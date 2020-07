Une fusillade en Caroline du Sud fait deux morts et plusieurs blessés

Les autorités ont confirmé une fusillade dans un club de Caroline du Sud. Le tournage en Caroline du Sud a été enregistré dans une boîte de nuit ce dimanche. Plus de 10 personnes ont été blessées lors de la fusillade en Caroline du Sud.

Deux personnes sont mortes et plusieurs ont subi des blessures « de considération variable » lors d’une fusillade en Caroline du Sud ce dimanche matin, selon la police du comté, citée par le WYFF.

Un officier de police du comté de Greenville a identifié une « altercation » dans la discothèque Lavish Lounge juste avant 2h00 du matin et a appelé à des renforts pour « des tirs à l’intérieur du bâtiment », a déclaré le lieutenant Jimmy Bolt dans un communiqué. tel que rapporté par l’agence de presse AP.

Bien que l’AP ait signalé qu’il n’y avait eu jusqu’à présent que 12 blessés, le point de vente du WYFF a déclaré après 6h00 ce matin que la police avait confirmé dans une mise à jour que le personnage tragique était de deux morts et huit blessés.

Les policiers qui sont arrivés sur le site ont emmené plusieurs des victimes à l’hôpital, tandis que d’autres ont été transférés dans des véhicules privés.

Il n’était pas clair s’ils avaient été arrêtés pour la fusillade. Les noms et le statut des victimes n’ont pas été rendus publics au départ.

Aucun autre détail n’a été donné immédiatement.

Un appel et un message direct d’Instagram vers les comptes du magasin sont restés sans réponse dans un premier temps, a souligné l’agence de presse.

Le club est situé à environ 8 kilomètres (5 miles) au sud-ouest du centre-ville de Greenville, en Caroline du Sud. Un article sur la page Facebook de Lavish Lounge a annoncé une performance le 4 juillet par l’artiste piège Foogiano. Un message texte de l’Associated Press à un numéro annoncé pour les réservations sur le compte Instagram du magasin est resté sans réponse.

Tragédie Home Depot: un homme tue la police, puis se tue

Un officier de police de Toledo, dans l’Ohio, est décédé samedi de blessures par balle à la poitrine alors qu’il répondait à un appel au service d’urgence 911 signalant un homme qui avait passé la nuit dans un parking de Home Depot et était en état d’ébriété.

Des témoins, a expliqué le chef de la police de Tolède, George Krahl, ont déclaré que le suspect tentait d’échapper à l’agent Anthony Dia quand « pour une raison quelconque, il s’est retourné et a ouvert le feu avec une arme à feu », a rapporté ABC News.

La police a déployé un drone et un chien pour tenter de localiser le suspect. Quelque temps plus tard, la police a entendu un coup de feu et le suspect, un homme blanc de 57 ans qui n’a pas encore été identifié publiquement, a été retrouvé mort dans un suicide apparent dans une zone boisée près de Home Depot, a déclaré Krahl lors d’une conférence de presse. ce samedi matin.

Le maire de Tolède, Wade Kapszukiewicz, a déclaré que le peuple des États-Unis s’unit ce samedi pour célébrer son indépendance et honorer les sacrifices que les membres de nos forces et services ont consentis au cours de l’histoire de ce pays, qui a également se reflète dans les sacrifices que les autorités locales font chaque jour « avec peu de fanfare, parfois dénigrées et rabaissées ».

« Nos cœurs sont brisés aujourd’hui pour la perte de l’officier de police de Tolède Anthony Dia, décédé ce matin dans l’exercice de ses fonctions », a déclaré samedi le maire dans un communiqué. « Nous sommes tous en deuil, et nous n’oublierons jamais son sacrifice. »