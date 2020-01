Une fusillade de deux heures, des narcoblocks et un tireur tués: l’attaque violente déclenchée à Tamaulipas

A seulement une heure des habitants de Tamaulipas Ils ont commencé leurs activités quotidiennes, la tranquillité a été rompue par un échange de tirs dans la région de Rio Bravo.

La confrontation armée a eu lieu mercredi entre des groupes criminels rivaux qui se sont affrontés pendant une heure dans le centre, ainsi qu’à d’autres points tels que la brèche 109 dans la subdivision de Las Lomas, Benito Juárez.

Des éléments de la police d’État ont assisté à ce fait, qui ont été attaqués par des criminels.

La situation à risque a provoqué une nouvelle confrontation entre les éléments de sécurité et les criminels présumés, qui dans leur vol a bloqué des unités volées et a tiré sur plusieurs magasins de la région.

Pour soutenir les éléments de la police d’État, le personnel de Sedena est venu désactiver les narcoblocks.

Officieusement, il a été question d’un tireur tué lors de la confrontation.

Parce que les cours ont commencé hier, les enseignants de l’entité ont mis en place le protocole de sécurité pour les situations d’urgence.

La nuit n’a pas été moins violente dans l’entité frontalière. Selon les utilisateurs des réseaux sociaux, dans le quartier de l’unité nationale et de l’expansion de l’unité nationale, des hommes armés se sont affrontés pendant une heure et demie, ce qui a terrorisé la population.

Les images publiées sur Twitter ont montré ce qui s’est passé. Dans l’un d’eux, vous pouvez voir une adresse située sur la rue Insurgentes et le 16 septembre avec plusieurs impacts de balles sur la façade, ainsi qu’une camionnette.

Jusqu’à présent, aucun décès n’a été signalé en raison des faits.

En moins de 24 heures, la mort d’un ancien policier et de quatre civils a été enregistrée à Tamaulipas.

Le premier corps est apparu mercredi matin avec un narco-message devant l’Unité des Sports, dans les quartiers Chapultepec et Huertas de San Javier, dans la capitale de l’Etat.

Il s’agissait d’une femme portée disparue depuis mardi. Le narcoletrero à côté du cadavre contenait le message suivant: «Cela va arriver à tous les sales du CDN et des chapulines. Att: S2 et Chuy. ”

Bien que dans plusieurs publications, ils aient mentionné que la victime était un élève de l’Université de la sécurité et de la justice, la version a été démentie par le secrétaire à la Sécurité publique de l’État.

Le jour même le propriétaire d’un appartement situé dans le centre de Matamoros, Il a indiqué que trois de ses locataires avaient été abattus par un homme et une femme. Selon le ministère de la Sécurité publique, l’un des défunts faisait partie de la police d’État de Tamaulipas; cependant, depuis novembre, il a cessé de se présenter et n’a pas non plus livré son arme cargo.

À midi, il y a eu une autre agression par balles contre un jeune homme marchant dans la 11e rue à Ciudad Victoria, qui a terminé avec un coup de tête. La victime a toujours été emmenée à l’hôpital mais quelques heures plus tard, elle a perdu la vie.