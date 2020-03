Une douleur intense a forcé l’artiste et homme d’affaires portoricain Marc Anthony à reporter les prochains concerts aux États-Unis de sa tournée “Opus”, qui comprenait des arrêts immédiats dans les villes d’Orlando et de Houston.

Le chanteur “souffre de douleurs dorsales sévères et sévères et son médecin lui a conseillé de se reposer pendant quelques jours pour récupérer complètement”, a déclaré vendredi Magnus Media, son propre artiste et société de gestion sportive.