentés avec de meilleures données. Sur les 20 meilleurs modèles informatiques au monde, moins de cinq prédisent de manière fiable le fonctionnement du MJO d’une manière qui concorde avec les observations réelles.

“Les autres ne sont pas sur la table”, a expliqué Zhang.

Le problème est particulièrement frustrant sur le continent maritime, où les nations installent des bouées équipées de capteurs dans des zones reculées où les observations météorologiques humaines sont limitées. Leur mission est d’intégrer des données météorologiques plus complètes dans les modèles informatiques et d’améliorer les prévisions.

Certaines bouées sont également équipées pour suivre les températures océaniques souterraines de la goutte. Non seulement les signaux disparaissent parfois, mais les bouées aussi.

«Ils ont une industrie de la pêche très active. Vous mettez n’importe quelle bouée de surface là-bas et ils la saisiront. C’est toujours un défi », a ajouté Zhang.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.